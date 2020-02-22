«Тинькофф Арена»
— это новый уникальный зал с деревянным куполом и потрясающей акустикой. Его уже по достоинству оценили такие мировые звезды, как певица Анна Нетребко, скрипач Эдвин Мартон, многие эстрадные звезды первой величины. Примечательно, что все они и искушенная публика, не сговариваясь, сравнивают «Арену» с лондонским «Альберт-холлом». Как по внешним, техническим особенностям, так и по атмосфере. Говорят, именно этот факт повлиял на итоговый выбор места гастролей Горана Бреговича
в северной столице в этом году.
Эксклюзивный формат концерта – празднично накрытые столы вместо привычного партера. Гостям в качестве угощения будут предложены напитки и комплимент от бельгийского кондитера. Также можно будет сделать заказ по меню. Кроме того, для ценителей камерной обстановки «петербургский Альберт-холл»
подготовил отдельные VIP-ложи на 6-19 человек также с празднично сервированными столами.