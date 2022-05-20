Смотрите «Ночь музеев» в прямом эфире!

В прекрасно сохранившихся интерьерах миниатюрного домашнего театра Юсуповского дворца по сей день ставят спектакли. Он отличается не только роскошью и изяществом, но и особым магическим очарованием, которое запоминается на долгие годы. Убедиться в этом вы сможете на экскурсии Егора Дружинина — хореографа, режиссера, заслуженного артиста России.