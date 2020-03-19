Недавняя история с маленьким ДТП возле Большого дома на Литейном, похоже, оторвалась от здравого смысла: Петербургский гарнизонный суд отказал в аресте сотрудника ФСБ Викторова, однако затем обвиняемого отправил под домашний арест Московский гарнизонный суд, а в ответ Петербургский военный суд лишил Викторова водительских прав. «Фонтанка» подчеркивает, что за внутриведомственной распрей двух оперативников кроются обыкновенные подменные номера на их автомашинах. Такое впечатление, что речь идет о двух блондинках, поссорившихся из-за красивых цифр на госзнаках.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 19 марта сообщил, что вынес постановление о привлечении Максима Викторова, еще недавно подполковника ФСБ, к очередной ответственности. Его лишили права управлять транспортными средствами на полгода. При этом в пресс-релизе указаны обстоятельства драмы: к вечеру 19 декабря прошлого года сидевшего за рулем своей «КИА» Викторова остановил на Воскресенской набережной наряд ДПС. Бдительные полицейские сразу поняли, что на автомашине подложные номера, а Викторов не признался, что он ответственный работник органов госбезопасности, и заявил, что едет на вокзал за тещей. Не новелла, а шпионская интрига.

«Фонтанка» бережно следила за этой историей. Всё началось 15 января, когда рано утром возле здания Управления ФСБ непонятная «Нива» умышленно въехала в «Туарег» сотрудника Управления собственной безопасности УФСБ капитана Терехова. Шоу с оскорблениями и употреблением термина «фээсбэшная морда» продолжалось и при оформлении аварии в ГИБДД. Вскоре выяснилось, что трое находившихся в «Ниве» — понятные уголовному розыску персонажи. Они были арестованы за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Уже в Крестах они дали показания, кто и за сколько их нанял, чтобы фактически напасть на сотрудника госбезопасности. Заодно был изолирован и посредник , который передавал им гонорар. Наконец, очередь дошла и до главного фигуранта — подполковника ФСБ Максима Викторова, который еще несколько месяцев назад служил с Тереховым в соседнем кабинете и занимался выявлением всего нехорошего на Литейном, 4.

В принципе, Викторов не так давно уже оглашал в том же Петербургском гарнизонном военном суде, куда его привезли на меру пресечения, почему он нанял уголовников против Терехова. Тогда журналист «Фонтанки» выслушивал оправдания, мол, коллега Терехов первый натравил на него ГИБДД, мол, это такая Терехову месть. Теперь, судя по сообщению Петербургского гарнизонного суда, получается, что формально Терехов был прав. Этическая же сторона вопроса не то чтобы сложна, но не является компетенцией суда.



Как уже сообщала «Фонтанка», после того как Петербургский гарнизонный военный суд отпустил Викторова из-под стражи, его тут же увезли в столицу, предъявили новую статью – «превышение служебных полномочий», а 18 марта Викторов был отправлен под домашний арест, но уже властью Московского гарнизонного военного суда. Кстати, у Викторова в Москве нет жилья, так что квартиру пришлось арендовать.



Если подытожить эту неразбериху, то вырисовывается примитивная схема: капитан собственной безопасности петербургского ФСБ Терехов подключает ГИБДД, чтобы зафиксировать нарушение с подложными номерами подполковника ФСБ Викторова. Зафиксировал. Спустя месяц подполковник Викторов подключает гангстеров, чтобы зафиксировать аналогичное нарушение с подложными номерами капитана ФСБ Терехова. Тоже, можно сказать, удалось. Согласитесь, поступки настоящих чекистов.

