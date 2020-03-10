Ждать нельзя. Маленькому Серёже нужна дорогостоящая операция

На третьи сутки после рождения Серёжу отправили на КТ. Невус, его размеры и расположение вызывали большое беспокойство у врачей. Исследование показало, что патологий головного мозга и черепа нет, а само пятно доброкачественное. Однако медики сразу предупредили молодых родителей об опасности заболевания.

Мама с ребёнком отправилась в Москву в онкологический центр им. Н. Н. Блохина и в РДКБ. Столичные медики подтвердили диагноз и рекомендовали удалить невус хирургическим путём как можно скорее. В московской РДКБ операцию такому маленькому пациенту сделать были не готовы. Родителям предложили подождать год, чтобы Серёжа подрос. Кроме того, не назвали точных сроков, за которые смогут убрать невус.



Тем временем риск его перерождения в рак кожи возрастает с каждым днём. И любая травма может стать триггером, который запустит этот процесс. А углядеть за маленьким активным ребёнком очень сложно.



Меланома — крайне опасное смертельное заболевание, плохо поддающееся лечению. Именно поэтому ни в коем случае нельзя допустить перерождения невуса. Ждать — значит рисковать здоровьем ребёнка. Мама стала искать альтернативные варианты лечения и, наконец, ответ пришёл из Израиля.



Профессор Александр Маргулис за свою многолетнюю практику помог тысячам пациентов. У него огромный опыт удаления невуса у маленьких детей, в том числе и в таких сложных местах, как голова. Доктор готов полностью убрать новообразование всего за один этап, который займёт несколько месяцев.

