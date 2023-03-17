Университет пришел в школу. ГУАП открыл профильные классы

Занятия в классе начались совсем недавно — 7 марта. Они продлятся два месяца и рассчитаны на учащихся 8-11 классов и студентов выпускных курсов колледжей, которые в мае получат дипломы об окончании обучения. Уроки проходят дважды в неделю в корпусе вуза на улице Ленсовета, 14. В списке зарегистрированных уже 62 человека, но у желающих еще есть возможность присоединиться.

