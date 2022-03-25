В этой части города уже давно построено и работает все, что нужно для комфортного проживания, — дороги и станции метро, детские сады и поликлиники, магазины и торговые центры. При этом рядом с кипящей жизнью мегаполиса раскинулись многочисленные зеленые пространства — сады, парки и даже лесопарк.
Неудивительно, что горожане охотно выбирают Выборгский район, а строительные компании возводят здесь новое современное жилье. Так, недавно была сдана в эксплуатацию первая очередь строительства ЖК Svetlana Park* от Setl Group, сейчас возводится вторая. Предлагаем прогуляться по северной части Петербурга и разобраться, чем же она привлекает людей.
В этой части города уже давно построено и работает все, что нужно для комфортного проживания, — дороги и станции метро, детские сады и поликлиники, магазины и торговые центры. При этом рядом с кипящей жизнью мегаполиса раскинулись многочисленные зеленые пространства — сады, парки и даже лесопарк.
Неудивительно, что горожане охотно выбирают Выборгский район, а строительные компании возводят здесь новое современное жилье. Так, недавно была сдана в эксплуатацию первая очередь строительства ЖК Svetlana Park* от Setl Group, сейчас возводится вторая. Предлагаем прогуляться по северной части Петербурга и разобраться, чем же она привлекает людей.
Прежде чем завести близкое знакомство с Выборгским районом, прочитайте нашу подборку интересных фактов о нем.
В Выборгском районе — десятки садов, скверов и парков, так что здесь всегда найдется место для прогулки с детьми и домашними любимцами, для утренней пробежки и спокойного отдыха в конце дня. Жителям ЖК Svetlana Park особенно удобно: ведь комплекс расположен между Удельным парком и лесопарком Сосновка. Всего несколько минут — и вы среди умиротворяющей тишины и зелени.
Хочется выбраться в центр, прогуляться по Невскому, сходить на экскурсию в музей или посетить театральную премьеру? Пожалуйста! В Выборгском районе — шесть станций метро «красной» и «синей» линий, причем «Удельная» — примерно в 15 минутах ходьбы от Svetlana Park. Автомобилисты доберутся от жилого комплекса до центра города примерно за четверть часа.
Через Выборгский район проходит и КАД, и ЗСД, так что дачники и любители автопутешествий могут ни в чем себя не ограничивать. Если стартовать от Svetlana Park, окажетесь на магистрали примерно через 15 минут, а затем с удобством доедете до Курортного района с его пляжами, озерами и пейзажными парками. Хочется спланировать более долгую поездку? Легко! От жилого комплекса недалеко до севера и северо-запада Ленобласти.
Когда сады и школы поблизости, у взрослых больше свободного времени. И провести его с удовольствием и пользой можно, не выезжая за пределы района. По будням — поддерживать форму в фитнес-центре, вечером пятницы — ужинать в любимом ресторане или кафе. Кстати, на гастрономической карте района есть самые разные кухни: русская, азиатская, кавказская, европейская. Ну а на выходные можно запланировать шопинг в торговом центре.
Для самых маленьких жителей в Выборгском районе работают многочисленные детские сады — и частные, и государственные. Только вокруг Svetlana Park их больше десяти. Когда ребенок подрастет, родители смогут выбрать подходящую школу, гимназию или лицей: с углубленным изучением языка или естественных наук, медицинским уклоном или специалистами-логопедами.
ЖК Svetlana Park возводит компания Setl Group, у которой большой опыт в проектировании и строительстве домов бизнес- и премиум-класса. И в каждом из них воплощаются самые актуальные тренды и технические инновации отрасли.
Новые дворы Выборгского района планируют так, чтобы они были уютными и безопасными. В Svetlana Park, например, дворовые пространства свободны от машин. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг. Будет организована многоуровневая система безопасности, включающая видеонаблюдение и посты охраны.
Разумеется, во дворе должно быть не только спокойно, но и красиво, и интересно. В первой очереди строительства Svetlana Park можно будет гулять по дендропарку с карликовыми соснами, серебристыми кленами, плакучими березами, зелеными ивами, барбарисом, можжевельником. Цветы здесь подобраны так, чтобы радовать красками с апреля по сентябрь. Во дворах второй очереди строительства создадут лесной ландшафт: хвойные и лиственные деревья высадят на искусственных холмах, рядом устроят лужайки, цветники и установят скамейки-бревна.
Кроме прогулок в дендропарке или домашнем «лесу» дворы Svetlana Park позволяют заниматься спортом: здесь есть поле для мини-футбола и баскетбола, тренажеры. Для активного младшего поколения во второй очереди строительства появятся игровые комплексы SetlKids, выполненные с применением натуральных материалов. Необычные горки, качели, лабиринты, развивающие песочницы были разработаны специально для холдинга Setl Group.
Еще одно преимущество Svetlana Park — просторные холлы домов с высокими потолками и панорамным остеклением входных групп. В первой очереди строительства отделка холлов выполнена клинкерной плиткой и декоративной штукатуркой, размещены оригинальные светильники. В проекте второй очереди строительства привлекают внимание стильные почтовые ящики и эксклюзивная мягкая мебель. В парадных оборудуют колясочные, а на установленных в Svetlana Park современных лифтах можно не только подняться к себе домой, но и спуститься в подземный паркинг.
В квартирах ЖК Svetlana Park устанавливают окна в алюминиевом профиле. Легкий, прочный и экологичный, он гармонично сочетается с внешними навесными вентилируемыми фасадами домов, в отделке которых используется кирпич разного вида, фактур и тонов. В квартирах с окнами во двор выполняют безрамное остекление балконов и лоджий. Внешний периметр — с витражными окнами.
Потолки во всех квартирах высокие — трехметровые, а вот планировки самые разнообразные: от студий до четырехкомнатных. Особое внимание уделяется звукоизоляции, чтобы хозяева могли слушать любимую музыку, не мешая соседям. Их, к слову, у жителей Svetlana Park не так много — ведь на этаже всего по 3 квартиры.
Квартиры второй очереди строительства будут оборудованы системой «Умного дома» с возможностью установки датчиков протечки и перекрытия подачи воды в квартиру. А благодаря IP-домофонии с возможностью видеозвонков жители смогут, не вставая с дивана, управлять доступом в парадные со смартфонов.
Покупатели квартир в ЖК Svetlana Park могут выбирать между черновой и чистовой отделками. В первой очереди строительства применяется стандарт отделки «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» и «Шоколад», а во второй — новый стандарт отделки Business Edition с использованием премиальных материалов и оборудования класса «люкс». На полу — паркетная доска и керамогранит, на стенах — гладкие флизелиновые обои и керамическая плитка. Во всех санузлах — комплект сантехники и мебели. Новый стандарт также существует в двух вариантах: светлом White Edition и контрастном Black Edition.
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Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
*ЖК Svetlana Park (ЖК «Светлана Парк») — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание», проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).
На изображениях представлены дома (дворы) 2-ой очереди строительства ЖК Svetlana Park.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com Дизайнер: Заира Гамисония