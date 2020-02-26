Экс-замглавы Василеостровского района стала гендиректором «Юбилейного». Она судилась с «честной учительницей»

Спортивный комплекс «Юбилейный» обрел нового руководителя после ухода Антона Шантыря на пост главы городского комитета по спорту. Им стала Наталья Назарова, известная по работе в администрации Василеостровского района.



Широкая общественность узнала о ней в 2012 году, когда чиновница подала в суд на так называемую «честную учительницу» Татьяну Иванову. Конфликт возник из-за того, что Иванова обвинила Назарову в участии в обучении фальсификации выборов в 2011 году. Учительница рассказала журналистам, что весь месяц перед днем голосования не только ее (как председателя участковой избирательной комиссии), но и коллег якобы учили, как подтасовать результаты выборов депутатов ЗакСа, и заставляли реализовывать это на практике. В «обучении», как говорила преподавательница, активное участие принимала Назарова.