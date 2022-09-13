Запоминается больше, чем деньги, или Зачем бизнесмену благотворительность

— В чем для вас смысл меценатства?

— Часто предприниматели заблуждаются, думая, что смысл их жизни — заработать больше денег. Многие мои знакомые искренне не понимают, зачем я беру на работу людей с ограниченными возможностями, для чего мы организуем памятный футбольный матч или международный конкурс по созданию новогодних игрушек. Но, как известно, два завтрака не съешь и на двух кроватях сразу не поспишь. И если есть возможность, то надо вкладывать деньги в искусство, творчество, в проекты, демонстрирующие человеческие ценности. Для меня это, в первую очередь, вклад в собственное развитие — но, надеюсь, станет примером и моим детям, и молодым бизнесменам. Концепция «деньги только ради денег» не вызывает у меня уважения. Я рад, что в России есть бизнесмены, чья жизненная философия — делать что-то для общества. Я их очень уважаю.



Когда искренне говорят «спасибо», это вдохновляет заниматься подобными проектами дальше. В 2017 году я построил и передал в дар жителям Грозного умную велодорожку с управляемой световой системой безопасности. Это наша разработка: Smart Trek — инфраструктурный проект c вело-кафе, станциями ремонта, вело-счетчиками и т.д., не имеющий аналогов в мире. В том же году реализовал проекты по архитектурной подсветке башен в горах и исторического поселения Хой, в котором с моей подачи появился музей под открытым небом. В 2018 году стартовало мое инновационное производство уличных светильников, где работают люди с ограниченными возможностями по зрению. А с 3 по 9 октября мы впервые привезем в Чеченскую Республику Государственный Эрмитаж — инклюзивную выставку для слабовидящих, где можно руками «увидеть» на ощупь исторические фрагменты, изображенные на знаменитых Пазырских войлочных коврах, потрогать копии экспонатов — например, игрушку цесаревича, — а также выставку «Фарфоровая Россия».

Я считаю очень важным обратить внимание на трудоустройство тех, у кого есть трудности со здоровьем, — особенно в регионах, где работы в целом немного.

