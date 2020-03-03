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03.03.2020 10:49
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«Пятерочка ломится или десяточка». Путин рассказал про несанкционированные акции оппозиции

Президент России поделился своим видением того, по каким правилам должна функционировать оппозиция в России и других странах.

«Есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране», — заявил Владимир Путин в интервью ТАСС, очередная часть которого была выложена 3 марта.

По его словам, если оппозиция не будет соблюдать закон, то дойдет до битья витрин и поджога машин на улицах. Автор спецпроекта «Первые лица» Андрей Ванденко, который задавал вопросы главе государства, предложил ему вспомнить, когда в России жгли машины. На это Путин парировал: «Вот если не реагировать, будут жечь».

Он также подчеркнул, что в некоторых странах наказание за несанкционированные митинги гораздо серьезнее, чем в РФ. «Пятерочка ломится или десяточка. Добейтесь разрешения. А не получили и вышли — пожалуйте бриться. Отдохнуть, немножко расслабиться в тюрьме», — отметил глава государства. Он высказался и за закон об иноагентах, который защищает страну от вмешательства извне.

Президент предложил Ванденко заглянуть в прошлое, чтобы понять будущее оппозиционеров. «Вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются», — рассказал глава государства, заметив, что единственное исключение — это большевики. «И потом сами развалились и страну за собой утащили», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул важность оппозиции. «Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее», — резюмировал Владимир Путин.

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Комментарии (6)

***_555
Высокий слогЪ.
Modest_5e4ce41f7533b
Ну это еще не открытие сезона охоты на оппозиционера дикого. Оппозиционер должен быть домашним, не выше 45 см. в холке.
Snaky
"Есть правила, которых должны придерживаться все" - кольщик, наколи мне купола. :))
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