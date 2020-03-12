К следующему заседанию все будут бывшими. Топ-менеджмент «Горэлектротранса» меняется под уголовный аккомпанемент
Союз ремонтников и менеджера компании-перевозчика, по мнению следствия, позволил украсть 6 млн рублей как минимум на одном контракте. Те, кто не скрылся, готовятся к официальному признанию вины.
В Красногвардейском районном суде Петербурга 12 марта началось слушание по делу бывшего замдиректора «Горэлектротранса» Андрея Ростокина. Ему вменяется пособничество в организации хищения 6 млн рублей из родного госпредприятия. Организатором схемы обвинение считает предпринимателя Эдуарда Салькова, который успешно скрывается от следствия. Дело слушалось в особом порядке, а значит, Ростокин готов признать вину — однако с раскаянием придется повременить еще месяц.
Замдиректора «Горэлектротранса» по финансам и закупкам Андрея Ростокина региональное управление Федеральной службы безопасности задержало в июне 2019 года. К тому времени уголовному делу о мошенничестве было уже 8 месяцев. По данным «Фонтанки», в материалах дела говорится, что во второй половине 2016 года Ростокин договорился с владельцем московской компании «ТМР» Эдуардом Сальковым немного подзаработать в обход закона.
Вообще-то, компаний с таким названием у Салькова было несколько, и некоторые из уже почивших также работали с ГЭТ. Но речь идет об апрельском контракте 2017 года, где 158 млн рублей выделялось на ремонт двигателей. Следствие утверждает, что завышать объемы услуг и оплачивать их решили заранее.
Для начала нужно было обеспечить победу «ТМР» в конкурсе. Для беспрепятственной коммуникации между Ростокиным и Сальковым, говорится в материалах, был привлечен товарищ замдиректора «Горэлектротранса» Сергей Лучников. В бизнес-кругах он известен как создатель «ледяного» бара на Казанской, а также как торговец сувенирными баночками с воздухом. Он обеспечил подготовку конкурсной документации, и «ТМР» стало победителем. В результате на конкурс заявились три компании, но лишь нужная фирма была единогласно признана соответствующей требованиям.
После этого стороны, по версии обвинения, договорились, что похитят минимум 5% от контракта, а Сальков привлек к делу своего подчиненного Евгения Тарлюка, который был одним из сотрудников в «ТМР». Его роль заключалась в изготовлении исполнительной документации для отчетности перед «Горэлектротрансом». В ней он завышал объемы выполненных работ по ремонту электродвигателей. Тарлюк, считает обвинение, «нарисовал» несколько десятков актов выполненных работ на ремонт более 50 двигателей.
После этого в дело вновь вступал замдиректора «Горэлектротранса» Андрей Ростокин, который должен был убедить коллег в реальности выполненных работ. В результате со счетов «Горэлектротранса» на счета «ТМР» сначала поступило 15,7 млн рублей, из которых было похищено 4,3 млн.; затем еще 11 млн рублей, из которых по карманам организаторов разошлось 1,8 млн рублей.
Потерпевшей стороной в этой истории признан «Горэлектротранс», который уже в гражданском суде потребовал компенсации от участников схемы. Больше всего требования к Салькову — около 4 млн рублей, однако его правоохранителям задержать не удалось. Ростокин свою часть — 1,7 млн рублей — уже компенсировал. С Лучникова требуется порядка 250 тысяч рублей.
Любопытный нюанс — параллельно Лучников в Красногвардейском суде подал иск о взыскании невыплаченной заработной платы и других выплат к другому подрядчику ГУП «Горэлектротранс», компании «ПФК Снарк». Также есть отдельный иск от него к директору этой компании Владимиру Ласточкину. В конце февраля и начале марта он также стал объектом пристального внимания сотрудников ФСБ, которые обыскали помещения фирмы и допросили Ласточкина по другому делу.
Несмотря на особый порядок, судьба Ростокина на заседании 12 марта не решилась — судья Ольга Власкина обнаружила телефонограмму, свидетельствующую о том, что потерпевшая сторона получила уведомление об извещении лишь за 2 дня, а Уголовно-процессуальный кодекс требует 5 дней. И обвиняемые, и потерпевший «Горэлектротранс» были готовы махнуть на это рукой. Однако прокурор высказала мнение, что из-за этого слушания стоит перенести на 13 апреля, с чем Власкина и согласилась.
Также стоит отметить, что на слушании 12 марта к делу приобщили ходатайство с подписью директора ГУП «Горэлектротранс» Василия Острякова. В нем бывший начальник Ростокина дает ему положительную характеристику. Впрочем, в этой компании к следующему заседанию все будут бывшими. Остряков сидит на чемоданах и должен покинуть должность до конца недели, сменить его должен экс-руководитель Курчатовского института Денис Минкин.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»