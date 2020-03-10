На вечеринке петербургский студент сыграл в русскую рулетку. Он думал, что пистолет не заряжен
Шуточная выходка привела к смерти в Выборгском районе Петербурга. Студент решил попозировать с папиным оружием, но не заметил, что пистолет заряжен.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около двух часов ночи полицию вызывали в квартиру на улицу Есенина. Приехавшие на место сотрудники застали компанию студентов из восьми человек. Их вечеринку прервала смерть учащегося Политехнического университета Петра Великого. У 19-летнего погибшего зафиксировали огнестрельное ранение головы.
По словам друзей, в разгар алкогольного веселья хозяин квартиры открыл сейф с кодовым замком, достал оружие. Друзьям он объявил, что пистолет не заряжен, и в шутку приставил дуло к голове, нажав на курок. Прогремел выстрел.
Студент проживал в квартире, принадлежащей его отцу, 45-летнему предпринимателю. Травматический пистолет Grand Power зарегистрирован на бизнесмена. Сам он в России не проживает с 2014-го. Лицензия на ношение оружия у него закончилась в декабре прошлого года.
Это уже третья подобная выходка за выходные, закончившаяся трагично. Накануне в Петербурге суд отправил под домашний арест 14-летнего сына судьи, которому вменяют умышленное убийство сверстника. На допросе школьник рассказал, что взял отцовское помповое ружьё, чтобы порисоваться перед приятелями, выстрел был случайностью.
Также огнестрельное ранение головы случайно получил школьник из Петербурга в Токсово. Одиннадцатиклассника спасают врачи.