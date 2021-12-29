Он нужен и детям, и взрослым. Выбирая квартиру, подумайте заранее, где будете гулять на выходных и в свободное время. Есть ли рядом парки? Много ли зелени во дворе? Что вы будете каждый день видеть из окна? Это очень важные вопросы — ведь комфортная жизнь включает в себя полноценный отдых. Из окон «Цветного города» откроются великолепные виды на зелень. В 20 минутах езды расположены спортивно-горнолыжные курорты «Охта парк» и «Северный склон», пригородные лесопарки и озера.

