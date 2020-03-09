На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты
Жители Петербурга создали ажиотаж возле пунктов обмена валюты. В очереди они читают новости про обвал рынка.
Столпотворение возле обменников засняли очевидцы днём 9 марта. Больше всего людей оказалось у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом. В очереди стоит порядка 30 человек. Многолюдно и в других пунктах, например неподалёку от станции метро «Владимирская». Обменник на Большой Морской улице такой популярностью сегодня не пользуется, на улице очереди нет, внутри около десяти человек. Отметим, большинство банков сегодня закрыты, а горожане ещё не вернулись домой после длинных праздничных выходных.
Курс доллара и евро скакнул до 75 и 86 рублей утром 9 марта на фоне новостей про отказ России продлить соглашение об ограничении количества добываемой нефти. Ее стоимость упала до уровня 1991 года. С открытием торгов рухнули и американские биржи.