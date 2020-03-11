Алло, ЦИК? А за Конституцию поясните...

«Так будет бог в Конституции или нет?». Разъяснять по новшествам в Конституцию пока не готов никто.

Фото: Петр Кассин/Комменсантъ

Старт работы инфоцентра Центризбиркома по поправкам в Конституцию РФ Смольный проиллюстрировал неоднозначными картинками о пользе изменений. "Бесплатный телефон 8-800-200-00-20 принимает звонки ежедневно с 9:00 до 18:00". Но на вопросы "Фонтанки" в ЦИКе путались с ответами.

У граждан появилась возможность узнать подробности подготовки голосования по поправкам в Конституцию. Пост 10 марта на странице Смольного во «ВКонтакте» анонсировал начало работы справочно-информационного центра Избиркома, где предлагалось получить ответы о ходе подготовки к голосованию. Картинки, похожие на те, что смутили пользователей «В контакте», нашлись в иностранных фотобанках и использовались, например, для сайта про поиск убежища в Лихтенштейне, в паблике «Правительство Ростовской области», сообщества в соцсети «Одноклассники».



Дождавшись, когда Госдума приняла пакет поправок в третьем, окончательном чтении, мы связались по указанному номеру. Редакция заготовила два десятка вопросов. Что будет, если я проголосую против? Будут ли экзитполлы и независимые наблюдатели? Кто будет следить, чтобы все было честно? Какой именно бог имеется ввиду в Конституции? Почему чиновникам запретят только двойное гражданство, обещали запретить и дворцы за границей? Как именно взрослые дети будут обязаны обо мне заботиться, когда я состарюсь? Из Конституции уберут неприкосновенность депутатов? Что будет, если россияне проголосуют против? Я имею право агитировать голосовать против? В СМИ говорят, что Владимир Путин сможет избираться на новый срок, если это одобрил КС. Но в 98 году КС уже принял решение, это так не работает, и заново отсчет пойти не может. Значит, что Путин не сможет пойти на новый срок?

По-настоящему озадачить центр удалось только вопросом, нарушает ли закон агитация голосовать против поправок в Конституцию. Разговор перевели на «специалиста», который шепотом пересказал кому-то проблему. Отталкиваться от понятия «агитация» не получится, так как оно регламентировано законом об избирательном праве, рассуждали на том конце провода, - 22 апреля в России никого избирать не будут. «Во всяком случае, на данный момент говорить о нормативной базе преждевременно...вопросы агитации при проведении общероссийского голосования не регламентированы. Ответ на ваш вопрос будет однозначно существовать в правовом поле Российской Федерации», - пояснил собеседник, посоветовав обратиться в ЦИК письменно, потому что справочный центр правовую оценку не дает.



Получить ответы удалось далеко не на все. Первым делом специалист ЦИК уточнил: разговор пойдет не про референдум, а про общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И пояснил, в чем различие: «Это уникальное мероприятие. Это президент, когда внес пакет поправок, он хочет заручиться поддержкой народа и изучить мнение, поэтому проводится это голосование. После того, как... если, - поправились на том конце, - будут одобрены эти поправки, они в форме закона будут приняты уже».

Особое беспокойство корреспондента вызвала возможность проголосовать для недееспособной бабушки, которая изъявила такое желание. Предварив другие вопросы по существу, в центре избиркома пояснили, что «сейчас закон еще проходит второе чтение, которое относится конкретно к этому общероссийскому голосованию, поэтому пока мы не можем такие юридические тонкости вам разъяснить». И посоветовали обратиться повторно — где-то в конце марта. Напомним, что во втором чтении проект приняли накануне, 10 марта.

«А что делать, если мне нравятся не все изменения?» - не отставал корреспондент. «Опять же, мы еще не знаем, как будет выглядеть бюллетень, закон еще не принят. Также в новостях будет информация, на сайте ЦИК России. Предлагаем вам обратиться позже». Напомним, что голосование предполагается пакетное, то есть одобрить, либо не одобрить граждане смогут только все поправки разом, что стало причиной протестных пикетов в феврале.



