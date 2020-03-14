На первоклассника пришла повестка в суд. Почему ветерана второй чеченской выметают из квартиры
Многодетный Рустам с семьей прожил 16 лет на Большой Конюшенной без документов. Почему?
Ветеран второй чеченской войны Рустам и его супруга Эльвира поверили властям Петербурга, обещавшим предоставлять служебное жильё дворникам. Ради квартиры муж и жена взялись за метлу, взамен получили заброшенное помещение в центре города. Спустя 16 лет семью с 5 детьми объявили самозахватчиками и выселяют через суд. Теперь у них надежда только на Путина.
Пожар
За шесть дней до Нового года в квартире на Большой Конюшенной произошёл пожар. Около семи вечера загорелось на кухне. Дома находился Рустам, дочь с подругой и сын. Отец вывел детей и, пока ехали спасатели, пытался справиться с огнём сам.
В напоминание о том вечере у него остался шрам на руке. Спустя почти три месяца после пожара в квартире всё так же пахнет гарью. Разбитые спасателями окна заколотили пока фанерой. Новые только привезли, Рустам ещё не успел их поставить. Хозяева постепенно отмывают и закрашивают закопчённые стены.
В этой квартире трудной юридической судьбы невозможно широко раскинуть руки и ничего не задеть. Кровати и столы троих сыновей-школьников расставлены по принципу тетриса. То, что называется спальней родителей, напоминает гардеробную, в которую зачем-то втиснули кровать. В комнате дочери раньше находилась кухня, раковину убрать из неё ещё не успели. Тут же по стене тянется гофрированный рукав вытяжки. Лопасти вентиля крутятся днём и ночью, гоняя воздух и создавая гул. Живая декорация к антиутопии Терри Гиллиама. Обстановку дополняет огромный портрет Ленина и пара икон по соседству.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
«Это очень толерантно, — объясняет противоречивое убранство Рустам. — Мы за толерантность, чтобы дети имели свободу мнения». И тут же показывает нательный крест — он, татарин, принял веру супруги.
Рустам вспоминает, что перед пожаром к ним в гости внезапно наведались социальные работники, проверяли, как живётся детям. «Поняли, что мы — семья работящая и непьющая, и ушли», — говорит он. А теперь, уже получив иск о выселении, пытается шутить: «Пусть выселяют нас только в трёхкомнатную палатку, нам меньше по квадратуре нельзя».
Заработать на квартиру
В 2003 году власти Петербурга пытались решить проблему нехватки дворников и пообещали тем, кто согласится на нестатусную работу, предоставлять служебное жильё. С сотрудниками планировали заключать договор о найме, а помещение выдавать в служебное пользование на 15 лет, по истечении которых жилплощадь можно было оформить в собственность.
Ветеран второй чеченской войны Рустам Шагимарданов вместе с супругой Эльвирой и двумя дочерьми жил тогда на съёмной квартире во Всеволожске. Отец семейства мотался по стройкам и, узнав об инициативе петербургских властей, решил, что это шанс — заработать на квартиру. Супруги переехали в большой город и переквалифицировались в дворников.
«Мы рассматривали разные варианты работы: и на Васильевском острове, и на Петроградке, но там то жилья не было, то подвальное что-то. Хотя нас все хотели взять, всем нужны были дворники. Нам сразу говорили — первый раз видим дворников с вменяемыми лицами», — вспоминает Рустам.
На работу приезжих принял Жилкомсервис №1 Центрального района. Семье разрешили временно въехать в нежилое помещение в первом доме на Большой Конюшенной. Потом пообещали переселить.
Рустам вспоминает, как отскребал от подоконника слой птичьего дерьма толщиной в два пальца и шутил, что пропадает добро без огорода. В комнате много лет никто не жил, окна были разбиты, трубы текли, периодически оставляя разводы на стенах и потолке соседей снизу.
Шагимардановы сделали ремонт, а когда подняли вопрос о правах на квартиру, выяснилось, что оформить документы — невозможно. За помещением числился статус нежилого, и в ходе реформы муниципальные жилкомсервисы стали акционерными обществами.
«Возможность предоставления служебных жилых помещений работникам коммерческих организаций, к которым относится ОАО «Жилкомсервис», Жилищным кодексом не предусмотрена», — отвечала Шагимарданову в 2006 году первый заместитель председателя жилищного комитета Марина Орлова.
После того, как жилкомсервисы поменяли форму собственности, многие дворники лишились жилья. «У нас был случай такой с одними дворниками, их интересно так выгнали. Вызвали в ГУЖА, сын с матерью работали дворниками в моей бригаде. Они пока ходили, в это время уже все было подготовлено — приехала бригада гастарбайтеров, взломали дверь, нашлась какая-то женщина с ордером, сказала, что это все её. Вынесли вещи на улицу», — говорит он.
