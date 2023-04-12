Что такое современная школа? Почему архитекторы уходят от классно-коридорной системы? Зачем они проектируют в школе амфитеатр, зимний сад и футбольный стадион по стандартам FIFA? В ГК «А101» уже знают ответы на все эти вопросы и рассĸазали нам.
Каĸ строят шĸолы,
в ĸоторых хочется остаться надолго
в ĸоторых хочется остаться надолго
Не только уроки
В школы, построенные столичным девелопером, ежедневно с удовольствием идут и дети, и учителя, и родители, и просто жители. Скоро такие же учебные заведения появятся в Ленобласти.
У новых школ есть принципиальные отличия. Прежде всего, уникальная архитектура: все они гармонично вписаны в местный ландшафт. В проектировании здания участвуют психологи и педагоги — ведь именно им здесь впоследствии работать. Привлекают и детей — им тут учиться. Наконец, на территории создают общедоступные пространства, которые должны стать точками притяжения для местных жителей. На этих трех «китах» и строится философия «школы 2.0» — такой, какой ее видит команда ГК «А101».
В прилегающие к Петербургу районы Ленинградской области приезжает все больше новых жителей. По приросту населения 47-й регион занял шестое место в рейтинге результатов Всероссийской переписи населения 2020−2021 годов. Это выше и Москвы, и Петербурга.
Как правило, для людей с активной жизненной позицией — другие довольно редко решаются на переезд — важно, чтобы рядом с новым домом было куда приложить силы и энергию, места, где можно заниматься чем-то помимо работы. И еще среди них множество молодых семей с детьми. Поэтому школа или детский сад высокого уровня может повлиять на развитие всего квартала или даже района целиком.
Как правило, для людей с активной жизненной позицией — другие довольно редко решаются на переезд — важно, чтобы рядом с новым домом было куда приложить силы и энергию, места, где можно заниматься чем-то помимо работы. И еще среди них множество молодых семей с детьми. Поэтому школа или детский сад высокого уровня может повлиять на развитие всего квартала или даже района целиком.
Успеть за ростом
Мария Орлова
директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге:
директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге:
— Основной упор в наших новых проектах сделан на образовательную среду: мы считаем именно школы «магнитом» для основной целевой аудитории, более 60% которой — семейные покупатели. В наши школы и сады в Новой Москве уже ходят более 10 тыс. детей. Все подходы к благоустройству, проектированию и образовательной среде мы привнесем в проекты в Ленобласти: считаем, это давно требуется региону.
Московская ГК «А101» уже открыла шесть школ, два образовательных центра и 12 детских садов в Новой Москве. Они получили архитектурные премии, высокую оценку мэрии Москвы и ряда министерств — а еще безусловную любовь учеников и учителей. Опыт создания таких школ ГК «А101» перенесет в Ленобласть, где группа начинает строительство сразу двух проектов комплексного освоения территории. Первый появится во Всеволожске, второй — в Лаголово, рядом с Красным Селом.
В Ленобласть со своим подходом
Школы мирового класса
Подход России к строительству школ сейчас не в мировом тренде. Да, их у нас возводят много, но известные архитекторы страны крайне редко работают с социальными объектами. Пока нет конкурсов на разработку зданий, и это не предмет эксперимента для зодчих. А, например, в Великобритании школами занимаются мастера с мировым именем.
И в других странах много экспериментируют с архитектурным подходом к учебным заведениям. Несколько примеров мы собрали в галерее — посмотрите на то, в каких условиях можно учиться, если дать возможность зодчим и строителям проявить себя.
И в других странах много экспериментируют с архитектурным подходом к учебным заведениям. Несколько примеров мы собрали в галерее — посмотрите на то, в каких условиях можно учиться, если дать возможность зодчим и строителям проявить себя.
Классы и коридоры — не в тренде
Однако постепенно ситуация меняется, и проекты такого уровня в России уже создаются. Главная сложность здесь — согласовать «неканоничное» здание с властями. Тут надо уметь аргументировать, спорить и доказывать экспертизе, что каждый элемент, каждое архитектурное решение оправдано и безопасно.
— Одна из первых наших школ на 1775 мест на момент открытия была самой большой в Москве. Мы ею очень гордились. Однако в процессе эксплуатации оказалось, что детям неудобно, они не успевают перейти из класса в класс и чувствуют себя «как в аэропорту "Шереметьево"». Тогда мы задались вопросом: а для кого в первую очередь мы делаем эти школы? Мы пригласили помочь при проектировании школ и детских садом психологов и педагогов — сейчас это правило.
Юлия Чернец
руководитель дирекции «Социальные объекты» ГК «А101»:
руководитель дирекции «Социальные объекты» ГК «А101»:
— Считаю, что архитекторам пора перестать мыслить коридорными и квадратными пространствами. Мы выделяем во всех школах общедоступную часть для всех и коммуникационную — для детей. Это нестандартно, но многие чиновники стремятся к новому и готовы согласовывать современные проекты. Просто они боятся и сомневаются, так как пока не видели реализации подобных пространств.
