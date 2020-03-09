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09.03.2020 17:59
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На фоне обвала курса рубля петербуржцы встали в очередь перед пунктами обмена валюты

Очередь в обменный пункт
Очередь в обменный пунктФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Жители Петербурга создали ажиотаж возле пунктов обмена валюты. В очереди они читают новости про обвал рынка.

Столпотворение возле обменников засняли очевидцы днём 9 марта. Больше всего людей оказалось у пункта в Лиговском переулке, рядом с одноименным проспектом. В очереди стоит порядка 30 человек. Многолюдно и в других пунктах, например неподалёку от станции метро «Владимирская». Обменник на Большой Морской улице такой популярностью сегодня не пользуется, на улице очереди нет, внутри около десяти человек. Отметим, большинство банков сегодня закрыты, а горожане ещё не вернулись домой после длинных праздничных выходных.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Курс доллара и евро скакнул до 75 и 86 рублей утром 9 марта на фоне новостей про отказ России продлить соглашение об ограничении количества добываемой нефти. Ее стоимость упала до уровня 1991 года. С открытием торгов рухнули и американские биржи.

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Комментарии (20)

SERGEY111
Самое время готовиться к талонам на жрачку и бухло и к перекрытиям электоратом например Невского проспекта из за отсутствия в продаже чего либо , как это было в конце 80-х из за отсутствия в продаже любого курева - только в этот раз Запад нам не поможет как это было тогда , и все из за санкций .
CUP2000
Правильно сделали, что встали в очередь. Самое время ПРОДАВАТЬ. Потом будет отскок назад, на более низкий, чем сейчас уровень. Вот тогда можно будет снова прикупить!
0109
В этот обменник в Лиговском пер. часто стоит очередь- так что ничего особенного.
Кстати, за углом, на Лиговском,57, есть ещё один- там обычно народу меньше
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