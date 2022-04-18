Что сейчас происходит с одним из самых перспективных рынков — IT? Как хантить айтишников в условиях высокой конкуренции? В этом тексте мы собрали и реальный опыт компании Tele2, в составе которой есть крупный высокотехнологичный кластер, и мнение HR-эксперта. Спойлер: интерес работодателей к молодым талантливым специалистам только растет.
Где начать карьеру молодому специалисту
Песочница для айтишника
Что происходит в IT-сфере?
Куда идти работать
Стажеры о работе в Tele2
Взгляд наставника
Стажировка в цифрах
Для тех, кто еще не в IT, но хочет туда войти
Юлия Сахарова
Руководитель hh.ru Северо-Запад
Вид из окна квартиры Анастасии и Серафима
Руководитель hh.ru Северо-Запад Юлия Сахарова констатирует: сейчас вакансий в 2 раза меньше, чем резюме. Судя по данным hh.ru, в марте российские работодатели разместили порядка 90 000 предложений работы для IT-специалистов. Это лишь на 18% меньше, чем в феврале. В погоне за новыми кадрами компании, ищущие айтишников, привлекают профессионалов деньгами.

Наибольший прирост по уровню средних предлагаемых зарплат демонстрирует Москва: с 80 000 в 2019 до 120 000 рублей в среднем* в 2022 году. На втором месте Петербург: с 61 000 до 90 000 рублей в среднем. Максимальные зарплаты в IT начинаются от уровня в 300 000 рублей и выше. В конце февраля предлагаемая зарплата немного снизилась, но затем вернулась и даже превысила предыдущий уровень.
В свою очередь соискатели продолжают сохранять активность: мониторят рынок, обновляют и размещают новые резюме — более 200 000 за месяц, что на 18% больше, чем в феврале. При этом зарплатные ожидания соискателей разнятся в зависимости не только от региона проживания, но и от профессии. Например, в Петербурге медианное значение ожидаемой зарплаты в IT составляет 84 000 рублей. Ожидания соискателей заметно увеличились за две последние недели.
Что происходит в IT-сфере?
«Конкуренция за рабочие места в высокотехнологичном секторе не такая высокая, как в других отраслях: 2–3 резюме на одну вакансию (в среднем по рынку — 5-6 резюме). Скорее, это компании соревнуются друг с другом в борьбе за перспективных сотрудников».
Вид из окна квартиры Анастасии и Серафима
Преимущества стажировки и работы в Tele2 для ребят очевидны — это стабильность компании, достойная компенсация труда, опыт решения реальных задач в высококонкурентной отрасли, ее технологичность. Для бизнеса в этой истории тоже есть большой плюс — возможность как можно раньше забрать к себе в команду лучших.
Востребованность айтишников сомнений не вызывает: сегодня высокотехнологичный отдел нужен и на заводе, и в банке, и в офисе продуктового ритейлера. При этом далеко не все охотятся за уже опытными специалистами. Примером может послужить компания Tele2.

В петербургском офисе оператора еще в 2019 году запустили пилотный проект — IT-стажировку. Ведь в компании — крупный IT-кластер, где всегда нужны профессионалы в программировании, тестировании и аналитике. Начинающим айтишникам предлагают конкурентоспособные условия работы, реальную возможность участия в разработке новых продуктов и услуг, все ресурсы для профессионального развития и построения будущей карьеры. Стажеры увлеченно вкладываются в общее дело, учатся задавать тренды и менять правила телеком-рынка вместе с командой Tele2. В наборе, который состоялся в конце 2021 года, конкурс составил 31 человек на место. Соискатели были из ведущих технических учебных заведений Санкт-Петербурга: ИТМО, СПбПУ, СПбГУТ, СПбГУПТД, СПБКТ.

В программу попали студенты и выпускники, разбирающиеся в программировании на React Native, C#, а также изучающие автоматизацию тестирования на Java и Node.js. Для стажеров это уникальная возможность получить опыт создания digital-решений для реальных продуктовых задач в компании с более чем 47 млн пользователей, а для Tele2 — свежий нестандартный взгляд и новый пользовательский опыт молодых людей.
Куда идти работать
Глава макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
Сергей Тимошин
«Чтобы получить от стажеров результат, в них сначала нужно много вложить: времени, экспертизы текущих сотрудников. И мы эти ресурсы с радостью выделяем, потому что хотим видеть в команде самых талантливых, целеустремленных ребят. Пройдет не один месяц, пока эти молодые таланты действительно станут профи, но они на 200% будут заточены под задачи отрасли и лояльны к компании».
София Давыдова (СПбГУТ им. Бонч-Бруевича) и Артем Авджиян (ИТМО) присоединились к команде два месяца назад. Они рассказали «Фонтанке» о выборе специальности, первых впечатлениях от стажировки и тех задачах, которые решают в компании.
Стажеры о работе в Tele2
Артем Авджиян
(ИТМО)
София Давыдова
(СПбГУТ им. Бонч-Бруевича)
— Как вы начали увлекаться программированием и разработкой?

