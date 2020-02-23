Горан Брегович ответил на вопросы читателей «Фонтанки»
НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ
НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Горан Брегович ответил на вопросы читателей «Фонтанки»
В День всех влюбленных бессменный руководитель свадебно-похоронного оркестра, музыкант и композитор Горан Брегович выступил на сцене «петербургского Альберт-холла». Зрители, заполнившие полностью «Тинькофф Арену», принимали артистов тепло и душевно, а под зажигательные балканские мотивы партер со столиками быстро превратился в танцевальный.
В преддверии концерта мы встретились с Гораном Бреговичем и попросили его ответить на вопросы, которые читатели «Фонтанки» задали маэстро в социальных сетях. Кстати, он признался, что никогда ни в одной из них не регистрировался.
— Через месяц вы отмечаете юбилей — 70 лет. Для вас это целый период или «два по 35»? Если вы делите жизнь, то какой из периодов жизни вы считаете лучшим?
— Через месяц вы отмечаете юбилей — 70 лет. Для вас это целый период или «два по 35»? Если вы делите жизнь, то какой из периодов жизни вы считаете лучшим?
— Я из Сараево и думаю, что, как и у всех остальных в этом городе, моя жизнь делится на жизнь до войны и жизнь после войны. Не только из-за самой войны — моя карьера тоже делится на две части.
Я был звездой, потом началась война — и я потерял все. Мне пришлось начинать с нуля. Но когда я смотрю на это сегодня, то думаю, что это, возможно, лучшее, что произошло со мной. Потому что даже наиболее гламурная рутина — это все-таки рутина, а у меня был шанс дважды начать все с нуля. К сожалению, это произошло из-за войны, но все равно хорошо, что у меня был этот второй шанс.
— Если бы вы встретили нашего президента — Владимира Путина — что бы вы ему сказали?
— Если бы вы встретили нашего президента — Владимира Путина — что бы вы ему сказали?
— Я бы сказал ему то, что он, вероятно, и без меня знает: если бы он принял участие в выборах президента в Сербии — он бы победил, конечно. У него есть качества, которые сербы хотели бы видеть в своем президенте. Вы знаете, славяне любят такую мужественность, маскулинность — и у него именно такой тип, причем он находится в гармонии со своей мужественностью. Думаю, что славяне в целом любят такой тип людей.
— Нашим читателям понравился ваш концерт в Петропавловской крепости прошлым летом. Планируете ли вы еще подобные концерты в будущем?
— Нашим читателям понравился ваш концерт в Петропавловской крепости прошлым летом. Планируете ли вы еще подобные концерты в будущем?
— Знаете, поскольку я из страны с такой небольшой музыкальной культурой — если сравнивать ее с великой русской музыкой, — то для меня это невероятный комплимент, что читатели помнят и любят мои концерты. Я знаю, что у меня есть своя аудитория в России, и я один из редких иностранцев, которые могут давать концерты в Омске, Томске, Красноярске, а не только в Москве или Петербурге. Поэтому использую любую возможность играть в России — от вашей свадьбы до больших концертов.
— Какие места в Петербурге и в России вам наиболее запомнились?
— Какие места в Петербурге и в России вам наиболее запомнились?
— Я скажу банальную вещь — это Эрмитаж. И кто бы ни собирался в Россию, я всем говорю, чтобы ехали в Петербург и увидели это чудо. Мне очень нравится история про то, когда во время войны все картины убрали, остались только рамы, а экскурсоводы рассказывали военным, что висело на этих местах, то есть проводили экскурсию по памяти.
— Вы не раз приезжали в Петербург, а теперь выступаете в «Тинькофф Арене». Что вы чувствуете, когда играете в новом месте?
— Вы не раз приезжали в Петербург, а теперь выступаете в «Тинькофф Арене». Что вы чувствуете, когда играете в новом месте?
— Изначально, насколько я знаю, арена была построена для боев MMA. Кстати, я был президентом боксерского клуба до войны, так что люблю такое окружение. И думаю, что музыка этому месту тоже подойдет.
Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл»
В «Тинькофф Арене» часто проходят концерты ведущих российских и зарубежных звезд. Чем уникальна эта концертная площадка?
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— Вы начинали карьеру, когда музыка распространялась совсем по-другому: с помощью пластинок, дисков, люди покупали их в магазинах, обменивались. Теперь же музыка везде в Интернете и распространяется мгновенно. Как вы чувствуете себя в этой новой реальности?
— Вы начинали карьеру, когда музыка распространялась совсем по-другому: с помощью пластинок, дисков, люди покупали их в магазинах, обменивались. Теперь же музыка везде в Интернете и распространяется мгновенно. Как вы чувствуете себя в этой новой реальности?
— Приятно думать, что любой, у кого есть мобильный телефон, может сегодня создавать музыку. Это похоже на воплощение идеи Карла Маркса о конце искусства — каждый из нас может быть художником.
— А сами вы в социальных сетях активны —Instagram, YouTube, Facebook?
— А сами вы в социальных сетях активны —Instagram, YouTube, Facebook?
— У меня есть специальные люди, которые этим занимаются, но сам я никогда там не был — честно.
— Почему вы любите белые костюмы и часто надеваете на свои выступления?
— Почему вы любите белые костюмы и часто надеваете на свои выступления?
— Я люблю белые костюмы, потому есть определенные моменты в жизни, которые хотелось бы запомнить, выделить. Вы же редко надеваете белое платье — только по особому случаю. Или представьте себе, что вы пришли на свидание, а ваш бойфренд — в белом костюме. Это немного нелепо. Я же надеваю белый костюм на концерт, чтобы обозначить, что это два лучших часа в моей жизни. Я «включаю» парня в белом костюме, чтобы отпраздновать то время, которое провожу на сцене.
— Если бы вам нужно было выделить композицию, которая лучше всего показывает вас как творца, то что бы это было?
— Если бы вам нужно было выделить композицию, которая лучше всего показывает вас как творца, то что бы это было?
— Наверное, сейчас это мой последний альбом «Три письма из Сараево» (Three Letters from Sarajevo). Но, конечно, в каждый период жизни есть своя композиция, которая показывает тебя лучше всего. Ведь ты вырастаешь — и музыка развивается. Я знаю некоторых исполнителей, которые хотят быть молодыми всю жизнь. А мне нравится развиваться из памперсов до брюк. Мне нравится быть взрослым — и надеюсь, что моя музыка растет вместе со мной. Это очевидно.
— Вы выступали вместе с самыми разными музыкантами. Планируете ли какие-то совместные проекты в будущем?
— Вы выступали вместе с самыми разными музыкантами. Планируете ли какие-то совместные проекты в будущем?
— Посмотрим. Если вспоминать, то я играл с такими музыкантами, с кем был бы счастлив просто сфотографироваться или взять у них автограф, если бы встретил на улице или в аэропорту. Но мне улыбнулась удача с ними поработать.
Тут необходимо, чтобы совпало мироощущение: для меня музыка — это такая вечеринка с участием других людей. Но некоторые представляют себе композитора как человека, который серьезно садится за фортепиано и ждет, пока на него снизойдет вдохновение. Нет, я из рок-н-ролла и люблю делиться музыкой с людьми, которые готовы творить вместе со мной.
— Что лучше, джаз или рок?
— Что лучше, джаз или рок?
— Только не джаз.
— Однажды вы сравнили музыку с солью. Но в то же время признались, что нечасто слушаете ее в свободное время. А что, по-вашему, соль жизни?
— Однажды вы сравнили музыку с солью. Но в то же время признались, что нечасто слушаете ее в свободное время. А что, по-вашему, соль жизни?
— Несколько небольших вещей. Я думаю, что и музыка среди них. Вы можете жить без нее, но это будет, как будто едите без соли. Вы можете жить без любви, но это не жизнь. Семья, друзья, места, которые оставили о себе воспоминания — все это и есть соль жизни.
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