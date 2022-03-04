Как получить электронную подпись и нужную доверенность

В августе 2021 года Минюст зарегистрировал приказ ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@
, который устанавливает формат электронной доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика в налоговой инспекции. Документ также устанавливает правила направления этой доверенности по ТКС.
Правила говорят о том, что доверитель или его представитель (например, бухгалтер) направляет доверенность, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, в инспекцию ФНС по месту нахождения организации, обособленного подразделения, объектов налогообложения или месту жительства физлица.