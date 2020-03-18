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18.03.2020 13:42
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Участник хищения денег из «Горэлектротранса» признал вину и получил 3 года условно

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил Сергея Лучникова к 3 годам лишения свободы условно. Об этом 18 марта сообщает объединенная пресс-служба судов.

Лучников признал вину, а значит признал участие в реализации схемы хищения денежных средств ГУП «Горэлектротранс». Так, в частности, в 2017 году между госпредприятием и компанией «ТМР» был заключен контракт на ремонт двигателей подвижного состава. ГУП оплачивало и принимало работы, которые по факту, как звучало на суде, не выполнялись. Организатором обвинение считает находящегося в федеральном розыске директора «ТМР» Эдуарда Салькова. Со стороны «Горэлектротранса» работу схемы обеспечивал замдиректора по финансам и закупкам Андрей Ростокин, находящийся в СИЗО. Роль Лучникова в этой операции заключалась в передаче похищенных денег между участниками. Их объем — 6 млн рублей. Из этой суммы 1,9 млн рублей взыскали с Сергея Лучникова.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории. 12 марта в особом порядке, что означает полное признание вины, должно было слушаться дело Андрея Ростокина, однако судья перенесла заседание на начало апреля. Все дело в том, что потерпевшая сторона узнала о слушании за 2 дня до его начала.

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Комментарии (2)

dragvs
Звучит как дело о коррупции но наказание как за кражу шоколадки из магазина.
Анна Прошина
А что так можно было ?
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