Один из ярĸих примеров, ĸогда нестандартный архитеĸтурный проеĸт ГК «А101» вызвал большой интерес буĸвально у всех, — шĸола «Энергия» в мосĸовсĸом жилом районе «Сĸандинавия». Оĸоло двух десятĸов дубов на территории будущей шĸолы не просто сохранили — небольшая роща стала основной зоной отдыха на улице, а четыре самых расĸидистых дерева вписали в сам проеĸт здания. Теперь они растут во внутренних дворах.
Это показало, что реализация необычных образовательных учреждений вполне возможна при грамотном подходе и упорстве в деле согласования: проект возвращали на переделку, но в итоге была построена одна из самых необычных школ, известная на всю страну.
Приглашаем вас на видеопрогулку по другому инновационному проекту ГК «А101» зданию образовательного центра «Формула» в Коммунарĸе. Обратите внимание на его «фишку» — амфитеатр внутри школьного атриума. Это проверенное и выигрышное решение. Школьники используют его как место массовых мероприятий, лекторий, площадку для игр на переменах.
Приглашаем вас на видеопрогулку по другому инновационному проекту ГК «А101» зданию образовательного центра «Формула» в Коммунарĸе. Обратите внимание на его «фишку» — амфитеатр внутри школьного атриума. Это проверенное и выигрышное решение. Школьники используют его как место массовых мероприятий, лекторий, площадку для игр на переменах.
Школы ГК «А101» — не тольĸо для учениĸов. Жизнь здесь не затихает иногда до позднего вечера. На дополнительные занятия, мастер-классы и соревнования сюда приходят и дети, и взрослые.
Девелопер строит школы так, чтобы они были интересны и полезны всем, кто живет в районе, становились центрами общественной жизни. Поэтому после окончания уроков жители могут прийти на пришкольную территорию позаниматься спортом на турниках и беговых дорожках, сыграть в футбол. А в школьном здании — посетить лекцию или концерт, научиться гончарному делу или ĸулинарии.
Не менее важно, чтобы дети могли выходить из здания на территорию без сопровождения взрослых. Это можно сделать двумя способами: первый — вынести контур безопасности и КПП из здания на границу пришкольной территории. Тогда дети могут гулять около школы. Другой вариант — когда территория не огорожена и может превращаться в площадку для районных праздников. Сам район в этом случае нужно проектировать по-другому: окружить школу пешеходными зонами, убрать подальше автомобильное движение. Так построена школа «Энергия» — ее фасад выходит на пешеходный бульвар. По тому же принципу создается и школа в Лаголово.
Девелопер строит школы так, чтобы они были интересны и полезны всем, кто живет в районе, становились центрами общественной жизни. Поэтому после окончания уроков жители могут прийти на пришкольную территорию позаниматься спортом на турниках и беговых дорожках, сыграть в футбол. А в школьном здании — посетить лекцию или концерт, научиться гончарному делу или ĸулинарии.
Не менее важно, чтобы дети могли выходить из здания на территорию без сопровождения взрослых. Это можно сделать двумя способами: первый — вынести контур безопасности и КПП из здания на границу пришкольной территории. Тогда дети могут гулять около школы. Другой вариант — когда территория не огорожена и может превращаться в площадку для районных праздников. Сам район в этом случае нужно проектировать по-другому: окружить школу пешеходными зонами, убрать подальше автомобильное движение. Так построена школа «Энергия» — ее фасад выходит на пешеходный бульвар. По тому же принципу создается и школа в Лаголово.
Большая перемена
Архитекторы приходят на педсовет
Но и самое современное здание, и самое безопасное пространство не смогут возникнуть, если люди не наполнят их новым смыслом. В ГК «А101» есть даже отдельное подразделение, которое занимается новой образовательной средой, — это бюро «Лёрнити». Здесь подбирают и обучают педагогов для работы в пространствах новых школ, так как это требует других подходов. И учителя помогают архитекторам на стадии проектирования, чтобы грамотно внедрить в здание разработанный учебный функционал. Приглашают на помощь даже… будущих учеников!
Елена Аралова
генеральный директор компании ED architecture:
генеральный директор компании ED architecture:
— Большинство школ построены по принципу «коридоры, классы, классы, коридоры», потому что по-другому делать страшно. Школьное здание крайне сложное в исполнении, ведь оно сочетает в себе разные функции: тут и обучение, и общественное пространство, и театр, и общепит, и спорт. 90% строителей в этом случае упирается в типовой проект, ведь его взять проще всего. А вот мучиться и придумывать новый в рамках нормативов — куда сложнее. Но мне кажется, стандартная архитектура на этом рынке постепенно умирает.
