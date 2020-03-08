Адвокат Артём Баконин будет защищать сына судьи. Семье убитого в Колпино подростка обещана всяческая помощь
Представлять интересы 14-летнего сына петербургского судьи будет адвокат Артём Баконин. Пока он ждёт встречи со своим подопечным.
«Прежде всего, выражаем соболезнования семье погибшего. Произошла страшная трагедия. Мы будем оказывать всяческое содействие, начиная от похорон и дальше», — сообщил он «Фонтанке» 8 марта.
Адвокат отметил, что пока делать какие-либо выводы преждевременно — со своим подзащитным он ещё не виделся. Юношу ведут на допрос в Следственный комитет.
«В любом случае, выводы будет делать следствие, потом суд. Мы, в свою очередь, будем полностью взаимодействовать с органами предварительного расследования», — говорит Баконин.
Тело подростка с огнестрельной раной головы нашли на седьмом этаже дома на улице Ижорского Батальона в начале десятого вечера 7 марта. Чуть позже выяснилось, что это 15-летний приятель сына судьи Третьего кассационного суда. Как сообщала «Фонтанка», школьники вместе смотрели хоккей. По версии следствия, 14-летний Артём взял гладкоствольное ружье ИЖ-18, зарегистрированное на отца и выстрелил в друга. Затем юноша, находясь явно в неадекватном состоянии, перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и сбежал. Его нашли 8 марта в Пушкине.