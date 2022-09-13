Запоминается больше, чем деньги, или Зачем бизнесмену благотворительность
Юрий Берестов, председатель совета директоров технопарка «Айра» (слева) и Марат Кабаев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса (справа)
В городе Пушкине в августе прошел памятный футбольный матч ветеранов «Пахтакора» и «Зенита». Организатором выступил Юрий Берестов — председатель совета директоров технопарка «Айра», российского технологичного производства в сфере благоустройства, инновационного спортивного оборудования, детских площадок и малых архитектурных форм.
С Юрием Берестовым мы обсудили, почему предпринимателям важно сочетать бизнес и социально- ответственную деятельность и что дает людям комфортная городская среда.
С Юрием Берестовым мы обсудили, почему предпринимателям важно сочетать бизнес и социально- ответственную деятельность и что дает людям комфортная городская среда.
Юрий Берестов, председатель совета директоров технопарка «Айра» (сплева) и Марат Кабаев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса (справа)
Запоминается больше, чем деньги, или Зачем бизнесмену благотворительность
В городе Пушкине в августе прошел памятный футбольный матч ветеранов «Пахтакора» и «Зенита». Организатором выступил Юрий Берестов — председатель совета директоров технопарка «Айра», российского технологичного производства в сфере благоустройства, инновационного спортивного оборудования, детских площадок и малых архитектурных форм.
С Юрием Берестовым мы обсудили, почему предпринимателям важно сочетать бизнес и социально- ответственную деятельность и что дает людям комфортная городская среда.
С Юрием Берестовым мы обсудили, почему предпринимателям важно сочетать бизнес и социально- ответственную деятельность и что дает людям комфортная городская среда.
Личное развитие
— Почему вы поддержали футбольный матч ветеранов «Пахтакора» и «Зенита»?
— По инициативе президента Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) Марата Кабаева несколько лет назад было решено ежегодно проводить матчи памяти ташкентской команды «Пахтакор». Первый прошел в 2020 году в Москве, второй — в Подольске. А 13 августа в Петербурге сыграли ветераны «Зенита» и «Пахтакора», в том числе Ринат Дасаев — «Лучший вратарь мира» 1988 года. Среди участников команд были Андрей Пятницкий, Александр Спивак, Марат Кабаев, Дмитрий Радченко и другие. Матч завершился со счетом 3:3, а после мы накормили гостей узбекским пловом, приготовленным под открытым небом.
Я поддержал это социально значимое событие, так как это не только про спорт, а про важность дружбы, взаимной поддержки, тех ценностей , о которых важно рассказывать молодежи. В память спортсменов, разбившихся в авиакатастрофе 43 года назад, мы установили во время игры на стадионе большой воздушный шар с портретами погибших футболистов. Получился настоящий спортивный праздник в Пушкине, который поддержали и любители футбола, и воспитанники детско-юношеских школ, и чиновники, и СМИ. Следующий матч памяти пройдет в августе 2023 года в Грозном.
Я поддержал это социально значимое событие, так как это не только про спорт, а про важность дружбы, взаимной поддержки, тех ценностей , о которых важно рассказывать молодежи. В память спортсменов, разбившихся в авиакатастрофе 43 года назад, мы установили во время игры на стадионе большой воздушный шар с портретами погибших футболистов. Получился настоящий спортивный праздник в Пушкине, который поддержали и любители футбола, и воспитанники детско-юношеских школ, и чиновники, и СМИ. Следующий матч памяти пройдет в августе 2023 года в Грозном.
— В чем для вас смысл меценатства?
— Часто предприниматели заблуждаются, думая, что смысл их жизни — заработать больше денег. Многие мои знакомые искренне не понимают, зачем я беру на работу людей с ограниченными возможностями, для чего мы организуем памятный футбольный матч или международный конкурс по созданию новогодних игрушек. Но, как известно, два завтрака не съешь и на двух кроватях сразу не поспишь. И если есть возможность, то надо вкладывать деньги в искусство, творчество, в проекты, демонстрирующие человеческие ценности. Для меня это, в первую очередь, вклад в собственное развитие — но, надеюсь, станет примером и моим детям, и молодым бизнесменам. Концепция «деньги только ради денег» не вызывает у меня уважения. Я рад, что в России есть бизнесмены, чья жизненная философия — делать что-то для общества. Я их очень уважаю.
