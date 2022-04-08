Наука и бизнес для людей, или как ученые создали «Системные технологии»

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«Расположение на ушной раковине продиктовано необходимостью: это наиболее кровенаполненное место, где можно получить хороший сигнал. Кроме того, именно в этом месте можно наиболее качественно измерить пульсоксигенацию (насыщение крови кислородом). У «Штурмана» погрешность при измерении ритма сердечной деятельности составляет от 2 до 5 миллисекунд. Для сравнения: погрешность наручных часов может достигать до 15% от действительной частоты сердечных сокращений, а это 7−8 ударов в минуту в зависимости от условий использования. Нам же нужно было определять ритм сердечной деятельности и форму пульсовой волны, чтобы оценить состояние человека. Поэтому долго пришлось повозиться как с созданием электроники и измерением, так и алгоритмами фильтрации и обработки сигнала», — объясняет К. Туминас. Уникальная методология, которая работает на практике и позволяет заблаговременно выявлять опасные состояния, приводящие к критическим ошибкам. Вот что является на сегодняшний день уже достигнутой целью.