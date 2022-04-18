София Давыдова (СПбГУТ им. Бонч-Бруевича) и Артем Авджиян (ИТМО) присоединились к команде два месяца назад. Они рассказали «Фонтанке» о выборе специальности, первых впечатлениях от стажировки и тех задачах, которые решают в компании.

Стажеры о работе в Tele2

Артем Авджиян

(ИТМО)

София Давыдова

(СПбГУТ им. Бонч-Бруевича)

— Как вы начали увлекаться программированием и разработкой?



София: — Я <еще в школе> понимала, что хочу развиваться в IT. Поступила на программирование компьютерных систем. Честно говоря, учеба меня не увлекла — в том плане, что знаний конкретно по тому профилю, который был мне интересен, давали очень мало. Поэтому на летних каникулах я просто купила книжек, нашла в интернете курс и вот так начала работать в направлении frontend-разработки.

— Как долго будет длиться стажировка, и в чем заключаются ваши обязанности?



София: — Стажировка рассчитана на год, при этом она разделена на этапы: несколько месяцев отведено на знакомство и погружение в рабочие процессы, потом работа непосредственно с задачами. Я занимаюсь frontend-разработкой приложения «На связи» для сотрудников компании. Самое ценное — уже сейчас нам дают реальные задачи. То есть через какое-то время фича, которую делала я, появится в приложении, и ее увидят все сотрудники Tele2. Работа не идет «в стол».

— На ваш взгляд, насколько студенты сейчас заинтересованы в стажировках?



София: — Если честно, среди моих одногруппников и знакомых айтишников стажировки мало распространены. Все безусловно знают про их существование в крупных IT-корпорациях, но спрос на специальность так велик, что особо никто не парится и не думает о том, что начать свой карьерный путь можно еще со студенчества.

— Как узнали о стажировке в Tele2?



Артем: — В 2022 году я заканчиваю вуз и понимаю, что без практического опыта на рынке делать нечего. Решил это исправить. Зашел на hh.ru, сознательно искал стажировку — именно потому, что опыта у меня нет: даже до junior-специалиста еще не дотягиваю.



Откликнулся на вакансию Tele2, со мной связались HR-специалисты, предложили пройти тестовое задание. Был конец декабря, ребята из Tele2 сказали, что готовы дождаться тестового уже после праздников. Но я для себя понял: чем быстрее выполню, тем лучше. Не хотел, чтобы подумали, что я безответственный.



На проверке тестового мне сказали, что получилось хорошо, что — не очень. И после новогодних пригласили на очередной созвон уже с моим будущим наставником. В итоге оффер я получил, и 14 февраля стало моим первым рабочим днем. Наставники плавно погрузили нас в задачи: объяснили, над чем мы будем трудиться, как устроен проект.



