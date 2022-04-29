— Важно разделять деньги и успех, — рассуждает психолог. — Успешный врач может быть небогат, а миллионер может быть бездельником с наследством. Кроме того, нужно понимать: есть такие сферы деятельности, где много денег, но мало уважения к себе. Если с подобными ограничениями человек добился денег и статуса, вероятно, у него есть цель, он знает о своих навыках, умеет их использовать и спокойно относится к деньгам: не боится их, но и не превозносит. С этими знаниями человек сможет реализоваться везде, где бы он ни оказался.

