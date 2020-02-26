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Недвижимость

26.02.2020 16:39
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«Токио-City» на Дальневосточном проспекте потрясут в арбитраже.

Стройнадзор добивается сноса

Стройнадзор Петербурга в арбитражном суде добивается сноса надстроенного этажа здания нового ресторана «Токио-City» на Дальневосточном проспекте, 9, корпус 1. В декабре прошлого года владельцы превратили помещение, изначально возведенное под автосалон, в заведение общепита, не получив разрешение на эксплуатацию и даже реконструкцию (несмотря на обращение в суд).

Ответчик по иску службы — ООО «Большевик». Именно эта компания, как сообщает «Канонер», построила дополнительный этаж из газобетона и металлоконструкций. О самовольной реконструкции стало известно еще осенью — бдительные граждане обратились на портал «Наш Санкт-Петербург».

Как объяснила «Фонтанке» причину отказа в выдаче разрешения пресс-секретарь Госстройнадзора и экспертизы Петербурга Анна Фриденталь, застройщик нарушил правила охраны газораспределительных сетей: земельный участок расположен слишком близко к ним.

«Компания привлекалась к административной ответственности за строительство без разрешения», — добавила она.

В январе застройщик попытался оспорить отказ Госстройнадзора в арбитражном суде. В то время как рассмотрение этого дела «поставили на паузу», надзорное ведомство выдвинуло уже свой иск о сносе лишнего этажа.

«У нас юридическая служба по этому поводу разбирается, поэтому пока оставлю без комментариев», — сказал «Фонтанке» исполнительный директор группы «Токио-сити» Антон Рейнбах.

Госстройнадзор просит суд обязать компанию «Большевик» в четырехмесячный срок привести строение в первоначальный вид. Следующее заседание арбитража еще не назначено.

По данным СПАРК, владельцем ООО «Большевик» является Станислав Симарёв, сын владельца ресторанного холдинга «Токио-City» Сергея Симарёва.

Компания «Токио-сити» работает на петербургском рынке с 2006 года и объединяет три формата заведений: городские рестораны «Токио-сити», рестораны восточной кухни «Бахрома» и «Городские кондитерские № 1»; всего более полусотни заведений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

То есть на Байконурской улице сделано было тоже самое, но у Стройнадзора вопросов не возникает?)))) Странно как то....
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