София: — Я <еще в школе> понимала, что хочу развиваться в IT. Поступила на программирование компьютерных систем. Честно говоря, учеба меня не увлекла — в том плане, что знаний конкретно по тому профилю, который был мне интересен, давали очень мало. Поэтому на летних каникулах я просто купила книжек, нашла в интернете курс и вот так начала работать в направлении frontend-разработки.
— Как долго будет длиться стажировка, и в чем заключаются ваши обязанности?

София: — Стажировка рассчитана на год, при этом она разделена на этапы: несколько месяцев отведено на знакомство и погружение в рабочие процессы, потом работа непосредственно с задачами. Я занимаюсь frontend-разработкой приложения «На связи» для сотрудников компании. Самое ценное — уже сейчас нам дают реальные задачи. То есть через какое-то время фича, которую делала я, появится в приложении, и ее увидят все сотрудники Tele2. Работа не идет «в стол».
— На ваш взгляд, насколько студенты сейчас заинтересованы в стажировках?

София: — Если честно, среди моих одногруппников и знакомых айтишников стажировки мало распространены. Все безусловно знают про их существование в крупных IT-корпорациях, но спрос на специальность так велик, что особо никто не парится и не думает о том, что начать свой карьерный путь можно еще со студенчества.
— Как узнали о стажировке в Tele2?

Артем: — В 2022 году я заканчиваю вуз и понимаю, что без практического опыта на рынке делать нечего. Решил это исправить. Зашел на hh.ru, сознательно искал стажировку — именно потому, что опыта у меня нет: даже до junior-специалиста еще не дотягиваю.

Откликнулся на вакансию Tele2, со мной связались HR-специалисты, предложили пройти тестовое задание. Был конец декабря, ребята из Tele2 сказали, что готовы дождаться тестового уже после праздников. Но я для себя понял: чем быстрее выполню, тем лучше. Не хотел, чтобы подумали, что я безответственный.

На проверке тестового мне сказали, что получилось хорошо, что — не очень. И после новогодних пригласили на очередной созвон уже с моим будущим наставником. В итоге оффер я получил, и 14 февраля стало моим первым рабочим днем. Наставники плавно погрузили нас в задачи: объяснили, над чем мы будем трудиться, как устроен проект.

— Планируете ли остаться в компании Tele2?

Артем: — Если мне предложат, то, конечно, да. Пока то, что я вижу, мне более чем нравится. Я бы с удовольствием здесь продолжил работу.
Алексей Дедов,
специалист-разработчик дирекции по IT Tele2
Первыми итогами стажировки делится Алексей Дедов, специалист-разработчик дирекции по IT Tele2.
Опыт Tele2 подтверждает: повышение квалификации молодых айтишников в реальных проектах — отличный инструмент привлечения профессионалов в условиях высокой конкуренции. Компания готова это делать и вкладываться в специалистов со студенческой скамьи.
Взгляд наставника
— Кто-то занимается frontend-разработкой, кто-то — backend, еще несколько ребят отвечают за автотесты. Когда стажировка только началась, мы — я и еще несколько тимлидов, — давали им простые задачи... Сейчас с момента начала стажировки прошло более двух месяцев, потому сложность повышается.
— Какие задачи ставят перед стажерами?
— Насколько новички полезны с точки зрения бизнеса?
— Мы изначально понимали, что стажеры требуют много наших ресурсов: времени, экспертизы и так далее. И не рассчитывали увидеть результат с первой же недели, конечно. В самом начале мы их задачи отправляли на полное код-ревью и писали комментарии и замечания до тех пор, пока весь код нас полностью не удовлетворит. Поначалу ребята задавали много вопросов, было много ошибок. Но с каждым разом замечаний все меньше, чаще возникает вопрос не «как это сделать» а «почему это сделано именно так», «как можно сделать еще лучше». Ребята становятся довольно самостоятельными.
— Эффективная ли команда подобралась?
— Те ребята, которых курирую я, абсолютно оправдывают мои ожидания. Все они — большие молодцы. Мы все быстро сдружились: что стажеры с наставниками, что стажеры между собой. Думаю, мы в итоге будем готовы продолжить работу вместе.
Вид из окна квартиры Анастасии и Серафима
Число направлений, по которым приняли стажеров
Завершили стажировку
Принято в штат
Проходят стажировку сейчас
Топ-3
32
189
95
64
человек
сотрудников
молодых
специалиста
направлений
по количеству стажеров:
техническая, финансовая
и коммерческая функция
Стажировка в цифрах
Backend-разработка
Junior-специалист
Код-ревью

Frontend-разработка
создание того, что скрыто от глаз пользователя и работает вне его браузера и компьютера.
разработчик, который только начинает карьеру.
проверка на ошибки.
работа по созданию публичной части web-приложения (сайта), с которой непосредственно контактирует пользователь.
Для тех, кто еще не в IT, но хочет туда войти
Список слов, которые нужно гуглить в первую очередь
Материал подготовлен специально для Tele2

* Указаны медианные величины. В профобласти IT учитываются не только резюме разработчиков, но и сервисные инженеры, системные администраторы и т. д.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии, изображения: предоставлены компанией Tele2, Adobe Stock
Дизайнер проекта: Ольга Сергеева

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