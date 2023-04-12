Школы ГК «А101» — не тольĸо для учениĸов. Жизнь здесь не затихает иногда до позднего вечера. На дополнительные занятия, мастер-классы и соревнования сюда приходят и дети, и взрослые.



Девелопер строит школы так, чтобы они были интересны и полезны всем, кто живет в районе, становились центрами общественной жизни. Поэтому после окончания уроков жители могут прийти на пришкольную территорию позаниматься спортом на турниках и беговых дорожках, сыграть в футбол. А в школьном здании — посетить лекцию или концерт, научиться гончарному делу или ĸулинарии.



Не менее важно, чтобы дети могли выходить из здания на территорию без сопровождения взрослых. Это можно сделать двумя способами: первый — вынести контур безопасности и КПП из здания на границу пришкольной территории. Тогда дети могут гулять около школы. Другой вариант — когда территория не огорожена и может превращаться в площадку для районных праздников. Сам район в этом случае нужно проектировать по-другому: окружить школу пешеходными зонами, убрать подальше автомобильное движение. Так построена школа «Энергия» — ее фасад выходит на пешеходный бульвар. По тому же принципу создается и школа в Лаголово.

