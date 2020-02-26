«Токио-City» на Дальневосточном проспекте потрясут в арбитраже.

Ответчик по иску службы — ООО «Большевик». Именно эта компания, как сообщает «Канонер» , построила дополнительный этаж из газобетона и металлоконструкций. О самовольной реконструкции стало известно еще осенью — бдительные граждане обратились на портал «Наш Санкт-Петербург».

Стройнадзор Петербурга в арбитражном суде добивается сноса надстроенного этажа здания нового ресторана «Токио-City» на Дальневосточном проспекте, 9, корпус 1. В декабре прошлого года владельцы превратили помещение, изначально возведенное под автосалон, в заведение общепита, не получив разрешение на эксплуатацию и даже реконструкцию (несмотря на обращение в суд).

Как объяснила «Фонтанке» причину отказа в выдаче разрешения пресс-секретарь Госстройнадзора и экспертизы Петербурга Анна Фриденталь, застройщик нарушил правила охраны газораспределительных сетей: земельный участок расположен слишком близко к ним.

«Компания привлекалась к административной ответственности за строительство без разрешения», — добавила она.

В январе застройщик попытался оспорить отказ Госстройнадзора в арбитражном суде. В то время как рассмотрение этого дела «поставили на паузу», надзорное ведомство выдвинуло уже свой иск о сносе лишнего этажа.

«У нас юридическая служба по этому поводу разбирается, поэтому пока оставлю без комментариев», — сказал «Фонтанке» исполнительный директор группы «Токио-сити» Антон Рейнбах.

Госстройнадзор просит суд обязать компанию «Большевик» в четырехмесячный срок привести строение в первоначальный вид. Следующее заседание арбитража еще не назначено.

