Петербург полон тайн и загадок, главное знать, где их искать. Подсказываем один из таких адресов: в самом центре Петербурга ждет гостей музей русских сказок и мировых легенд. Здесь грань между реальностью и вымыслом такая тонкая, что волей-неволей погружаешься в невероятную атмосферу волшебства.

Когда-то этот маленький и нарядный особняк принадлежал купчихе Целибеевой. Но с тех пор, как в ее доме отворились ворота в мир сказок, все изменилось. Теперь переход между мирами охраняет загадочный сударь фон Хеленверкофф. Никто не знает, кто он, но все понимают, что именно он устроит гостями встречу с героями мифов и легенд.

Музей-особняк в центре Петербурга открывает двери в мир сказок

«Выдумки все, небылица» - скажут некоторые.
А мы ответим – как есть «Небылица»!
Посетители смогут:
прогуляться по неведомым дорожкам заснеженного леса;

сфотографироваться в волшебном саду;

отыскать секретные двери;

побывать в гостях у гнома;

увидеть сапоги-скороходы;

найти хрустальную туфельку Золушки...
Смотрители музея всегда помогут отыскать потайные комнаты и поведают удивительные истории о всеми любимых персонажах. Гости могут прослушать рассказы об экспонатах сами — надо только навестись на QR-код. Но есть и возможность обратиться к смотрителям за пояснениями или заказать экскурсию, чтобы узнать еще больше.

После путешествия на первом этаже всех ждет уютное кафе.
небылица.рф
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ООО Небылица
Дизайнер: Ольга Сергеева

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