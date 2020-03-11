Помогите вернуть слух блокаднице

Детство Нины Алексеевны пришлось на блокаду. Перед самой войной её семья переехала в свой домик в Славянку под Пушкином. В начале войны в дом попала бомба. Девочка с мамой и бабушкой скитались какое-то время, пока не вернулся с фронта раненый отец. Несмотря на полученную инвалидность, он сразу начал работать на одном из городских заводов. Семье надо было где-то жить. Ютились в крошечной комнатке в большой коммуналке на Ивановской улице. Выжили благодаря бабушке, та работала на мельничном комбинате на проспекте Обуховской Обороны, и соседям военным, которые регулярно подкармливали маленькую Нину.

К сожалению, никакого серьезного образования девочке получить не удалось. После войны у родителей резко ухудшилось здоровье, требовались уход и деньги. Нине Алексеевне удалось окончить только школу-семилетку. Сначала она работала продавщицей, а потом устроилась на завод «Звезда», где прошла путь от простого техника до сотрудника планового отдела. На пенсии подрабатывала в булочной.



В последнее время Нину Алексеевну очень огорчают проблемы со слухом. Она председатель одного из районных объединений блокадников Петербурга. И многие из тех, кого опекает общество, нуждаются в её моральной поддержке. Но нормальное общение с людьми стало почти невозможным — Нина Алексеевна вынуждена разбирать по губам то, что ей пытаются сказать. Все входящие звуки сливаются в общий шум.



Пожилой женщине нужны мощные цифровые слуховые аппараты. К сожалению, бесплатные приборы, предоставляемые государством, ей совсем не помогают, а купить качественные аппараты не получается. Живет Нина Алексеевна вместе с дочерью. Из доходов только две пенсии: минимальная у дочери, приличная блокадная — у неё самой. Но большую часть денег женщины тратят на лекарства, немного на еду и квартплату. Позволить себе что-то большее они не могут.

