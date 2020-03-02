Культурный центр «Московский» включен в реестр объектов наследия регионального значения, сообщает 2 марта комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП).
Здание на Московском проспекте, 152, известное также как бывший Дом культуры им. Ильича завода «Электросила», построено в начале 1930-х годов по проекту Николая Демкова и представляет собой образец эпохи расцвета конструктивизма. ДК в целом сохранил свой первоначальный облик. В 2018 году во время реставрации на его лицевом фасаде обнаружили многометровые серп и молот. Символ Советского Союза был закрашен еще до распада СССР. Впоследствии конструкцию из деревянного каркаса с металлической обшивкой восстановили.
В 1997 году по решению администрации Московского района Санкт-Петербурга ДК преобразовали в Государственное учреждение «Культурно-досуговый центр «Московский». Сейчас это ведущее учреждение культуры Московского района Санкт-Петербурга.
В 2001 году здание включено КГИОП в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.