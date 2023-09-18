Петербург полон тайн и загадок, главное знать, где их искать. Подсказываем один из таких адресов: в самом центре Петербурга ждет гостей музей русских сказок и мировых легенд. Здесь грань между реальностью и вымыслом такая тонкая, что волей-неволей погружаешься в невероятную атмосферу волшебства.
Когда-то этот маленький и нарядный особняк принадлежал купчихе Целибеевой. Но с тех пор, как в ее доме отворились ворота в мир сказок, все изменилось. Теперь переход между мирами охраняет загадочный сударь фон Хеленверкофф. Никто не знает, кто он, но все понимают, что именно он устроит гостями встречу с героями мифов и легенд.
Когда-то этот маленький и нарядный особняк принадлежал купчихе Целибеевой. Но с тех пор, как в ее доме отворились ворота в мир сказок, все изменилось. Теперь переход между мирами охраняет загадочный сударь фон Хеленверкофф. Никто не знает, кто он, но все понимают, что именно он устроит гостями встречу с героями мифов и легенд.
Музей-особняк в центре Петербурга открывает двери в мир сказок
«Выдумки все, небылица» - скажут некоторые.
А мы ответим – как есть «Небылица»!
А мы ответим – как есть «Небылица»!
Посетители смогут:
прогуляться по неведомым дорожкам заснеженного леса;
сфотографироваться в волшебном саду;
отыскать секретные двери;
побывать в гостях у гнома;
увидеть сапоги-скороходы;
найти хрустальную туфельку Золушки...
сфотографироваться в волшебном саду;
отыскать секретные двери;
побывать в гостях у гнома;
увидеть сапоги-скороходы;
найти хрустальную туфельку Золушки...
Смотрители музея всегда помогут отыскать потайные комнаты и поведают удивительные истории о всеми любимых персонажах. Гости могут прослушать рассказы об экспонатах сами — надо только навестись на QR-код. Но есть и возможность обратиться к смотрителям за пояснениями или заказать экскурсию, чтобы узнать еще больше.
После путешествия на первом этаже всех ждет уютное кафе.
После путешествия на первом этаже всех ждет уютное кафе.
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ООО Небылица
Дизайнер: Ольга Сергеева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ООО Небылица
Дизайнер: Ольга Сергеева
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