— От школы к школе мы взрослеем. Каждый раз проверяем, как наши решения живут в школьном пространстве. В школе «Логика» мы провели стратегическую сессию с детьми, психологами и преподавателями. Среди ребят оказались и те, у кого был опыт обучения в современном школьном пространстве, и дети из обыкновенного учреждения, которые в жизни не бывали в таких местах. Мы их попросили провести в школе много времени, выяснить ее возможности и потом сказать, что им было удобно, что нет и что бы они добавили. И с тех пор в каждой новой школе проводили нечто подобное. К проектам в Ленобласти мы пришли с накопленным за семь лет опытом и реализуем его в полной мере.
Самое, пожалуй, важное в новых школах — то, что они будут давать не только теоретические знания, но и базу для будущей востребованной профессии. Так, например, школа в Лаголово будет оснащена пространством для изучения робототехники, программирования и конструирования — по договору с Санкт-Петербургским Морским техническим университетом.
Бюро «Лёрнити» делает так, чтобы на территории школы могли находиться взрослые. Не тольĸо посещать мероприятия, но и решать свои каждодневные задачи. Днем, например, мама пришла в школу на йогу, потом привела туда же младшего ребенка на мастер-класс, потом еще кто-то из семьи пришел на английский — так жители постоянно вовлечены в жизнь района и чем-то заняты. За год события, организованные бюро, посетили 48 тысяч раз, а на следующий год планируется довести это число до 120 тысяч.
Бюро «Лёрнити» делает так, чтобы на территории школы могли находиться взрослые. Не тольĸо посещать мероприятия, но и решать свои каждодневные задачи. Днем, например, мама пришла в школу на йогу, потом привела туда же младшего ребенка на мастер-класс, потом еще кто-то из семьи пришел на английский — так жители постоянно вовлечены в жизнь района и чем-то заняты. За год события, организованные бюро, посетили 48 тысяч раз, а на следующий год планируется довести это число до 120 тысяч.
— В этом году мы открываем в одном из проектов пространство площадью 400 кв. м под открытые мастерские по типу maker space. Здесь можно будет починить велосипед, сделать ремонт или арт-дизайн, заняться столярными работами.
Елена Булин-Соколова
глава образовательного проекта «Лернити» в структуре ГК «А101»:
глава образовательного проекта «Лернити» в структуре ГК «А101»:
— Мы строим социальную территорию, внедряя в кварталах множество возможностей для учебы, творчества и хобби: добрососедские центры, общественные гостиные, мастерские, театр, галереи и залы для перформансов. Ведем программы каникул и выходного дня, создаем множество площадок, чтобы люди к нам приходили. Именно в таких местах получают знания и опыт куда шире школьных.
Елизавета Гречухина
главный архитектор ГК «А101»
в Санкт-Петербурге:
главный архитектор ГК «А101»
в Санкт-Петербурге:
— В проектах комплексного освоения территорий важно выявлять точки сильнейшей коммуникации. Люди постоянно ходят в садик, школу, магазин, спортзал… Одна из таких точек, к примеру, — ворота у школы, где встречаются родители и дети, взаимодействуют в небольших сообществах. Как ее потенциал реализован у нас в городах? Никак. А мы сделаем у школы площадь с беседками и кафе, чтобы люди могли укрыться от дождя или просто спокойно посидеть, поболтать.
— В местах наибольшего скопления потоков нужны теплые беседки и комфортные скамейки, чтобы жители могли коммуницировать, взаимодействовать, выстраивать социальные связи. Для чего? Для того, чтобы жизнь в районе была устойчива, чтобы жители знали друг друга, помогали друг другу. Преимущество проектов ГК «А101» как раз в том, что мы стараемся вытащить людей из квартир и наладить их взаимодействие между собой.
А как с инклюзией?
Дадим слово специалисту:
Анна Степаненко
учитель «Ресурсного класса» школы № 2070 ГК «А101»:
учитель «Ресурсного класса» школы № 2070 ГК «А101»:
— Сегодня инклюзия входит в универсальный образовательный дизайн. Запрос на обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это самая многочисленная и сложная категория ментальных расстройств — очень велик. Но нынешняя система предлагает лишь несколько моделей для таких детей: коррекционную школу или класс, простое внедрение такого ребенка в обычную школу или же модель ресурсного класса. Именно ресурсную модель, рекомендованную Минпросвещения, применили в первой школе ГК «А101» в 2017 году. Сейчас родители везут сюда особых детей со всей Москвы или даже покупают квартиру и переезжают поближе. Только в здании школы №2070 нынче учатся 60 детей с РАС, с которыми работают более 50 специалистов. А во всем образовательном комплексе застройщика таких учеников более 400. Подобную модель можно будет масштабировать и на школы проектов в Ленобласти.
