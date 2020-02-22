Присылайте свои идеи: чем порадовать женщину после серой петербургской зимы? Преображением? Увлечением? Открытиями? Смело фантазируйте — мысли, как известно, материальны! После премодерации редакция соберет все ответы и опубликует лучшие идеи. Автор самого творческого варианта получит приз — билет на праздничный концерт популярной исполнительницы Полины Гагариной, который пройдет 8 марта на «Тинькофф Арене». О времени и месте получения билета победителя уведомит по электронной почте или телефону «Тинькофф Арена». Каждый участник также получит промокод на покупку билета на концерт.