Но Шагимардановы остались на Большой Конюшенной. Они добились признания 20 квадратов из 65 жилыми, заключили договор об оплате электричества с «Петроэлектросбытом». С другими ресурсосберегающими организациями, по словам Рустама, «не срослось».
Рустам продолжал работать в ЖКС. Зимой каждое утро выходил расчищать снег на Дворцовую площадь, куда выходят окна штаба Западного военного округа. Служил-то Шагимарданов в армейской разведке, в бригаде прямого подчинения штаба ЗВО. В Чечню он попал спустя два месяца после гибели псковских десантников в Аргунском ущелье.
Через некоторое время супруги приняли решение об увольнении из жилкомсервиса. Рустам ушёл в Эрмитаж, а Эльвира — в Дом ученых имени Горького.
«Мы с моральной точки зрения не изменяли городу, так и остались дворниками. Единственное, что поменяли, — организации, потому что увеличилось количество детей, и на зарплату ЖКС содержать пятерых невозможно», — говорит Эльвира.
Семья обращалась в разные инстанции, но нигде их жилищную ситуацию не помогли решить, но и не выселяли. А в феврале 2020 года пришёл иск от администрации Центрального района, так как квартира находится в их собственности.
«Главным аргументом для этого послужило незаконное проживание семьи в квартире районного фонда. Действительно, люди проживают по этому адресу много лет, не платя за квартиру, коммунальные услуги. В конце декабря 2019 года жильцы устроили пожар на жилой площади. По сути, семья устроила самозахват городской собственности», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе района.
При этом чиновники уточняют, что так как семья проживала в квартире без прописки и регистрации, то счёт за коммуналку и выставлять было некому.
«История длится еще с того времени, когда главой была Щербакова. Уже тогда Марья Дмитриевна пыталась найти выход из этой ситуации, говорить с семьей, но даже тогда никто так и не смог ответить, чье «наследство» вынужден разгребать район», — пояснили в пресс-службе.
Давайте Путину отправим
Рустам встречает меня в арке Генштаба, мы проходим от Большой Морской улицы к Дворцовой площади, по пути он по-хозяйски осматривает свои владения, не затесался ли где между брусчаткой хабарик.
«Если за территорией постоянный присмотр делать, то на чистое место никто из порядочных людей не бросает окурки, — делится он своими наблюдениями. — Если, например, два окурка лежит, то обязательно кто-нибудь кинет рядом. Это чувство, когда все хорошо, — оно вдохновляет, ведь красота спасет мир!»
Рустам, как это громко ни звучит, относится к своему ремеслу как к призванию. По его словам, в городских жилкомсервисах «оплата коммунистическая, а требования капиталистические». То есть работник получает стабильную ставку и не очень заинтересован в качестве, поэтому некоторые коллеги просто подкладывают мусор на соседние участки. Таких Рустам считает непрофессионалами, сам он считает нужным ввести оплату за урны. Чем больше контейнеров вынес дворник, тем больше заработал.
Однажды он пробовал донести свое видение до руководства города, написал во «ВКонтакте» на страничке губернатора Александра Беглова просьбу открыть специализированный магазин для дворников, но его пост удалили. Лопату Беглова Шагимарданов по фото оценить не смог, но, по его словам, те, что выдают городским уборщикам, не выносят морозов — ломаются в два счета. Сам он предпочитает импортный инструмент, себе выписал лопату из Швейцарии за 3700 рублей.
«Многие известные политики начинали как дворники», — уточняет Рустам и вспоминает выходца из Купчино Дмитрия Медведева. Бывший президент и экс-глава правительства рассказывал, что его трудовая карьера стартовала с благоустройства улиц.
— Я не понимаю, в чем проблема. Порядочная многодетная семья, хорошо воспитывающая своих детей. Не пьяницы, работают, приносят пользу городу. Почему так ополчился Центральный район? Нет чтобы поддержать семью... Еще детей вызывают в суд повестками. На первоклассника пришла повестка в суд... Давайте Путину её отправим.
— А вы думаете, Путин поможет?
— Если до него дойдёт, то конечно, почему нет. (Шёпотом.) Он водопровод провел бабушке. На прямой линии сказала, и вот, пожалуйста, — как волшебник. Ответственность городских властей, которые принимали решение на то время, должна быть. Матвиенко говорила: приходите на трудные участки города, очень тяжело, будем давать жилье. Если глава города, губернатор говорит, что приходите, трудно ему не поверить? Если вы берете собачку и ее кормите и говорите: хорошая, вот твой коврик. Почему собачке вам не поверить? Она смотрит преданными глазами в ваши глаза и делает то, что вам важно делать. Гуляет с вами, развлекает вас.
— Получается, вы были собачкой и вас выкинули?
— Если мы вдруг стали не нужны, эта не наша вина. Мы-то свое дело сделали.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»