Смотрите «Ночь музеев» в прямом эфире!

Не пропустите онлайн-экскурсии в «Ночь музеев» — эксклюзив от Tele2, официального партнера акции, который дарит привилегии ценителям прекрасного.
В прямом эфире можно увидеть экскурсии по другим правилам с участием Егора Дружинина, Евгения Дятлова, Дмитрия Дюжева, Александра Малича и других профессионалов, влюбленных в историко-культурное наследие двух столиц.
В прекрасно сохранившихся интерьерах миниатюрного домашнего театра Юсуповского дворца по сей день ставят спектакли. Он отличается не только роскошью и изяществом, но и особым магическим очарованием, которое запоминается на долгие годы. Убедиться в этом вы сможете на экскурсии Егора Дружинина — хореографа, режиссера, заслуженного артиста России.
Егор Дружинин — хореограф, режиссер, заслуженный артист России
19:00-19:45
«Россия. Дорогами цивилизаций»
В авторской экскурсии Евгений Дятлов, актер театра и кино, заслуженный артист России, расскажет о развитии цивилизации от древнейших времен до современности. Также он покажет уникальные памятники из собрания Исторического музея — они позволят по-иному взглянуть на сохраняемое тысячелетиями культурное наследие.
19:45-20:30
Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»
На выставке будет представлено около 100 работ крупнейшего мастера европейского академизма, которого называли «последним классиком» искусства позапрошлого столетия. Поклонник и знаток живописи XIX века, кинорежиссер и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев расскажет, как на полотнах Генриха Семирадского воскрешен далекий мир древних цивилизаций, про иллюзию солнечного света и доскональное знание истории художником-эрудитом.
20:30-21:00
«Блистательный Александринский театр»
Легендарный Александринский театр — старейший национальный театр России. Он учрежден Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года. Именно он стал прародителем всех российских театров.
Александр Малич, генеральный продюсер новой сцены Александринского театра, покажет его секретную жизнь, обычно скрытую от глаз зрителей, а также познакомит со Зрительским и Царским фойе и роскошным зрительным залом.
Александр Малич, генеральный продюсер новой сцены Александринского театра
21:00-21:45
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