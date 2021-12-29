Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР-Северо-Запад».
*Акция. Организатор — ООО «ЛСР-Северо-Запад» (Санкт-Петербург, Казанская улица, 36литерб, помещение 29н (310)). ИНН 7826090547, ОГРН 1027810227884 от 6 сентября 2002 г. При покупке любой квартиры от ЛСР в жилых комплексах комфорт-класса с использованием электронной формы подписания и регистрации договора предоставляется скидка 0,5%. Необходимым условием для предоставления скидки является 100% оплата за счет собственных или ипотечных средств при заключении договора ДДУ и ДКП. Акция действует при электронной регистрации через сервис Сбербанка. Срок действия предложения — до 31.12.2021. Подробнее — на сайте застройщика.
** Акция. Организатор — ООО «ЛСР-Северо-Запад». При внесении первого взноса в размере 20% по цене 100% оплаты квартиры, остаток вносится единовременным платежом в течение 3 месяцев с момента подписания договора по цене «рассрочка по акции». Срок действия акции — до 31.12.2021. Подробнее — на сайте застройщика.
ЖК «Цветной город» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Таня Бурдицкая
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЛСР-Северо-Запад»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова