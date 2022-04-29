Деньги в голове
Между глубинными психологическими процессами человека и его финансовым достатком существует прямая связь. А мешать достойному заработку могут порой совершенно неожиданные вещи. Психолог Мария Бразговская объяснила, почему прохождение индивидуальной или онлайн-терапии со специалистом может поправить денежные дела. А краткие вопросы от «Фонтанки» помогут вам лучше понять ваши взаимоотношения с этим универсальным эквивалентом.
Как научиться зарабатывать: советы психолога
Богатству мешает суетливость
Найти высокооплачиваемую работу, выиграть в лотерею, заработать много денег. Именно об этом часто мечтают многие, безуспешно пытаясь накопить первый взнос по ипотеке. И винят обстоятельства, невезение, других людей или даже себя, не задумываясь о том, что дело может быть «в голове».
Вам предлагают новую работу. Она вам не слишком знакома, но понятна; денег предлагают больше, чем вы получаете сейчас. Что вы сделаете?
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Умение зарабатывать могут блокировать различные особенности характера. Например, склонность к суетливости просто не позволяет сосредоточиться на одном деле и добиться в нем успеха. Распыляясь на разные работы, такой человек мечется из стороны в сторону, не успевая сделать что-то по-настоящему значимое.
В этом случае мешает как раз тревога: «А вдруг не получится, а что люди скажут, а вот там земля вроде лучше». Находясь в тревоге, человек принимает решения исходя из своей безопасности опасается что-то менять, чтобы не вышло хуже. Но такая стратегия не дает пробовать новое, ошибаться, получать опыт, находить верные решения и в итоге расти как финансово, так и психологически, считает психолог Мария Бразговская.
Еще одним «стопором» для заработка может стать травма, из-за которой человек чувствует стыд и не позволяет себе проявляться как хорошему высокооплачиваемому специалисту. К такому же печальному результату приводят нарушенные границы: человек постоянно уступает другим в ущерб своим интересам. Про таких говорят: «позволяет на себе ездить».
Какое из выражений лучше всего передает ваше отношение к деньгам?
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Подмена понятий
Психологи учат: жизнь каждого из нас держится на разных опорах, ключевая из которых ответ на вопрос «Чего я стою?». Но у людей с заниженной самооценкой он выражается в количестве денег, которые они могут потратить. И тогда человек вынужден зарабатывать, потому что иначе ему не за что себя уважать. Его словно вообще нет, если нет денег. Другие важные опоры любовь, безопасность тоже легко подменяются деньгами.
Важно находить и разбивать такие связки у себя в голове, чтобы самооценка была крепкой и не шаталась из-за внешних явлений: например, кризисов, сокращений или инфляции, уверена Мария.
Вы получили неожиданную премию. Куда ее потратите?
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Границы допустимой суммы
Финансовая емкость еще один термин, который используют психологи. Это некий объем дохода, который человек считает безопасным. А если вдруг сумма оказывается больше, человек испытывает стресс. И начинает избавляться от «излишков», тратя на ерунду.
Пока эта граница не расширена, вместить деньги другого объема не получится. Даже если человек уверен, что заслужил повышение, он каждый раз будет отступать. И даже если ему подарят что-то слишком для него дорогое, он либо не сможет это принять, либо изведет себя переживаниями, объясняет Мария.
Насколько для вас было важно хорошо учиться в школе?
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Вижу цель, не вижу препятствий
Новый авторский проект «Деньги и реализация», который Мария Бразговская начинает вести 17 мая, направлен на борьбу с психологическими «стопорами», не позволяющими грамотным и квалифицированным людям получать за работу достойную оплату. Участники будут учиться трезво оценивать свои навыки и текущую ситуацию, осознавать, какие негативные суждения мешают им добиваться успеха. Изучат и состояние так называемого психологического дефолта — когда человек утратил душевную энергию, а следом за ней теряет и деньги. Это, отмечает эксперт, тоже нередко случается.
Важно разделять деньги и успех, рассуждает психолог. Успешный врач может быть небогат, а миллионер может быть бездельником с наследством. Кроме того, нужно понимать: есть такие сферы деятельности, где много денег, но мало уважения к себе. Если с подобными ограничениями человек добился денег и статуса, вероятно, у него есть цель, он знает о своих навыках, умеет их использовать и спокойно относится к деньгам: не боится их, но и не превозносит. С этими знаниями человек сможет реализоваться везде, где бы он ни оказался.
Кстати, еще одна особенность людей, которые умеют добиваться успеха, азарт и желание всегда оставаться в игре. Эти качества позволяют людям не останавливаться на достигнутом и зарабатывать по-настоящему крупные суммы.
Невозможно — это во многом оценка собственных способностей. И важно понять, зачем мы ставим себе этот предел? Потому что часто под слово «невозможно» мы, как под ковер, заметаем все, с чем не хотим встречаться, говорит Мария Бразговская. Если человек хочет переехать из Мытищ в Париж, его может пугать вовсе не отсутствие денег, а необходимость больше работать, получить новое образование и уехать от родителей. Но если правда хочешь, и речь не о том, чтобы жить на Марсе, соответствуй.
С чего начать?
Советы Марии Бразговской
Для начала важно понять: как вы сами себя оцениваете и как к себе относитесь: с уважением или пренебрежением? Заслуживаете лучшего или ничего не стоите?
Следом нужен здравый взгляд на свои компетенции. Если их нет или не хватает — надо наращивать. Потому что без них никакая самооценка не поможет.
Двигайтесь шаг за шагом. Не смотрите сразу в конечную точку, где у вас уже есть миллион. Держите его в голове, но начинайте с небольшой прибавки в деньгах.
И главный совет. Хотите — соответствуйте. На пути к успеху придется много преодолеть, научиться быть иным. Если так, как есть сейчас, не получается, то делать то же самое дальше бесполезно. Надо измениться: поменять отношение к себе, побороть тревожность и страх ответственности. Может быть, сменить компанию, профессию или даже страну. Вспомните все случаи в жизни, когда что-то казалось невозможным, но стало реальностью. Не упускайте ни одну мелочь: научиться ездить на велосипеде, встретить любимого человека, дочитать «Войну и мир». Помните, что у вас уже есть опыт невозможного.
Купить участие в проекте «Деньги и реализация»
Материал подготовлен специально для Марии Бразговской ООО («МАРАФОН ЧУДЕС»).

Автор: Дина Фальковская
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
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