А как с инклюзией?
Дадим слово специалисту:
Анна Степаненко
учитель «Ресурсного класса» школы № 2070 ГК «А101»:
учитель «Ресурсного класса» школы № 2070 ГК «А101»:
— Сегодня инклюзия входит в универсальный образовательный дизайн. Запрос на обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это самая многочисленная и сложная категория ментальных расстройств — очень велик. Но нынешняя система предлагает лишь несколько моделей для таких детей: коррекционную школу или класс, простое внедрение такого ребенка в обычную школу или же модель ресурсного класса. Именно ресурсную модель, рекомендованную Минпросвещения, применили в первой школе ГК «А101» в 2017 году. Сейчас родители везут сюда особых детей со всей Москвы или даже покупают квартиру и переезжают поближе. Только в здании школы №2070 нынче учатся 60 детей с РАС, с которыми работают более 50 специалистов. А во всем образовательном комплексе застройщика таких учеников более 400. Подобную модель можно будет масштабировать и на школы проектов в Ленобласти.
Это дорого?
Все школы ГК «А101» — муниципальные, учатся в них бесплатно. Родители готовы платить за образование детей ежемесячно даже больше ипотечного платежа, так что при покупке квартир в проектах Группы они все равно заметно сэкономят — те самые ресурсы, которые пошли бы на дорогу и учебу в частной школе.
Елена Аралова
генеральный директор компании ED architecture:
генеральный директор компании ED architecture:
— Грамотно спроектированная школа у застройщика стоит тех же денег, которые обычно на нее тратит бюджет, а по эффективности на одного ученика она превосходит объекты, построенные на государственные средства. Такая школа, словно экзоскелет, усиливает «героя», то есть учителя, давая ему дополнительные возможности.
Здания выглядят современно и дорого, а по сути это — пример здоровой экономии и разумного использования ресурсов. Себестоимость строительства — на 30% меньше, чем если бы строили по госзаказу.
Планировочные решения в здании таковы, что каждый метр даже в коридорах используется — нет пустых пространств, все наполнено функционалом. И если в среднем по Москве и Петербургу на одного учащегося приходится 20-25 кв. м школьного пространства, то в объектах ГК «А101» — всего 14 кв. м. Деньги, сэкономленные на грамотном проектировании, использовании отечественных износостойких материалов и мебели, вкладывают в наполнение и развитие среды.
Эксперты отмечают, что со стороны покупателей жилья запрос на образование детей — один из основных. Дети — ресурс будущего, и появление рядом с домом хорошего городского социального объекта повышает качество жизни. Проекты ГК «А101» — не из самых дешевых в Новой Москве, но люди идут сюда именно из-за школ и детсадов, хотят купить жилье, понимая, во что они вкладываются. Родители готовы платить за образование детей ежемесячно даже больше ипотечного платежа, так что при покупке квартир в проектах Группы они все равно заметно сэкономят — те самые ресурсы, которые пошли бы на дорогу и учебу в частной школе.
Эксперты отмечают, что со стороны покупателей жилья запрос на образование детей — один из основных. Дети — ресурс будущего, и появление рядом с домом хорошего городского социального объекта повышает качество жизни. Проекты ГК «А101» — не из самых дешевых в Новой Москве, но люди идут сюда именно из-за школ и детсадов, хотят купить жилье, понимая, во что они вкладываются. Родители готовы платить за образование детей ежемесячно даже больше ипотечного платежа, так что при покупке квартир в проектах Группы они все равно заметно сэкономят — те самые ресурсы, которые пошли бы на дорогу и учебу в частной школе.
Анна Лапкина
руководитель проектного отдела Центра компетенций Ленобласти по развитию среды и «умного» города:
руководитель проектного отдела Центра компетенций Ленобласти по развитию среды и «умного» города:
— Любые вопросы с образовательными учреждениями на местах решают муниципалы, но им нередко не хватает опыта и компетенций охватить все потребности. Сегодня мы видим огромную разницу между тем, что строит муниципалитет, и тем, что делают девелоперы. С помощью бизнеса с большим опытом в создании соцобъектов среда преобразуется гораздо быстрее и эффективнее. Так что в сотрудничестве с крупными игроками, которые приходят на наши территории, можно говорить о комплексном развитии среды не только городов, но и поселков региона.
Что отличает новую российскую школу:
Закрепим изученное
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ЖК «А101 Лаголово» — застройщик ООО «СЗ ЛАГОЛОВО-1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «А101 Всеволожск» — застройщик ООО «СЗ М11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ГК «А101», archdaily.com
Другие источники фотографий и иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Ольга Сергеева
ЖК «А101 Лаголово» — застройщик ООО «СЗ ЛАГОЛОВО-1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «А101 Всеволожск» — застройщик ООО «СЗ М11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ГК «А101», archdaily.com
Другие источники фотографий и иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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