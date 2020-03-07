Помогите Веронике встать на ноги

«Дочь с рождения болеет и развивается с задержкой. И только в один год Веронике поставили диагноз — ДЦП. Не теряя времени, мы начали реабилитацию: массаж, занятия лечебной физкультурой. Но делать все это нужно было осторожно из-за проявления симптомов эпилепсии. Постепенно мышцы немного окрепли, Вероника стала держать голову, а недавно она научилась лежать на животе, опираясь на руки. Ей это очень нравится, дочка улыбается и ярко проявляет свои эмоции.

Сейчас она пытается сама садиться, но пока не получается, нужна поддержка. Врачи рекомендовали использовать специальное устройство — вертикализатор. Он зафиксирует в правильном положении позвоночник и грудь, будет надежно удерживать таз, колени, стопы ребенка. Веронике необходимо развивать навыки опоры, это облегчит ей жизнь, но самое главное — защитит позвоночник и тазобедренные суставы от искривления.



Получить вертикализатор бесплатно невозможно — нужно купить его самим, а нам это не по силам, весь заработок мы тратим на жизнь и лечение дочери. Прошу, помогите!» Наталья Финк, Санкт-Петербург.



Мария Погольская, ортопед Реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):



«Реабилитационные возможности Вероники ограничены. Для снижения риска и степени развития вторичных ортопедических нарушений, увеличения реабилитационного потенциала, улучшения качества жизни девочка нуждается в обеспечении вертикализатором».



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