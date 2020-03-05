Колпинская «бригада» карманников ударно поработала в петербургском метро, пора и отдохнуть

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), задержали предполагаемых «щипачей» 4 марта. Их объединяет место жительства — Колпинский район. Только один обитает в Рыбацком, но и это близко к самому заводскому из петербургских пригородов.

Шестеро бывалых задержаны за любовь к содержимому карманов пассажиров петербургского метро. Однажды им крупно повезло: у одной из жертв нащупали полтора миллиона. Но потом удача покинула колпинскую группировку, и участникам пришлось вспомнить обстановку камеры.

В списке их «подвигов», по мнению уголовного розыска, кража 19 декабря 2018 года. Тогда из кармана у пассажира метро на станции «Технологический институт» вытащили ни много ни мало 1,5 млн рублей. Остальные известные следствию эпизоды скромнее: 96,5 тысячи из сумки петербурженки на «Звенигородской» 1 марта 2019 года; дорогой кошелек с 15 тысячами на «Горьковской» 11 марта прошлого года; портмоне с 9,6 тысячи из портфеля на «Сенной» — буквально на следующий же день.



Кое-что у подозреваемых нашли при обысках — рубли и валюту, банковские карты, телефоны.



Колпинский секстет задержан на двое суток в полном составе. Все участники с Уголовным кодексом знакомы не понаслышке, особенно со статьей 158.

