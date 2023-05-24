Какие способы улучшить зрение выбирают петербуржцы
Смотри в оба
За 25 лет на прием к врачам клиники «Эксимер» пришло около 750 000 человек — население крупного российского города, по многолюдности близкого к Тольятти или Саратову. Разбираемся, на что жалуются пациенты и какие подходы к лечению предлагают им специалисты.
Почему охотнику вреден смартфон
Петербургское «доктор, я плохо вижу» отражает мировую статистику. На первом месте в структуре заболеваемости — аномалии рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. На втором — пресбиопия, то есть возрастная дальнозоркость. Затем — катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и другие заболевания сетчатки.
— К сожалению, здоровье глаз петербуржцев за последние 25 лет не улучшилось, — признается Евгений Гурмизов, главный врач клиники «Эксимер». — Эволюция нашего органа зрения происходила задолго до изобретения компьютеров, смартфонов и даже книг. Человеку нужно было смотреть вдаль, чтобы охотиться и самому не стать жертвой хищника. Поэтому для нас физиологично фокусироваться на удаленной точке — зрение же на близком расстоянии требует напряжения мышечного аппарата глаза. Последствием того, что городские жители не только работают, но и отдыхают, глядя в компьютер или смартфон, стал значительный рост числа пациентов с близорукостью. Причем даже в самом раннем возрасте.
Евгений Гурмизов,
кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Эксимер»
кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Эксимер»
Из-за увеличения продолжительности жизни становится больше людей с возрастными заболеваниями: например, катарактой, которая вызывается естественными процессами старения. Пожилые пациенты стали чаще обращаться в «Эксимер» еще и потому, что сегодня в тренде высокое качество жизни — даже в самом почтенном возрасте. Еще несколько десятилетий назад многие готовы были смириться с плохим зрением или слепотой, теперь же старшее поколение стремится сохранять самостоятельность.
создание микродоступа и лентикулы
25 лет работы клиники «Эксимер» в цифрах и фактах
- 220 000Около 220 000 пациентов прошли лазерную коррекцию
- 350 000Более 350 000 хирургических вмешательств осуществили врачи клиники
- 60 000Было проведено свыше 60 000 операций по удалению катаракты
- 104Возраст самого пожилого пациента — 104 года
- 3Возраст самого маленького пациента — всего 3 месяца
Если хай-тек в повседневной жизни может портить зрение, то развитие медицинских технологий, напротив, помогает его улучшать. «Эксимер» постоянно следит за инновациями, происходящими в офтальмологии, и внедряет в практику передовые решения. Лазерная коррекция, например, за четверть века прошла огромный путь: от фоторефракционной кератэктомии девяностых с механическим удалением эпителия глаза до безлоскутных технологий наших дней, не затрагивающих поверхность роговицы. И многие нововведения медицинской эволюции впервые стали доступны пациентам петербургской клиники.
Прогресс на страже зоркости
Так, «Эксимер» одним из первых начал использовать лазеры для улучшения зрения, а позже — применять фемтосекундные аппараты — в том числе в хирургии катаракты и операциях на роговице. В клинике проходили апробацию новые разработки зарубежных производителей: например, искусственные хрусталики (интраокулярные линзы).
Именно хирурги «Эксимер» когда-то начали удалять катаракту без госпитализации. Поначалу это даже вызывало недоверие: что за операция, если не надо лежать в больнице? Но со временем именно такой подход стал наиболее распространенным. Сегодня специалисты «Эксимер» проводят все вмешательства амбулаторно. Рутинная операция катаракты или процедура лазерной коррекции обычно занимают 10–15 минут. Сложные вмешательства, при которых одновременно работают с несколькими заболеваниями, могут продолжаться до часа.
Именно хирурги «Эксимер» когда-то начали удалять катаракту без госпитализации. Поначалу это даже вызывало недоверие: что за операция, если не надо лежать в больнице? Но со временем именно такой подход стал наиболее распространенным. Сегодня специалисты «Эксимер» проводят все вмешательства амбулаторно. Рутинная операция катаракты или процедура лазерной коррекции обычно занимают 10–15 минут. Сложные вмешательства, при которых одновременно работают с несколькими заболеваниями, могут продолжаться до часа.
Ближе к людям
За последние два года клиника полностью переоборудовала лазерную операционную: новая современная техника позволяет врачам проводить щадящую коррекцию, почти не травмирующую поверхность роговицы. Всего же в «Эксимер» доступны 46 различных способов улучшения зрения! Специалисты ищут индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая медицинские показания, предпочтения и возможности.
При операциях по удалению катаракты здесь успешно применяют высокотехнологичные интраокулярные линзы. Трифокальные искусственные хрусталики и линзы с расширенным фокусом зачастую позволяют пациентам после вмешательства получить зрение более острое, чем было до развития болезни, и отказаться от очков.
При операциях по удалению катаракты здесь успешно применяют высокотехнологичные интраокулярные линзы. Трифокальные искусственные хрусталики и линзы с расширенным фокусом зачастую позволяют пациентам после вмешательства получить зрение более острое, чем было до развития болезни, и отказаться от очков.
Всего в штате клиники — 106 врачей, большинство относятся к высшей категории. Специалисты непрерывно повышают квалификацию, пробуют новое и делятся наработками внутри сети «Эксимер», которая присутствует в пяти городах России: Петербурге, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Профессиональному росту помогает участие в медицинских конференциях, сеансах «живой хирургии» и практических занятиях в учебной операционной.
В 2022 году в Приморском районе открылась вторая петербургская клиника «Эксимер» в новом для сети формате клинико-диагностического центра. Ее услуги оказались востребованными, так что сегодня она работает с загрузкой, которая близка к максимальной. Цель расширения — сделать специализированную офтальмологию ближе к пациентам. Поэтому в перспективе подобные центры будут открываться и в других частях города. Кроме того, в планах — приобретение нового оборудования и появление новых услуг.
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Необходима консультация специалиста
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
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