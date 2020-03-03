Двухлетнему Паше срочно нужна помощь

Паша родился с тяжёлым пороком сердца. О диагнозе стало известно на 33 недели беременности. Заключение: верхушка сердца сформирована правым желудочком, фиброэластоз эндокарта. На третий день после рождения мальчику провели первую операцию В восемь месяцев – вторую, после которой он провёл долгое время в реанимации.

Сейчас Паше необходима ещё одна операция - Фонтена. Но прежде, чем её сделать, мальчика, во-первых, необходимо поставить на ноги. Дело в том, что кроме порока сердца у него гипоплазия мозолистого тела, которое отвечает за координацию и может вызвать гипотонус мышц. Из-за этого Паша плохо развивается, до сих пор не может взять в руки игрушки и не ходит.

Во-вторых, мальчику необходимо снизить давление в лёгочной артерии. У здорового человека давление в лёгочной артерии около 25 мм.рт.ст. У Паши – 100, что крайне опасно. Это даёт большую нагрузку на сердце, увеличивая сердечную недостаточность.



Для того, чтобы понизить давление, врачи назначили дорогостоящий препарат «Траклир». Стоимость курса составляет 435 000 рублей. Родители обратились в Минздрав Брянской области, где проживают. Там обещали выдать лекарство в январе 2020 года. Но до сих пор этого не произошло. Давление у мальчика продолжает повышаться и препарат нужен срочно. Купить лекарство семья Паши не в состоянии, поэтому обратилась за помощью к неравнодушным людям.

