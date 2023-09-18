Музей-особняк в центре Петербурга открывает двери в мир сказок

Петербург полон тайн и загадок, главное знать, где их искать. Подсказываем один из таких адресов: в самом центре Петербурга ждет гостей музей русских сказок и мировых легенд. Здесь грань между реальностью и вымыслом такая тонкая, что волей-неволей погружаешься в невероятную атмосферу волшебства.



Когда-то этот маленький и нарядный особняк принадлежал купчихе Целибеевой. Но с тех пор, как в ее доме отворились ворота в мир сказок, все изменилось. Теперь переход между мирами охраняет загадочный сударь фон Хеленверкофф. Никто не знает, кто он, но все понимают, что именно он устроит гостями встречу с героями мифов и легенд.