Когда искренне говорят «спасибо», это вдохновляет заниматься подобными проектами дальше. В 2017 году я построил и передал в дар жителям Грозного умную велодорожку с управляемой световой системой безопасности. Это наша разработка: Smart Trek — инфраструктурный проект c вело-кафе, станциями ремонта, вело-счетчиками и т.д., не имеющий аналогов в мире. В том же году реализовал проекты по архитектурной подсветке башен в горах и исторического поселения Хой, в котором с моей подачи появился музей под открытым небом. В 2018 году стартовало мое инновационное производство уличных светильников, где работают люди с ограниченными возможностями по зрению. А с 3 по 9 октября мы впервые привезем в Чеченскую Республику Государственный Эрмитаж — инклюзивную выставку для слабовидящих, где можно руками «увидеть» на ощупь исторические фрагменты, изображенные на знаменитых Пазырских войлочных коврах, потрогать копии экспонатов — например, игрушку цесаревича, — а также выставку «Фарфоровая Россия».
Я считаю очень важным обратить внимание на трудоустройство тех, у кого есть трудности со здоровьем, — особенно в регионах, где работы в целом немного.
Когда искренне говорят «спасибо», это вдохновляет заниматься подобными проектами дальше. В 2017 году я построил и передал в дар жителям Грозного умную велодорожку с управляемой световой системой безопасности. Это наша разработка: Smart Trek — инфраструктурный проект c вело-кафе, станциями ремонта, вело-счетчиками и т.д., не имеющий аналогов в мире. В том же году реализовал проекты по архитектурной подсветке башен в горах и исторического поселения Хой, в котором с моей подачи появился музей под открытым небом. В 2018 году стартовало мое инновационное производство уличных светильников, где работают люди с ограниченными возможностями по зрению. А с 3 по 9 октября мы впервые привезем в Чеченскую Республику Государственный Эрмитаж — инклюзивную выставку для слабовидящих, где можно руками «увидеть» на ощупь исторические фрагменты, изображенные на знаменитых Пазырских войлочных коврах, потрогать копии экспонатов — например, игрушку цесаревича, — а также выставку «Фарфоровая Россия».
Я считаю очень важным обратить внимание на трудоустройство тех, у кого есть трудности со здоровьем, — особенно в регионах, где работы в целом немного.
— Как вы начали сотрудничать с Эрмитажем?
— Началось все с новогодних украшений: мы придумали концепцию оформления «как раньше», с самодельными игрушками, а затем решили организовать совместный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа», возрождающий традиции. Число участников и стран, из которых приезжают игрушки, растет каждый год. К церемонии награждения этого конкурса мы стали воссоздавать камерные балетные постановки, которые видели преимущественно царская семья и узкий круг вельмож. Ищем по музеям по всей стране эскизы костюмов и декораций, восстанавливаем хореографию, ноты, заказываем исторически точные костюмы. В прошлом году балет был посвящен юбилею Анны Павловой, в этом году мы планируем постановку в честь 150-летия Сергея Дягилева. Скорее всего, это будет сюита из балета «Павильон Армиды».
От Нового Года в Петербурге до летнего пляжа в Татарстане
— Провести камерный праздник в Эрмитаже — это одна задача, но ведь вы занимались и оформлением всего Петербурга и других городов к Новому году. Не испугал масштаб?
— Раньше города часто украшали непонятными игрушками, гирляндами, фольгой. И если сначала это казалось лишними тратами для городских бюджетов, то сейчас качественное новогоднее оформление стало признаком заботы властей о жителях, как и комфортная городская среда в целом.
Параллельно с новогодним оформлением мы занимались разработкой нетиповых и долговечных МАФов (малых архитектурных форм — Прим.ред.). В то время таких проектов в нашей стране категорически не хватало.
