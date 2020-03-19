Сельская жизнь. Как строители в Ленобласти выиграют от программы льготной ипотеки

«Сельская ипотека» в Ленобласти привлекла, в первую очередь, покупателей жилья в многоквартирных домах. Ведь в программу попали такие популярные районы застройки как Янино, Бугры, Сертолово и Новоселье — те, где живет меньше 30 тыс. человек.

Первая «сельская ипотека» выдана в начале марта на приобретение квартиры в Буграх. Петербургский филиал Россельхозбанка одобрил уже более 500 заявок по этой программе. В банке считают, что льготные кредиты со ставкой 2,7-3% распределятся поровну между индивидуальными и многоквартирными домами.

В программу «сельской ипотеки» по определению попадают все сельские территории Ленинградской области. К ним приравняли часть городских территорий — составили список из сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений, а также городов и поселков городского типа с населением меньше 30 тыс. человек, рассказали в Комитете по АПК Ленобласти. Федеральная программа дает возможность приобрести как жилье в многоквартирном доме, так и участок с индивидуальным жилым домом — они могут быть готовыми и строящимися.

В настоящий момент кредиты по госпрограмме выдает только Россельхозбанк. В Сбербанке сообщили, что сейчас программа находится в проработке, ориентировочные сроки запуска — второе полугодие 2020 года. Директор Санкт-Петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Кольчик рассказал, что прием заявок на приобретение объектов недвижимости на сельскохозяйственных территориях начался еще в феврале. В начале марта было подписано соглашение между банком и Министерством сельского хозяйства. «На второй неделе марта в нашем филиале прошли первые сделки, появились первые счастливые клиенты, постепенно динамика выдач будет увеличиваться, — говорит Алексей Кольчик, — необходимо понимать, что после одобрения клиента и объекта недвижимости, который выдается кредит, банк должен согласовать сделку с Министерством сельского хозяйства, что несколько увеличивает по времени процедуру». Сейчас идет процесс «обкатки», но в ближайшие 1-2 недели в РСХБ ожидают рост темпов выдачи кредитов, и постепенно «очередь» из одобренных клиентов будет сокращаться. На текущий момент в РСХБ поступило свыше 20 тыс. обращений на сумму более 40 млрд рублей. Непосредственно петербургский филиал уже одобрено более 500 заявок.

Популярные места Конечно, такие локации массовой застройки, как Мурино, Девяткино или Кудрово в программу не попали — там уже проживает больше 30 тыс. человек. Но вот Бугры, Янино, Новоселье, Новогорелово и другие близкие к городу населенные пункты пока еще не выросли до таких масштабов, хотя активно развиваются. «Данные локации в последние 5 лет имеют растущую динамику спроса по мере освоения участков и входят в топ-8 по количеству сделок в Ленобалсти», — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Например, популярность Бугров выросла в 2,3 раза с 2015 по 2019 год — с 1 до 2,3 тыс. сделок. Драйвером спроса в локации в ближайшее время будет проект комплексного освоения территории ЖК «Энфилд» компании «Арсенал-Недвижимость», где и был заключен первый договор сельской ипотеки. В локации Новогорелово объем сделок за 5 лет вырос почти в 9 раз — с пары сотен сделок до 1,5 тыс., ведется активная реализация квартир в ЖК «Новое Горелово» от «ЛенРусСтроя» и ЖК «Ветер перемен» от «Газпромбанк-инвеста».

«Локация Новоселье интересна потенциальным покупателям, так как активно развивается, — рассказывает еще об одном южном направлении директор по продажам «Строительного треста» Сергей Степанов, — в скором времени здесь появится одна из самых крупных на Северо-Западе МЕГА IKEA». Застройщики сейчас активно стремятся включить свои проекты в эту программу. «Наиболее интересные объекты расположены ближе к городу — Бугры, Кузьмолово, Всеволожский район, то есть примерно 5-10 км от КАД, — считает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин, — Это наиболее комфортная зона с быстрым доступом в город». «Условия, действительно интересные и даже немного фантастические, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», — сложно поверить, что они доступны не где-то на Дальнем Востоке, а в ближайших пригородах Северной столицы». По ее словам, наибольший объем спроса на программу будет сосредоточен именно на ближайших пригородах в Ленобласти: Янино, Новоселье, Аннино, Токсово, Кузьмолово, Бугры и другие.

Нужно отметить, что приобрести жилье по программе сельской ипотеки может житель любого региона страны — для этого не нужно иметь регистрацию в области. Но нужно учитывать, что правом на сельскую ипотеку можно воспользоваться только один раз в жизни, а также нельзя продавать купленное жилье в течение 5 лет — даже если кредит уже погашен. Алексей Кольчик считает, что спрос на сельскую ипотеку распределится примерно поровну между индивидуальным и массовым жильем. «С одной стороны, в Ленинградской области строится достаточное количество многоквартирных домов, квартиры в которых можно приобрести по новой ипотечной программе, — говорит он, — с другой, все-таки, значительная часть клиентов понимает эту программу как возможность обзавестись новым загородным жильем и надо откровенно сказать, что в списке сельских территорий есть очень привлекательные места для загородной жизни». К слову, если брать кредит на приобретение участка земли и строительство индивидуального дома, то подрядчик, который будет его возводить, тоже должен быть аккредитован банком. «Требования к аккредитации подрядчика индивидуального домостроения неформальные, мы внимательно анализируем каждого, — подчеркнул Алексей Кольчик, — и совершенно сознательно идем на эту процедуру, чтобы минимизировать риски как для банка, так и для клиента, сбоев в сроках строительства индивидуального дома».

Поддержка спроса Для девелоперов, возводящих свои объекты в попадающих под программу населенных пунктах, это, прежде всего, возможность увеличить продажи, а также увеличить число ипотечных сделок в регионе. По данным Росреестра Ленобласти, за 2 месяца 2020 г. зарегистрировано 9,4 тыс. договоров ипотеки, что на 41% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. «По предварительным расчетам, разрыв показателей за первый квартал 2019 г. и 2020 года может сократиться при высоком объеме сделок с привлечением сельской ипотеки и быстрой регистрации в Росреестре, — говорит Ольга Трошева, подчеркивая, что локально для проектов, аккредитованных в рамках программы сельской ипотеки, результат продаж в 1 полугодии 2020 может показать заметный рост. Например, Михаил Гущин оценивает возможное увеличение продаж в поселке EcoCity в Мистолово, который вошел в программу, в 60%. При этом, по его мнению, к концу 2020 года процент ипотечных сделок по этому проекту вырастет с 50%, которые есть сейчас, до 70% — которые были в 2019 году.