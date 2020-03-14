Многодетный Рустам с семьей прожил 16 лет на Большой Конюшенной без документов. Почему?

На первоклассника пришла повестка в суд. Почему ветерана второй чеченской выметают из квартиры

Ветеран второй чеченской войны Рустам и его супруга Эльвира поверили властям Петербурга, обещавшим предоставлять служебное жильё дворникам. Ради квартиры муж и жена взялись за метлу, взамен получили заброшенное помещение в центре города. Спустя 16 лет семью с 5 детьми объявили самозахватчиками и выселяют через суд. Теперь у них надежда только на Путина.

Пожар

За шесть дней до Нового года в квартире на Большой Конюшенной произошёл пожар. Около семи вечера загорелось на кухне. Дома находился Рустам, дочь с подругой и сын. Отец вывел детей и, пока ехали спасатели, пытался справиться с огнём сам.



В напоминание о том вечере у него остался шрам на руке. Спустя почти три месяца после пожара в квартире всё так же пахнет гарью. Разбитые спасателями окна заколотили пока фанерой. Новые только привезли, Рустам ещё не успел их поставить. Хозяева постепенно отмывают и закрашивают закопчённые стены.



Фото: Виктория К. Фото: Виктория К. Фото: Виктория К. Фото: Виктория К. Фото: Виктория К.

В этой квартире трудной юридической судьбы невозможно широко раскинуть руки и ничего не задеть. Кровати и столы троих сыновей-школьников расставлены по принципу тетриса. То, что называется спальней родителей, напоминает гардеробную, в которую зачем-то втиснули кровать. В комнате дочери раньше находилась кухня, раковину убрать из неё ещё не успели. Тут же по стене тянется гофрированный рукав вытяжки. Лопасти вентиля крутятся днём и ночью, гоняя воздух и создавая гул. Живая декорация к антиутопии Терри Гиллиама. Обстановку дополняет огромный портрет Ленина и пара икон по соседству.



Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

«Это очень толерантно, — объясняет противоречивое убранство Рустам. — Мы за толерантность, чтобы дети имели свободу мнения». И тут же показывает нательный крест — он, татарин, принял веру супруги.



Рустам вспоминает, что перед пожаром к ним в гости внезапно наведались социальные работники, проверяли, как живётся детям. «Поняли, что мы — семья работящая и непьющая, и ушли», — говорит он. А теперь, уже получив иск о выселении, пытается шутить: «Пусть выселяют нас только в трёхкомнатную палатку, нам меньше по квадратуре нельзя».

Заработать на квартиру

В 2003 году власти Петербурга пытались решить проблему нехватки дворников и пообещали тем, кто согласится на нестатусную работу, предоставлять служебное жильё. С сотрудниками планировали заключать договор о найме, а помещение выдавать в служебное пользование на 15 лет, по истечении которых жилплощадь можно было оформить в собственность.

Ветеран второй чеченской войны Рустам Шагимарданов вместе с супругой Эльвирой и двумя дочерьми жил тогда на съёмной квартире во Всеволожске. Отец семейства мотался по стройкам и, узнав об инициативе петербургских властей, решил, что это шанс — заработать на квартиру. Супруги переехали в большой город и переквалифицировались в дворников.



«Мы рассматривали разные варианты работы: и на Васильевском острове, и на Петроградке, но там то жилья не было, то подвальное что-то. Хотя нас все хотели взять, всем нужны были дворники. Нам сразу говорили — первый раз видим дворников с вменяемыми лицами», — вспоминает Рустам.

На работу приезжих принял Жилкомсервис №1 Центрального района. Семье разрешили временно въехать в нежилое помещение в первом доме на Большой Конюшенной. Потом пообещали переселить.

Рустам вспоминает, как отскребал от подоконника слой птичьего дерьма толщиной в два пальца и шутил, что пропадает добро без огорода. В комнате много лет никто не жил, окна были разбиты, трубы текли, периодически оставляя разводы на стенах и потолке соседей снизу.

