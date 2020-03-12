К следующему заседанию все будут бывшими. Топ-менеджмент «Горэлектротранса» меняется под уголовный аккомпанемент

В Красногвардейском районном суде Петербурга 12 марта началось слушание по делу бывшего замдиректора «Горэлектротранса» Андрея Ростокина. Ему вменяется пособничество в организации хищения 6 млн рублей из родного госпредприятия. Организатором схемы обвинение считает предпринимателя Эдуарда Салькова, который успешно скрывается от следствия. Дело слушалось в особом порядке, а значит, Ростокин готов признать вину — однако с раскаянием придется повременить еще месяц.



Замдиректора «Горэлектротранса» по финансам и закупкам Андрея Ростокина региональное управление Федеральной службы безопасности задержало в июне 2019 года. К тому времени уголовному делу о мошенничестве было уже 8 месяцев. По данным «Фонтанки», в материалах дела говорится, что во второй половине 2016 года Ростокин договорился с владельцем московской компании «ТМР» Эдуардом Сальковым немного подзаработать в обход закона.



Вообще-то, компаний с таким названием у Салькова было несколько, и некоторые из уже почивших также работали с ГЭТ. Но речь идет об апрельском контракте 2017 года, где 158 млн рублей выделялось на ремонт двигателей. Следствие утверждает, что завышать объемы услуг и оплачивать их решили заранее.



Для начала нужно было обеспечить победу «ТМР» в конкурсе. Для беспрепятственной коммуникации между Ростокиным и Сальковым, говорится в материалах, был привлечен товарищ замдиректора «Горэлектротранса» Сергей Лучников. В бизнес-кругах он известен как создатель «ледяного» бара на Казанской, а также как торговец сувенирными баночками с воздухом. Он обеспечил подготовку конкурсной документации, и «ТМР» стало победителем. В результате на конкурс заявились три компании, но лишь нужная фирма была единогласно признана соответствующей требованиям.



После этого стороны, по версии обвинения, договорились, что похитят минимум 5% от контракта, а Сальков привлек к делу своего подчиненного Евгения Тарлюка, который был одним из сотрудников в «ТМР». Его роль заключалась в изготовлении исполнительной документации для отчетности перед «Горэлектротрансом». В ней он завышал объемы выполненных работ по ремонту электродвигателей. Тарлюк, считает обвинение, «нарисовал» несколько десятков актов выполненных работ на ремонт более 50 двигателей.



После этого в дело вновь вступал замдиректора «Горэлектротранса» Андрей Ростокин, который должен был убедить коллег в реальности выполненных работ. В результате со счетов «Горэлектротранса» на счета «ТМР» сначала поступило 15,7 млн рублей, из которых было похищено 4,3 млн.; затем еще 11 млн рублей, из которых по карманам организаторов разошлось 1,8 млн рублей.

