Экс-замглавы Василеостровского района стала гендиректором «Юбилейного». Она судилась с «честной учительницей»
Спортивный комплекс «Юбилейный» обрел нового руководителя после ухода Антона Шантыря на пост главы городского комитета по спорту. Им стала Наталья Назарова, известная по работе в администрации Василеостровского района.
Широкая общественность узнала о ней в 2012 году, когда чиновница подала в суд на так называемую «честную учительницу» Татьяну Иванову. Конфликт возник из-за того, что Иванова обвинила Назарову в участии в обучении фальсификации выборов в 2011 году. Учительница рассказала журналистам, что весь месяц перед днем голосования не только ее (как председателя участковой избирательной комиссии), но и коллег якобы учили, как подтасовать результаты выборов депутатов ЗакСа, и заставляли реализовывать это на практике. В «обучении», как говорила преподавательница, активное участие принимала Назарова.
Чиновница обратилась в суд с требованием защитить ее деловую репутацию: первая инстанция частично согласилась с Назаровой, а после апелляции Фемида заняла другую сторону, обязав выплатить в пользу Ивановой судебные издержки в размере 30 тысяч рублей.
Неудача в суде не помешала Назаровой в карьере. В 2013 году она получила должность заместителя Василеостровского района, а в 2014 году чиновнице вручили медаль «За гуманизацию школы».