Зонтик для сердца. Маленькой Маше срочно требуется операция

То, что у Маши серьёзные проблемы с сердцем, врачи выяснили только на пятом году её жизни — у неё осталось открытым отверстие между аортой и лёгочной артерией, что привело к нарушению кровообращения. Девочке срочно нужна операция: врачи закроют «окошко» окклюдером, специальной заплаткой, похожей на зонтик. Но для Маши эта операция платная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Маша Канавалова, 5 лет.

Врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 276 080 руб.

«Недавно дочь простудилась — кашель, насморк. Я вызвала врача на дом. Педиатр послушала ребенка и посоветовала поскорее обратиться к кардиологу, потому что в сердце есть шумы.

Машу обследовали в больнице и тогда впервые выявили врождённый порок сердца. У дочки осталось открытым отверстие между аортой и лёгочной артерией. Это «окошко» нужно детям для внутриутробной жизни, а после рождения оно само закрывается. Почему этого не произошло, сказать трудно. Патология привела к нарушению кровообращения, левые отделы сердца перегружены. Дочке срочно нужна операция.



Мы обратились к петербургским специалистам в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Маше готовы помочь. Операцию выполнят самым безопасным способом — под контролем рентгена закроют отверстие окклюдером, специальной заплаткой, похожей на зонтик. Но операция для Маши будет платной, так как наша семья из Белоруссии. Пока у нас нет гражданства, мы оформили только вид на жительство. Прошу, помогите нашей дочке! Машенька очень слабенькая, из-за болезни плохо ест — в пять лет она весит как трёхлетний малыш. К сожалению, средств на лечение у нас нет. Муж работает сварщиком, я ухаживаю за двумя детьми». Надежда Канавалова, Ленинградская область.

Наталия Федорова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«Ребенок нуждается в проведении ангиохирургического лечения по закрытию открытого артериального протока окклюдером, это устройство способно закрыть собой отверстие в тканях сердца, не препятствуя потоку крови из-за сетчатой структуры. Операция щадящая для пациента. После нее система кровообращения будет полностью восстановлена. Маша сможет полноценно развиваться».



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В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

