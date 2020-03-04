Шлагбаумы на границе с Эстонией таранил IT-бизнесмен из Петербурга. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил «за» и «против».

«Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию», — сказал Богданов после ареста. Он знает, о чем говорит. Через месяц после рождения сына бизнесмен потерял ноги в тяжелейшей аварии на скользкой дороге с хлипкими ограждениями и не получил от властей ни копейки извинений, но старался не унывать и заниматься любимым делом.

Сотрудники погрануправления ФСБ трое суток не могут внятно объяснить, как автомобиль «Митсубиси Паджеро» с российскими номерами взял российско-эстонскую границу на абордаж. В ночь на 1 марта 46-летний гендиректор и собственник хостинговой компании «Нетфокс» Анатолий Богданов беспрепятственно проехал отечественные кордоны и стремительно вторгся в Эстонию. В городе Нарва он припарковал слегка побитый внедорожник и попросил местных таксистов вызвать полицию.

Анатолий Богданов въехал в Нарву, припарковался на поврежденном джипе и попросил местных таксистов вызвать полицию Фото: скриншот с сайта facebook.com

Богданова арестовали на три месяца за незаконное пересечение границы и оштрафовали на 506 евро. Он не возражал против съемок в зале суда и после оглашения прокомментировал таран:

«Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле».

Богданов любит пошутить и не чужд самоиронии, подтвердили «Фонтанке» его коллеги по бизнесу.

«Анатолий странный, но эрудированный, добрый и хороший человек, — дополняет портрет владелец хостинговой компании и создатель проекта по оценке эффективности блокировок сайтов «Эшер II» Филипп Кулин. — Он очень любил Вуоксу. У него в Карелии своя надувная лодка моторная. Есть свои места прикормленные. Спиннинг, щука — вот это все. Мы как-то говорили о бизнесе в Эстонии. Это лет десять назад было, но дальше разговоров тема не пошла».

В то время предприниматель развивал компанию «Нетфокс», которая предоставляет услуги регистрации доменов и размещения сайтов в Интернете, владеет собственными серверами хостинга. Богданов следовал моде. В 2010 году он зарегистрировал товарный знак перспективного геодомена «СПб.РФ».



С заграничной IT-экспансией у бизнесмена не сложилось из-за тяжелой дорожной аварии. Утром 17 февраля 2011 года на скользком Малоохтинском мосту столкнулись четыре автомобиля. «Митсубиси» Богданова и его самого насквозь прошило рельсом заграждения. Его госпитализировали с массированной кровопотерей и без шанса на прежнюю жизнь. Его сыну был месяц.



Фото: Семен Дымов / архив «Фонтанки»

«Он всегда выходил из ситуаций. Даже когда ноги отрезали. Да, бывало, и поноет, и вспылит, но никогда не шантажировал окружение своей инвалидностью», — говорят его знакомые.

Встав на протезы, Богданов попробовал судиться с городскими властями. Подал иск о возмещении ущерба от ДТП к «Мостотресту» и двум комитетам Смольного, следует из картотеки ГАС «Правосудие». Чиновники свою ответственность не признали. Тяжба длилась больше двух лет, Красногвардейский районный и Санкт-Петербургский городской суды в компенсации Богданову отказали.

Последняя отчетность «Нетфокса» датирована 2018 годом. Его компания закончила с выручкой 6 миллионов рублей и убытком 163 тысячи, свидетельствуют данные СПАРК. Личных и корпоративных долгов у Богданова нет.

