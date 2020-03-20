«Затарился гречкой, купи хлебопечку». Кто сумел заработать на коронавирусном ажиотаже и курсе рубля

Вслед за гречкой петербуржцы бросились скупать бытовую технику. Тягу к шопингу подогревают обвал рубля и наличие сбережений, которые, видимо, уже не придется тратить на заграничные поездки.

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Продажи растут преимущественно в онлайне. Сети одежды, товаров для творчества говорят о беспрецедентном снижении спроса и угрожают закрытием. Торговые центры не торопятся идти навстречу и ждут разъяснений от властей по поводу нормы «больше 50 не собираться».

Пополнив запасы продуктов на случай европейского карантинного сценария, жители Северной столицы устремились за бытовой техникой, рассказали «Фонтанке» участники рынка. Так, в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» трафик сопоставимых магазинов (работающих больше года) за последние две недели вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным ретейлера, наиболее заметно увеличились продажи стиральных машин и другой крупной техники, ТВ, смартфонов, товаров для организации домашнего офиса — от 20% до100%.



Сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Максидом» фиксирует рост спроса, но преимущественно в онлайне. Интернет-покупки в марте взлетели на 35% к предыдущему году. При этом в обычных магазинах выручка увеличивалась более скромными темпами — на 4,5%.

Но отдельные категории показали взрывной рост. «Респираторы выметают в тот же день, как приходит поставка, продажи выросли в 20–50 раз», — говорит топ-менеджер. Также за последние дни в 10 раз увеличился спрос на телевизоры, хлебопечки — в 20 раз, морозилки — в 7 раз. По мнению члена совета директоров «Максидома» Марии Евневич, это тоже может быть свидетельством коронавирусной паники: люди сделали запасы и всерьез приготовились к самоизоляции. Ранее продовольственные ретейлеры сообщили, что помимо гречки россияне закупали муку, яйца, соль, сахар, масло и мясо.

Еще одна причина — обвал рубля и ожидания потребителя, что техника подорожает. При этом тотального ажиотажа, как в 2015 году, когда с полок сметали всё, не случилось. На этот раз сбережений люди накопить не успели и, по всей видимости, тратили деньги, которые были отложены на отпуск, не состоявшийся из-за закрытия границ, считает Мария Евневич.



Рост спроса также заметили аптеки. К примеру, в сети «Университетская аптека» за минувшую неделю продажи выросли на 25–30% по сравнению с прошлой неделей, рассказала ее директор Ольга Липина. Сначала люди бросились за санитайзерами и масками, потом стали пополнять запасы всех лекарств, которые принимают регулярно. «Люди боятся скачка цен из-за валюты», — говорит она. Но ажиотаж уже спал, и спрос вернулся к обычным показателям.

А вот от покупок гаджетов петербуржцы отказались или предпочли перенести их в онлайн. «За последние две недели объём трафика в российских торговых центрах сократился на 30%, что привело к росту онлайн-продаж», — сказали в пресс-службе сетей «Связной» и «Евросеть». Но собственные показатели по Петербургу компания на момент публикации не назвала.

Фешен-ретейлеры и вовсе бьют тревогу. «Трафик и продажи в магазинах рухнули. Снижение началось с конца прошлой недели, но с каждым днем все хуже», — комментирует коммерческий директор сети магазинов одежды Baon Анна Сироткина. По её словам, самая критичная ситуация сложилась в Москве. В Петербурге ретейлер фиксирует снижение продаж на 30% по сравнению как с прошлой неделей, так и прошлым годом. Такую ситуацию в компании объясняют тем, что люди стали меньше посещать ТЦ из-за угрозы заразиться коронавирусом.



Ранее крупные продавцы одежды Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay), а также парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош» обратились к торговым центрам с просьбой снизить ставки аренды из-за оттока посетителей.

По словам Анны Сироткиной, взаимности ретейлеры пока не нашли: ТЦ настаивают, что трафик не падает, хотя, по мнению ретейлеров, посетители не уходят дальше продуктового супермаркета и аптеки. «Ситуация усугубляется: если меры не принять, может все печально закончиться для рынка в целом», — говорит топ-менеджер.

В отличие от физических магазинов, онлайн-продажи не падают. Но расти им мешают физические ограничения мощностей площадок. «Онлайн-магазины захлебываются, есть серьезные проблемы с отгрузками товаров, сроки доставки увеличены. Мы молимся на то, чтобы они справились, потому что если и у них наступит коллапс, то нам всем коллапс», — комментирует Анна Сироткина.

Продавцы товаров для творчества также вступили в торг с арендодателями. «У всех кривые спроса пошли вниз. Сначала снижение произошло на 10–15%, с прошедших выходных — на 30–40–50%, — сказал Борис Кац, директор по развитию «Леонардо» в ходе круглого стола «Стресс-тест на коронавирус для бизнеса», организованного BBCG на платформе РБК.Pro.



Перед ретейлерами замаячили «ножницы» — катастрофическое расхождение поступлений денег и обязательных платежей. «Баланс начал трещать по швам», — написал топ-менеджер на своей странице в Facebook.

Более удачливыми оказались «Связной» и «Евросеть». «Отдельные игроки уже откликнулись на просьбу о временном снижении арендных ставок и начали предоставлять скидки в размере до 50%», — прокомментировали в пресс-службе.

Наблюдения «Фонтанки» подтверждают — ТРК Северной столицы действительно начинают пустеть. Закрытие кинотеатров еще больше уронит трафик. Последней каплей может стать ограничение числа посетителей ресторанов, ТРК и фитнес-центров: ранее вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что требование «больше 50 не собираться» распространяется и на них. Впрочем, в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле сообщили, что не рассылают подобных рекомендаций торговле и общепиту, а фитнес-центрам и ТЦ предлагают действовать на свое усмотрение.

Сами участники рынка рассказали «Фонтанке», что не намерены добровольно следовать этим ограничениям. «Если их введут, будем запускать как минимум по 100: даже очень шустрый Роспотребнадзор не сможет в зале посчитать всех людей. Им же нельзя сказать «морская фигура замри». И потом, в отличие от театра, они рядом не стоят и друг на друга не дышат, даже 200 человек, разбредшихся по площади, не представляют такую опасность», — сказал один из собеседников.

