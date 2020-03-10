На вечеринке петербургский студент сыграл в русскую рулетку. Он думал, что пистолет не заряжен

Шуточная выходка привела к смерти в Выборгском районе Петербурга. Студент решил попозировать с папиным оружием, но не заметил, что пистолет заряжен.



Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около двух часов ночи полицию вызывали в квартиру на улицу Есенина. Приехавшие на место сотрудники застали компанию студентов из восьми человек. Их вечеринку прервала смерть учащегося Политехнического университета Петра Великого. У 19-летнего погибшего зафиксировали огнестрельное ранение головы.



По словам друзей, в разгар алкогольного веселья хозяин квартиры открыл сейф с кодовым замком, достал оружие. Друзьям он объявил, что пистолет не заряжен, и в шутку приставил дуло к голове, нажав на курок. Прогремел выстрел.

