Старше 60 - не собираться. Минпромторг советует ресторанам не пускать пожилых посетителей

Рестораны вводят коронавирусный фейсконтроль. Заведения общепита могут закрыть для тех, кто чихает и выглядит на все 60.

автор фото Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Рестораторы в Петербурге не торопятся следовать совету, опасаясь потерять и без того редких клиентов. «Фонтанка» спросила известных петербуржцев, перешагнувших 60-летний рубеж, готовы ли они следовать рекомендации чиновников. Кто-то счел ограничение дискриминацией, кто-то отнесся стоически - «все как в Европе».

Пожилые петербуржцы могут лишиться доступа в рестораны и кафе из-за эпидемии коронавируса, следует из рекомендаций Минпромоторга, которые были разосланы предприятиями общепита и торговли 16 марта и об исполнении которых власти регионов должны были отчитаться 17 марта. «Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания», - говорится в документе за подписью замминистра Виктора Евтухова (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Предпосылки для такой рекомендации не уточняются. Но тот факт, что пожилые люди относятся к группе риска, обсуждался 17 марта в Смольном на Штабе по улучшению условий ведения бизнеса. В частности, директор фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что у людей преклонных лет меньше шансов благополучно перенести болезнь, равно как у носителей хронических заболеваний. «У «испанки», которая унесла более 15 млн жизней, уровень летальности был 10%, в группах риска [коронавируса] – 6%», - заявил он, призывая правительство города не медлить с введением мер. Сам топ-менеджер появился на заседании в марлевой повязке.

«Приболел ОРВИ, все в порядке, анализы сдал», - заверил он собравшихся чиновников (возраст некоторых из них уверенно стремится к 60).

Возрастные ограничения — не единственная рекомендация Минпромторга. Рестораторам предлагается «обеспечить допуск посетителей в залы обслуживания только после мытья рук с мылом, а также обработкой кожными дезинфицирующими средствами». У клиентов следует уточнять, не болеют ли они простудными респираторными заболеваниями и не допускать в зал тех, у кого они налицо. Также ресторанам рекомендуется расставить столики таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра. Касается ли это пришедших компанией, не уточняется.



Ретейлерам предлагают сократить очереди и предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в 1 метр. Интернет-магазинам советуют минимизировать контакт с клиентами, а обычным сетям проработать вопрос о дистанционном получении и выдачи заказов, то есть фактически перейти в онлайн-режим.

Участники рынка слегка опешили от таких советов. Так, Николай Митчин, совладелец Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и другие) рассказал, что весь день обсуждал с коллегами поступившие рекомендации, но так и не пришел к окончательному решению. «Маски все надели, перчатки все надели — с этим все просто. А вот как осуществлять фейсконтроль и общаться с клиентами, будем завтра вырабатывать политику. Вероятно, будем задавать вопрос на входе посетителям: не инфицированы ли они. И, в первую очередь, верить на слово. Людям пожилого возраста в приличной форме говорить, что им не рекомендовано посещение... Но мы понимаем, что, если молодая официантка скажет такое мужчине в возрасте, он все равно пойдет и сядет за столик, если пришел», - сказал предприниматель.



По его словам, люди уже ограничили себя, - выручка заведений упала на 50%. «Будем вынуждены отправлять сотрудников в отпуска. Не исключаю закрытия заведений. У нас задача просуществовать этот период, ни о каком бизнесе речи не идет», - подчеркнул он.

Совладелец группы Smoke BBQ Алексей Буров рассказал, что выполнил рекомендации Мипромторга еще за три дня до того, как они были изданы. «Мы давно поменяли рассадку, сократили количество столов. Людям с признаками респираторных заболеваний чай наливаем с собой и говорим, что мы не можем [обслужить]. Гостей старше 60 я у нас не видел, все сидят по домам», - заявил он.

Николай Белоусов, cовладелец ирландских пабов «Финнеганс» и вьетнамских кафе Joly Woo, рассказал, что пока принимает меры относительно дезинфекции и санобработки. «Остальное - сложный вопрос, на который на сегодняшний день ответа нет. Мы не понимаем, как это регламентировать внутри заведения. Ресторанный бизнес находится в не очень хорошем положении, чтобы заведомо ограничивать людей, не пускать по каким-то первичным признакам», - сказал он.



А вот Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада и совладелец ресторанной группы «Свои в городе» (рестораны русской кухни «Центральный», «Фонтанка, 30», «Соленья-варенья», MEMO), заявил, что продолжит пускать людей старше 60, так как это - целевая аудитория его заведений. Готов он обслуживать и людей с признаками респираторных заболеваний. «Что касается мытья рук, то нормальные люди и так делают это перед едой», - возмутился он.

Ретейлеры закупают средства дезинфекции для персонала и записывают аудио-обращения к клиентам с рекомендацией соблюдать расстояние в очереди, рассказал топ-менеджер одной из сетей. «Искали средства для гигиены, нашли по 700 рублей за литр, через неделю только привезут. Как их вывешивать, чтобы посетили руки мыли, пока не ясно», - говорит он. Но к предлагаемым ограничениям собеседник отнесся скептически. «Не понимаю смысла требований, пока метро не закроют», - сказал он.

Если ресторатоы все же решат воспринять рекомендацию буквально, забыть о ресторанах могут, например, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, Александр Беглов, Владимир Жириновский и Вячеслав Макаров. «Фонтанка» решила спросить известных петербуржцев почтенного возраста, готовы ли они добровольно подчиниться ограничениям.

Актер Михаил Боярский, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, сообщил, что с пониманием относится к рекомендациям Минпромторга и намерен следовать им, но более развернуто свою позицию не прокомментировал.

Стоически воспринял известия писатель Михаил Веллер: «Насколько мне известно, эта рекомендация повторяет то, что происходит во всех странах, где сегодня распространяется короновирус. Это очень просто, абсолютно логично и следовать этому, скажем так, совету, в высшей степени разумно».

Художник Дмитрий Шагин рассказал, что не ходит в рестораны, а, значит, и воздерживаться ему особо не надо, зато охотно порассуждал о том, как организовать процесс. «Но как они (рестораны — прим.ред) будут выполнять инструкцию - паспорта проверять или оставят на самоконтроль? А то, бывает, люди выглядят довольно пожилыми, а им лет мало. Другое дело - что пожилые особо в рестораны и не ходят. Разве только в пышечные или пирожковые: бабульки любят пирожки. Кому-то от этого обидно будет, это явно. Но, я думаю, это еще только начало, и скоро после какого-то возраста вообще запретят выходить на улицу. Потому что самый рассадник-то — не рестораны, основная зараза — метро, общественный транспорт, - вот где скопления людей. Вопрос, как долго это продлится», - комментирует он.

