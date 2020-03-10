Ждать нельзя. Маленькому Серёже нужна дорогостоящая операция
У годовалого Серёжи на голове огромное тёмное пятно — меланоцитарный невус. Новообразование нестабильно и крайне опасно. В любой момент оно может переродиться в рак кожи. Чтобы этого не допустить, невус нужно срочно удалить. Но из-за размера и расположения сделать это будет очень непросто. Помочь Серёже готовы израильские медики. Однако лечение очень дорогое.
Благотворительный фронд «Алёша» просит помочь собрать средства на операцию.
Серёжа Гукасян, 1 год.
Врождённый меланоцитарный невус волосистой части головы.
Спасёт операция. Стоимость 2 132 423 руб. Не хватает 1 129 011 руб.
На третьи сутки после рождения Серёжу отправили на КТ. Невус, его размеры и расположение вызывали большое беспокойство у врачей. Исследование показало, что патологий головного мозга и черепа нет, а само пятно доброкачественное. Однако медики сразу предупредили молодых родителей об опасности заболевания.
Мама с ребёнком отправилась в Москву в онкологический центр им. Н. Н. Блохина и в РДКБ. Столичные медики подтвердили диагноз и рекомендовали удалить невус хирургическим путём как можно скорее. В московской РДКБ операцию такому маленькому пациенту сделать были не готовы. Родителям предложили подождать год, чтобы Серёжа подрос. Кроме того, не назвали точных сроков, за которые смогут убрать невус.
Тем временем риск его перерождения в рак кожи возрастает с каждым днём. И любая травма может стать триггером, который запустит этот процесс. А углядеть за маленьким активным ребёнком очень сложно.
Меланома — крайне опасное смертельное заболевание, плохо поддающееся лечению. Именно поэтому ни в коем случае нельзя допустить перерождения невуса. Ждать — значит рисковать здоровьем ребёнка. Мама стала искать альтернативные варианты лечения и, наконец, ответ пришёл из Израиля.
Профессор Александр Маргулис за свою многолетнюю практику помог тысячам пациентов. У него огромный опыт удаления невуса у маленьких детей, в том числе и в таких сложных местах, как голова. Доктор готов полностью убрать новообразование всего за один этап, который займёт несколько месяцев.
Такая современная и высокоэффективная операция в Израиле стоит 2 132 423 рубля. Для родителей Сергея — сумма неподъемная. Собрать эти деньги самостоятельно они не смогут, поэтому вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.
О том, как помочь Серёже, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».