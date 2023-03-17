Университет пришел в школу. ГУАП открыл профильные классы
ГУАП запустил в Петербурге профильные классы по направлениям «экология», «метрология», а также «экономика и право». Проект позволит университету поделиться со школами лучшими практиками, а выпускникам — выбрать будущую профессию.
Экологический класс
Дает шанс поработать с профессиональным оборудованием и провести личные исследования в Лаборатории мониторинга и контроля природно-технических систем ГУАП. Курировать начинающих ученых будут сотрудники кафедры инноватики и интегрированных систем качества института фундаментальной подготовки и технологических инноваций (ФПТИ).
Старшеклассников ждет уникальная возможность провести анализ воды из Мойки, оценить физические факторы среды обитания, а также изучить основы дозиметрии. Словом, получить набор знаний и навыков, необходимых будущему специалисту-экологу.
Экономика и право
Занятия в классе начались совсем недавно — 7 марта. Они продлятся два месяца и рассчитаны на учащихся 8-11 классов и студентов выпускных курсов колледжей, которые в мае получат дипломы об окончании обучения. Уроки проходят дважды в неделю в корпусе вуза на улице Ленсовета, 14. В списке зарегистрированных уже 62 человека, но у желающих еще есть возможность присоединиться.
В учебном плане — основные дисциплины направлений обучения «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент». Экономика, например, пригодится тем, кто планирует учиться в Институте технологий предпринимательства и права ГУАП. Она входит в учебный план множества направлений — от бизнес-информатики до таможенного дела.
Памятка учащимся
- Что:класс «Экономика и право»
- Кому:школьникам 8-11 классов и выпускникам колледжей
- Где:улица Ленсовета, 14
Метрологический класс
На занятиях учащиеся разбирают основы науки об единстве измерений. Ребята попробуют самостоятельно делать различные измерения, а также находить проблемы при их проведении. Школьники учатся работать с некоторыми специальными приборами: штангенциркулем, микрометром, люксметром.
Уроки проходят в виде командных игр. В конце обучения каждый сможет написать статью и опубликовать ее в молодежном сборнике Университета аэрокосмического приборостроения.
Памятка учащимся
- Что:метрологический класс
- Кому:школьникам 8-11 классов и выпускникам колледжей
- Где:улица Большая Морская, 67
Профильные классы — не единственный проект ГУАП для абитуриентов. К работе с подрастающим поколением привлекают амбассадоров — студентов, которые на собственном примере рассказывают о возможностях обучения в этом вузе.
19 марта в 12:00 в ГУАП состоится День открытых дверей. Что будет? Живой диалог со студентами, которые еще вчера были школьниками, общение руководства университета с родителями абитуриентов, подробная информация о всех образовательных программах, реализуемых университетом для школьников и абитуриентов. Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленсовета, 14.
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Фото предоставлены пресс-службой ГУАП
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Фото предоставлены пресс-службой ГУАП
Другие источники фотографий: Adobe Stock
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