Шагимардановы сделали ремонт, а когда подняли вопрос о правах на квартиру, выяснилось, что оформить документы — невозможно. За помещением числился статус нежилого, и в ходе реформы муниципальные жилкомсервисы стали акционерными обществами.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Возможность предоставления служебных жилых помещений работникам коммерческих организаций, к которым относится ОАО «Жилкомсервис», Жилищным кодексом не предусмотрена», — отвечала Шагимарданову в 2006 году первый заместитель председателя жилищного комитета Марина Орлова.



После того, как жилкомсервисы поменяли форму собственности, многие дворники лишились жилья. «У нас был случай такой с одними дворниками, их интересно так выгнали. Вызвали в ГУЖА, сын с матерью работали дворниками в моей бригаде. Они пока ходили, в это время уже все было подготовлено — приехала бригада гастарбайтеров, взломали дверь, нашлась какая-то женщина с ордером, сказала, что это все её. Вынесли вещи на улицу», — говорит он.

Но Шагимардановы остались на Большой Конюшенной. Они добились признания 20 квадратов из 65 жилыми, заключили договор об оплате электричества с «Петроэлектросбытом». С другими ресурсосберегающими организациями, по словам Рустама, «не срослось».

Рустам продолжал работать в ЖКС. Зимой каждое утро выходил расчищать снег на Дворцовую площадь, куда выходят окна штаба Западного военного округа. Служил-то Шагимарданов в армейской разведке, в бригаде прямого подчинения штаба ЗВО. В Чечню он попал спустя два месяца после гибели псковских десантников в Аргунском ущелье.



Через некоторое время супруги приняли решение об увольнении из жилкомсервиса. Рустам ушёл в Эрмитаж, а Эльвира — в Дом ученых имени Горького.

«Мы с моральной точки зрения не изменяли городу, так и остались дворниками. Единственное, что поменяли, — организации, потому что увеличилось количество детей, и на зарплату ЖКС содержать пятерых невозможно», — говорит Эльвира.

Семья обращалась в разные инстанции, но нигде их жилищную ситуацию не помогли решить, но и не выселяли. А в феврале 2020 года пришёл иск от администрации Центрального района, так как квартира находится в их собственности.

«Главным аргументом для этого послужило незаконное проживание семьи в квартире районного фонда. Действительно, люди проживают по этому адресу много лет, не платя за квартиру, коммунальные услуги. В конце декабря 2019 года жильцы устроили пожар на жилой площади. По сути, семья устроила самозахват городской собственности», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе района.

При этом чиновники уточняют, что так как семья проживала в квартире без прописки и регистрации, то счёт за коммуналку и выставлять было некому.



«История длится еще с того времени, когда главой была Щербакова. Уже тогда Марья Дмитриевна пыталась найти выход из этой ситуации, говорить с семьей, но даже тогда никто так и не смог ответить, чье «наследство» вынужден разгребать район», — пояснили в пресс-службе.

Давайте Путину отправим

Рустам встречает меня в арке Генштаба, мы проходим от Большой Морской улицы к Дворцовой площади, по пути он по-хозяйски осматривает свои владения, не затесался ли где между брусчаткой хабарик.

«Если за территорией постоянный присмотр делать, то на чистое место никто из порядочных людей не бросает окурки, — делится он своими наблюдениями. — Если, например, два окурка лежит, то обязательно кто-нибудь кинет рядом. Это чувство, когда все хорошо, — оно вдохновляет, ведь красота спасет мир!»

Рустам, как это громко ни звучит, относится к своему ремеслу как к призванию. По его словам, в городских жилкомсервисах «оплата коммунистическая, а требования капиталистические». То есть работник получает стабильную ставку и не очень заинтересован в качестве, поэтому некоторые коллеги просто подкладывают мусор на соседние участки. Таких Рустам считает непрофессионалами, сам он считает нужным ввести оплату за урны. Чем больше контейнеров вынес дворник, тем больше заработал.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»