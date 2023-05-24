Так, «Эксимер» одним из первых начал использовать лазеры для улучшения зрения, а позже — применять фемтосекундные аппараты — в том числе в хирургии катаракты и операциях на роговице. В клинике проходили апробацию новые разработки зарубежных производителей: например, искусственные хрусталики (интраокулярные линзы).



Именно хирурги «Эксимер» когда-то начали удалять катаракту без госпитализации. Поначалу это даже вызывало недоверие: что за операция, если не надо лежать в больнице? Но со временем именно такой подход стал наиболее распространенным. Сегодня специалисты «Эксимер» проводят все вмешательства амбулаторно. Рутинная операция катаракты или процедура лазерной коррекции обычно занимают 10–15 минут. Сложные вмешательства, при которых одновременно работают с несколькими заболеваниями, могут продолжаться до часа.

