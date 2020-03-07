Помогите Веронике встать на ноги
В год Веронике поставили диагноз — ДЦП. С тех пор в жизнь девочки прочно вошли курсы реабилитации, ЛФК, массажи и пр. Удалось многого добиться. Чтобы поставить девочку на ноги, врачи рекомендуют вертикализатор. Но оборудование нужно покупать. Родители не могут себе этого позволить — все деньги уходят на лечение дочери.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Вероника Финк, 4 года.
Детский церебральный паралич.
Требуется вертикализатор. Не хватает 334 230 рублей.
«Дочь с рождения болеет и развивается с задержкой. И только в один год Веронике поставили диагноз — ДЦП. Не теряя времени, мы начали реабилитацию: массаж, занятия лечебной физкультурой. Но делать все это нужно было осторожно из-за проявления симптомов эпилепсии. Постепенно мышцы немного окрепли, Вероника стала держать голову, а недавно она научилась лежать на животе, опираясь на руки. Ей это очень нравится, дочка улыбается и ярко проявляет свои эмоции.
Сейчас она пытается сама садиться, но пока не получается, нужна поддержка. Врачи рекомендовали использовать специальное устройство — вертикализатор. Он зафиксирует в правильном положении позвоночник и грудь, будет надежно удерживать таз, колени, стопы ребенка. Веронике необходимо развивать навыки опоры, это облегчит ей жизнь, но самое главное — защитит позвоночник и тазобедренные суставы от искривления.
Получить вертикализатор бесплатно невозможно — нужно купить его самим, а нам это не по силам, весь заработок мы тратим на жизнь и лечение дочери. Прошу, помогите!» Наталья Финк, Санкт-Петербург.
Мария Погольская, ортопед Реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«Реабилитационные возможности Вероники ограничены. Для снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, увеличения реабилитационного потенциала, улучшения качества жизни девочка нуждается в обеспечении вертикализатором».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».