И главный совет. Хотите — соответствуйте. На пути к успеху придется много преодолеть, научиться быть иным. Если так, как есть сейчас, не получается, то делать то же самое дальше бесполезно. Надо измениться: поменять отношение к себе, побороть тревожность и страх ответственности. Может быть, сменить компанию, профессию или даже страну. Вспомните все случаи в жизни, когда что-то казалось невозможным, но стало реальностью. Не упускайте ни одну мелочь: научиться ездить на велосипеде, встретить любимого человека, дочитать «Войну и мир». Помните, что у вас уже есть опыт невозможного.