За ходом голосования в Госдуме в инфоцентре ЦИКа, казалось, следили не особо пристально. Там сообщили, что закон будет принят примерно 18-19 марта, соответственно, обращаться за полной информацией посоветовали «после 25-ого». «А кто должен принять, Госдума?», - на всякий уточнил журналист. Оказалось, именно она.

На коварную просьбу подтвердить, что поправки отменяют «заморозку» пенсионных накоплений, в комиссии не поддались. «Мы не комментируем, не транслируем эти нормы. Пока не знаем, потому что сами поправки еще не все обработаны». Спойлер — этот момент в голосовании не предусмотрен. Как раз в конце декабря президент продлил заморозку до 2023 года.

Зато если в отведенный для голосования день, 22 апреля (объявленный общероссийским выходным), работодатель отпускать для реализации конституционных прав ну никак не хочет, вы, оказывается, свое мнение о поправках в Конституцию не оставите только на кухне. «19, 20, 21 апреля у вас будет возможность досрочно проголосовать на участке по месту жительства, если у вас есть такая причина серьезная, если вы не можете проголосовать в день 22 апреля», - пояснил специалист.



«Там много всяких поправок, А кто мне будет объяснять, если я их не понимаю?» - упорствовал корреспондент. «Будет широкое информирование. Ну нет у нас пока никаких информационных материалов», - развели руками в центре информирования и попросили подсказать источник сведений, что к избиркому вообще можно приставать с подобными вопросами. «В ваших соцсетях дали наш телефон - якобы мы обсуждаем поправку. Там есть информация, на какие вопросы отвечает ЦИК России. Но люди видят картинки какие-то и начинают нам вопросы задавать», - посетовал специалист.

«А в итоге бог будет в Конституции или нет?» «Мы же только что говорили, что мы еще полного поправок не имеем текста, поэтому еще не можем обсуждать. Пока еще нет окончательно проработанных поправок, которые вносятся на голосование», - терпение сотрудника центра к наивному до тупости гражданину, казалось, было безграничным.

Наконец, добрались и до того, что непосредственно входит в обязанности ЦИК — организация голосования. От обычных выборов, слушал журналист разъяснения, мероприятие 22 апреля будет отличаться тем, что граждане получат «больше возможностей проголосовать». Либо с помощью «Мобильного избирателя» можно открепиться от своего участка по месту жительства, и изъявить свою волю по месту нахождения. Пообещали и досрочное голосование, не исключив, что «жители определенных территорий» смогут проголосовать дистанционно. Но предупредили — эти моменты пока что на стадии проработки.



Пожелание принять участие в плебисците в качестве наблюдателя собеседник перенаправил в Общественную палату, но по названным номерам ни в федеральной, ни в региональной ОП ответить на звонок журналиста, жаждущего стать наблюдателем на голосовании, не пожелали.

Повторный звонок в Москву пролить свет на то, что будет происходить в день «икс», не помог. Судя по голосу, ответил тот же специалист. Услышав слово «бог», он уточнил, что ЦИК занимается подготовкой к самому голосованию, решает организационные и технические вопросы. «То, что касается поправок, вам надо обращаться в Государственную думу. После принятия закона все поправки будут опубликованы у нас на сайте для знакомства с ними... Можно дозвониться в Госдуму, можно написать письмо. Если вы до ЦИК России, госоргана дозвонились, вы и до Госдумы дозвонитесь. Дать вам телефон Госдумы?» Продиктованный в ЦИКе номер встретил многообещающим: «Здравствуйте, с вами говорит автоответчик, перезвоните нам, пожалуйста. Спасибо за звонок». На этой ноте трубка отреагировала бодрым «Алло». На пересказ истории с переадресацией в Госдуму и требование найти того, кто разъяснит, какой именно бог имеется ввиду в поправках, собеседник ответил продолжительным молчанием.

