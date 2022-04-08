Наука и бизнес для людей, или как ученые создали «Системные технологии»

В 1996 г.
лаборатория «Велга», с которой начиналась история, была преобразована в научно-производственное предприятие АО «Системные технологии»
. К этому моменту оборудование компании уже использовалось на всех линиях петербургского метро. Крупнейшее транспортное предприятие Северной столицы и по сей день остается партнером компании, используя не просто отдельные приборы, а комплексный инновационный продукт — автоматизированную систему предрейсовых медицинских осмотров (АСПО)
. В нее входят уникальные приборы, аналитические программы, базы данных, сетевые решения, программы самообучения, многоуровневая система принятия и контроля исполнения управленческих решений.
Главная задача, которую решало руководство метрополитена, — возможность отмечать нарушения в состоянии машинистов и оказывать своевременную помощь сотрудникам, не доводя дело до критических случаев. По мере развития сотрудничества (а оно насчитывает уже не один десяток лет) задача усложнялась. Ее актуальная формулировка — выработать новый подход к безопасности перевозок за счет повышения надежности человеческого фактора. То есть выстроить управляемый процесс оценки функционального состояния сотрудников, который помогает машинистам, заблаговременно выявляет опасные состояния и предупреждает о них. Тогда есть возможность предупредить возможные критические ситуации, а также выявить заболевания на самой ранней стадии.