Три вопроса эксперту

Отвечает Петр Мокшанцев, главный врач центров ICLINIC КТ и МРТ.

Для каких исследований применение томографа 3 Тл наиболее эффективно?

— Этот аппарат не зря поставили на территории 31-й городской больницы: здесь находится Городской центр рассеянного склероза. Он позволяет провести тонкую диагностику, так как «видит» очаги рассеянного склероза. А искусственный интеллект поможет врачу оценить динамику на фоне лечения — избавит специалиста от ручного подсчета количества очагов. Это, пожалуй, самый яркий пример.



Объективности ради отмечу, какое исследование мы точно не будем делать на этой машине: МР-диагностику органов малого таза женщины. Томограф 3 Тл очень чувствителен к малейшим движениям — в частности, сокращениям мускулатуры кишечника. И это создает определенный «шум». Пока производитель именно этого оборудования не создал программу «шумоподавления» для кишечника, поэтому таких пациенток будем направлять в один из четырех наших центров, например, на улице Комсомола, 4. Там стоит «стандартный» томограф 1,5 Тл.

Кому важнее всего быстрота проведения томографии?

— Прежде всего, тем, кто страдает клаустрофобией. Чем меньше человек находится в замкнутом пространстве, тем меньше у него будет неприятных ощущений. Это важно и для детей: ребенок не может долго и неподвижно лежать. Замечу, что мы принимаем пациентов с 4-5 лет, когда они уже способны слушаться и спокойно переносить процедуру. Человек с болевым синдромом тоже будет рад сокращению времени диагностики.



Но опять же: совсем уж сократить время томографии нельзя. При повышении скорости можно снизить качество исследования. Поэтому есть определенные «золотые» значения, которых мы должны придерживаться, чтобы получить хороший результат.

Как МР-исследование на томографе 3 Тл позволяет индивидуализировать диагностику?