Как получить электронную подпись и нужную доверенность

В ближайшее время ожидается утверждение нормативно-правовых актов по машиночитаемой доверенности, её формату и правилам использования. В связи с этим нововведением с 2023 года изменится принцип работы сотрудников организаций с электронной подписью. Сотрудники будут получать электронную подпись физического лица в коммерческих удостоверяющих центрах. А для использования подписи на рабочем месте им потребуется машиночитаемая доверенность, заверенная электронной подписью первого лица организации.



Привыкнуть к новому порядку работы с электронной подписью и машиночитаемой доверенностью лучше в текущем году, чтобы не испытывать сложностей в начале 2023 года, когда иных вариантов не будет.