Параллельно с новогодним оформлением мы занимались разработкой нетиповых и долговечных МАФов (малых архитектурных форм — Прим.ред.). В то время таких проектов в нашей стране категорически не хватало.
— Почему тема урбанистики стала так популярна?
— Взгляд людей на жизнь в городе коренным образом изменился после реконструкции Парка Горького в Москве в 2011-2018 году. Люди увидели, какой может быть городская среда. Впоследствии Минстрой запустил программу, которая так и называлась: «Комфортная городская среда». Особенно активно она продвигалась в Татарстане, и мы рады, что стали ее частью: разрабатывали МАФы для парков, создавали новый имидж и произвели продукцию для Альметьевска — благодаря этому город занял первое место как стартап- и вело-столица, а также за лучшее благоустройство пляжа. Сейчас и в других регионах выделяется значительный бюджет на городскую среду: у жителей и у архитекторов выработался вкус, общественные пространства преображаются.
— Где кроме Татарстана можно увидеть малые формы, созданные вами?
— Нашу продукцию можно встретить во многих городах страны, а география поставок и вовсе — от Калининграда до Чукотки. Из знакового: Петербургу мы подарили велодорожку Smart Track на набережной реки Карповки, оформляли к Новому году Новую Голландию, в Москве — ЦУМ.
— Какие интересные проекты вы сейчас реализуете
— Среди проектов, которые мы сейчас реализуем, — инновационный спортивный смарт-комплекс для полиции Дубай (ОАЭ).
— Чем ваши разработки отличаются от других?
— На нашей «умной» спортивной площадке есть велотренажер, который может заряжать мобильный телефон, пока вы крутите педали; турник, который считает, сколько раз вы подтянулись; камеры отслеживают правильность выполнения упражнений и сигнализируют о критических нагрузках на организм. Умными могут быть не только спортивные комплексы, но и велодорожки, детские площадки, болларды и любые малые архитектурные формы. И это не просто развлечение: умные детские площадки — это обучение, переключение детей с гаджетов, велодорожки — безопасность движения, спортивные тренажеры — контроль здоровья, МАФы — возможность отдохнуть, зарядить телефон, подключиться к wi-fi и т.д.
Кооперация для людей с золотыми руками
— Востребованы ли сейчас ваши идеи?
— Тема урбанистики сейчас очень популярна. Из-за большого количества заказов и участия в масштабных федеральных проектах мощностей нашего собственного производства не всегда хватает. Так возникла идея создания на базе нашей компании технопарка «Айра», объединившего мастерские, которые занимаются производством различного оборудования для благоустройства. Обычно они работают самостоятельно, но когда возникает необходимость, мы объединяемся в единый коллектив — наши инженеры и конструкторы распределяют зоны ответственности.
— Что получают резиденты технопарка?
— Мы не берем с них арендную плату, инвестируем в оборудование и материалы — то есть сокращаем им значительную часть расходов. Искать заказы им тоже не надо — они поступают от нас. При этом предприниматель сам решает, сколько стоит работа, а все, что свыше, получаем мы.
Мы контролируем их работу, берем на себя технический и авторский надзор, отвечая полностью за полученный результат перед заказчиком. Так клиент получает заказ быстрее и по лучшей цене, а резидент технопарка — клиента.
Мы контролируем их работу, берем на себя технический и авторский надзор, отвечая полностью за полученный результат перед заказчиком. Так клиент получает заказ быстрее и по лучшей цене, а резидент технопарка — клиента.
— В чем тогда ваш интерес?
— Мы получаем возможность привлекать профессионалов к нашим проектам, поддерживаем их деятельность. Ведь бизнес оставляет мало места для творчества: нужно платить зарплату, аренду, содержать штат бухгалтеров, маркетологов, вкладываться в рекламу. От этого таланты просто задыхаются. И человек с золотыми руками редко становится хорошим предпринимателем. Создав направление по кооперации, мы решаем эту проблему.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 976