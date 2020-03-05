FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.08р73.74р
05.03.2020 09:37
5
Печать

Колпинская «бригада» карманников ударно поработала в петербургском метро, пора и отдохнуть

Шестеро бывалых задержаны за любовь к содержимому карманов пассажиров петербургского метро. Однажды им крупно повезло: у одной из жертв нащупали полтора миллиона. Но потом удача покинула колпинскую группировку, и участникам пришлось вспомнить обстановку камеры.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), задержали предполагаемых «щипачей» 4 марта. Их объединяет место жительства — Колпинский район. Только один обитает в Рыбацком, но и это близко к самому заводскому из петербургских пригородов.

В списке их «подвигов», по мнению уголовного розыска, кража 19 декабря 2018 года. Тогда из кармана у пассажира метро на станции «Технологический институт» вытащили ни много ни мало 1,5 млн рублей. Остальные известные следствию эпизоды скромнее: 96,5 тысячи из сумки петербурженки на «Звенигородской» 1 марта 2019 года; дорогой кошелек с 15 тысячами на «Горьковской» 11 марта прошлого года; портмоне с 9,6 тысячи из портфеля на «Сенной» — буквально на следующий же день.

Кое-что у подозреваемых нашли при обысках — рубли и валюту, банковские карты, телефоны.

Колпинский секстет задержан на двое суток в полном составе. Все участники с Уголовным кодексом знакомы не понаслышке, особенно со статьей 158.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

nuga
Судя по суммам украденного благосостояние россиян резко упало после выборов в 2018 году. С 1,5 млн на карман до 9,5 тыс! Красноречивые цифры.
Delon
1.5 миллиона в кармане. Это ж какой же карман был?
Smotritel
Жаль что этот биомусор не вешают
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний