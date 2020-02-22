Получи билет на концерт Полины Гагариной в «Тинькофф Арене»
ПРИДУМАЙ ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК НА 8 МАРТА!
Весна — время обновления. Но почему-то перечень подарков к Международному женскому дню почти не меняется: в стандартный набор входят цветы, конфеты, духи, компанию которым составляют бытовые приборы.
«Фонтанка» решительно заявляет: хватит банальностей! Давайте креативить! Присылайте свои варианты в редакцию. Лучшие отзывы мы соберем в отдельную публикацию, а автор самой интересной идеи получит билет на концерт Полины Гагариной. Это эксклюзивное шоу состоится 8 марта на сцене модной концертной площадки «петербургского Альберт-холла» — «Тинькофф Арене».
Посмотреть сцену «Тинькофф Арена»
Присылайте свои идеи: чем порадовать женщину после серой петербургской зимы? Преображением? Увлечением? Открытиями? Смело фантазируйте — мысли, как известно, материальны! После премодерации редакция соберет все ответы и опубликует лучшие идеи. Автор самого творческого варианта получит приз — билет на праздничный концерт популярной исполнительницы Полины Гагариной, который пройдет 8 марта на «Тинькофф Арене». О времени и месте получения билета победителя уведомит по электронной почте или телефону «Тинькофф Арена». Каждый участник также получит промокод на покупку билета на концерт.
8 марта Полина Гагарина
в «Тинькофф Арена»
Правила предоставления материалов:
1. Пришлите 1–2 варианта лучшего подарка через форму. Длина всего текста не должна превышать 250 символов с пробелами. Не допускается использование грубой лексики, оскорблений и т.д.

2. Присылать идеи подарков можно с 19 февраля по 1 марта 2020 года (включительно).

3. Просим правильно указывать все ваши данные: адрес электронной почты, номера телефона, чтобы с вами могли связаться*.
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«Тинькофф Арена» — это новый уникальный зал с деревянным куполом и потрясающей акустикой. Его уже по достоинству оценили такие мировые звезды, как певица Анна Нетребко, скрипач Эдвин Мартон, многие эстрадные звезды первой величины. Примечательно, что все они и искушенная публика, не сговариваясь, сравнивают «Арену» с лондонским «Альберт-холлом». Как по внешним, техническим особенностям, так и по атмосфере. Говорят, именно этот факт повлиял на итоговый выбор места гастролей Горана Бреговича в северной столице в этом году.

Эксклюзивный формат концерта – празднично накрытые столы вместо привычного партера. Гостям в качестве угощения будут предложены напитки и комплимент от бельгийского кондитера. Также можно будет сделать заказ по меню. Кроме того, для ценителей камерной обстановки «петербургский Альберт-холл» подготовил отдельные VIP-ложи на 6-19 человек также с празднично сервированными столами.
Материал подготовлен специально для многофункционального комплекса «Тинькофф Арена»

Фотографии предоставлены пресс-службой «Тинькофф Арена»
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