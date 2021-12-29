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Выбор новой квартиры для молодой семьи — вопрос очень важный. Чтобы в четырех стенах было удобно всем, необходимо учесть потребности и взрослых, и детей. О чем нужно помнить, готовясь к покупке жилья, — рассказывает «Фонтанка».
три совета по выбору квартиры
Прогулки с комфортом
Правильно организованный двор
Это очень важный момент для молодой семьи, и его обязательно надо учесть при выборе. Закрытый для проезда двор — меньше шума в квартире, спокойнее прогулки с детьми. В такое пространство почти не попадают уличная пыль и выхлопные газы, здесь чище воздух и больше места для зелени и цветов.
Свежий воздух
Он нужен и детям, и взрослым. Выбирая квартиру, подумайте заранее, где будете гулять на выходных и в свободное время. Есть ли рядом парки? Много ли зелени во дворе? Что вы будете каждый день видеть из окна? Это очень важные вопросы — ведь комфортная жизнь включает в себя полноценный отдых. Из окон «Цветного города» откроются великолепные виды на зелень. В 20 минутах езды расположены спортивно-горнолыжные курорты «Охта парк» и «Северный склон», пригородные лесопарки и озера.
Площадки
Детские и спортивные плей-хабы — просто обязательный пункт. Они нужны и для малышей,и для детей постарше — с подходящими каждому возрастному периоду оборудованием и оформлением. Хорошо бы ещё, чтобы рядом были отдельные места для прогулок и активного отдыха: вечером всей семьей так хорошо поиграть — зимой в снежки, летом в мячик — или просто прогуляться.
Безбарьерная среда
Прогулка с ребенком станет радостным событием, если с коляской можно спускаться на лифте и выходить из парадной без посторонней помощи. Приятно, когда входы во все парадные — как в ЖК «Цветной город. DUOPARK» — сделаны на уровне земли.

Такое решение понравится не только мамам с колясками, но и маленьким и взрослым велосипедистам, а также маломобильным гражданам. Еще это удобно, когда домой доставляют что-то крупногабаритное.
Колясочная
Раньше помещение, в котором хранились коляски, было большой редкостью. Сейчас это требование времени — колясочную в парадной выделяют все солидные застройщики: своеобразный знак качества и заботы о жильцах. Она позволяет оставить в безопасном месте и другой транспорт малыша: велосипед, самокат, санки. Сразу столько свободного места в квартире образуется!
Удобный выезд
Обратите внимание на транспортную доступность. Хорошо, если от дома до остановки можно без труда дойти пешком — даже с маленькими детьми. В идеале и выезд на КАД должен быть неподалеку. Можно рассмотреть активно развивающуюся часть Красногвардейского района с развитой транспортной сетью и возможностью быстро добраться по Пискаревскому проспекту до центра Петербурга.
Удобно жить
Паркинг
Сегодня молодой семье обязательно нужна машина, особенно если уже есть ребенок. И, конечно, выбирая новую квартиру, нужно заранее подумать о том, где оставлять «лошадку». В ЖК «Цветной город. DUOPARK» есть и паркинг, и гостевые парковочные места.
ИНФРАСТРУКТУРА
Чем ближе от дома до детского сада, школы или поликлиники — тем лучше для всей семьи: ведь ходить туда приходится порой не по одному разу в день. А еще в современных ЖК на первых этажах размещаются магазины, кафе, парикмахерские. Это удобно: теперь в семейном распорядке есть время для более приятных занятий, чем долгий путь к нужному месту.
С новым домом!
Планировка
Популярные сегодня евроформаты отлично подходят для молодых и гостеприимных семей. В просторной кухне-гостиной можно разместить не только обеденный стол и кухонный гарнитур, но и диван, кресла, телевизор. Здесь родители могут принять взрослых гостей, дети — привести друзей поиграть, а вся семья — комфортно провести время. И есть приватное пространство — изолированная родительская спальня и/или детская. Такие планировки, к примеру, спроектированы в жилом комплексе «Цветной город. DUOPARK» компании ЛСР.

Приятное дополнение — почти все квартиры здесь с остекленными балконами и лоджиями. В некоторых вариантах предусмотрен проем между спальней и кухней-гостиной, что позволяет адаптировать пространство под свои нужды.
Отделка
Хорошо, когда после покупки квартиры надо только расставить новую мебель и позвать гостей. Семьям с маленькими детьми стоит рассмотреть жилой комплекс, в котором все квартиры продаются уже с чистовой отделкой: на стенах свежие обои, на полу — ламинат, в санузлах — плитка. Установлены межкомнатные двери, остеклены балконы и лоджии.
Этот пункт многие упускают из виду, присматривая себе жилье, — а зря. Выбору места для жизни нужно уделить особенное внимание. Во-первых, многим важна городская регистрация: она дает полагающиеся молодой петербуржской семье льготы — например, выплаты на рождение ребенка. Значит, квартиру нужно искать в черте города.
РЕГИСТРАЦИЯ
Доступная цена
Рядом лес и Охта
Коммерческая инфраструктура
Комфортная этажность
Удобный выезд на КАД
Наведите на список, чтобы узнать больше
от
3,9 млн руб.
отличные видовые характеристики квартир
в районе уже все есть
застройка не «давит»
в центр по Пискаревскому можно доехать за 35 минут
Доступная цена
Рядом лес и Охта
Коммерческая инфраструктура
Комфортная этажность
Удобный выезд на КАД
Наведите на список, чтобы узнать больше
от
3,9 млн руб.
отличные видовые характеристики квартир
в районе уже все есть
застройка не «давит»
в центр по Пискаревскому можно доехать за 35 минут
Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР-Северо-Запад».

 *Акция. Организатор — ООО «ЛСР-Северо-Запад» (Санкт-Петербург, Казанская улица, 36литерб, помещение 29н (310)). ИНН 7826090547, ОГРН 1027810227884 от 6 сентября 2002 г. При покупке любой квартиры от ЛСР в жилых комплексах комфорт-класса с использованием электронной формы подписания и регистрации договора предоставляется скидка 0,5%. Необходимым условием для предоставления скидки является 100% оплата за счет собственных или ипотечных средств при заключении договора ДДУ и ДКП. Акция действует при электронной регистрации через сервис Сбербанка. Срок действия предложения — до 31.12.2021. Подробнее — на сайте застройщика.

** Акция. Организатор — ООО «ЛСР-Северо-Запад». При внесении первого взноса в размере 20% по цене 100% оплаты квартиры, остаток вносится единовременным платежом в течение 3 месяцев с момента подписания договора по цене «рассрочка по акции». Срок действия акции — до 31.12.2021. Подробнее — на сайте застройщика.

ЖК «Цветной город» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.


Автор: Таня Бурдицкая
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЛСР-Северо-Запад»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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