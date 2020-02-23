— Я из Сараево и думаю, что, как и у всех остальных в этом городе, моя жизнь делится на жизнь до войны и жизнь после войны. Не только из-за самой войны — моя карьера тоже делится на две части.



Я был звездой, потом началась война — и я потерял все. Мне пришлось начинать с нуля. Но когда я смотрю на это сегодня, то думаю, что это, возможно, лучшее, что произошло со мной. Потому что даже наиболее гламурная рутина — это все-таки рутина, а у меня был шанс дважды начать все с нуля. К сожалению, это произошло из-за войны, но все равно хорошо, что у меня был этот второй шанс.

