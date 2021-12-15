победителей, выпускающих промышленное оборудование
товаров и услуг стали лучшими
7
7
лучших промышленных товаров для населения
качественных услуг для населения
Несмотря на пандемию, многие отрасли Петербурга и Ленобласти успешно развиваются, производя продукцию высокого качества. Это доказал конкурс «100 лучших товаров России», награды которого получили 26 местных товаров и услуг. Список победителей обширен: от продуктов питания до фитобочки и образовательных программ вузов. Как выбирали самых достойных и какие бренды украсит известный каждому знак, рассказываем в нашем тексте.
Несмотря на пандемию, многие отрасли Петербурга и Ленобласти успешно развиваются, производя продукцию высокого качества. Это доказал конкурс «100лучших товаров России», награды которого получили 26 местных товаров и услуг. Список победителей обширен: от продуктов питания до фитобочки и образовательных программ вузов. Как выбирали самых достойных и какие брендыукраситизвестный каждомузнак, рассказываем в нашем тексте.
Для начала определимся: кто решает, что эти товары — лучшие?
О конкурсе «100 лучших товаров России» слышал, наверное, каждый. Он был учрежден в 1997 году Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне — Росстандарт) и межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества». Главная цель конкурса — поддержка отечественных производителей, содействие насыщению рынка качественными товарами и услугами. За четверть века конкурс стал одним из самых престижных, серьезных в стране, и заветный знак получает действительно достойная продукция с отличными потребительскими свойствами.
Мероприятие состоит из двух этапов. На первом, региональном, всех участников оценивают местные ведущие эксперты. В нашем случае это независимая комиссия из представителей различных отраслей, действующая на базе Центра стандартизации и метрологии Росстандарта — ФБУ «Тест-С.-Петербург». Отобранные ею товары выходят на федеральный уровень, где на основе рейтинга и составляется список победителей. В 2021 году жюри получило 2311 заявок из разных регионов страны. До федерального этапа дошли 1679. Знака «100 лучших товаров России» удостоились 26 товаров и услуг из Петербурга и Ленобласти, причем среди них как знакомые продукты с магазинных полок, так и изделия, применяемые в определенных отраслях промышленности, науки и техники.
И все же — по каким критериям оценивают участвующие бренды?
Критериев — множество. Главные: качество продукции и услуг, их безопасность и функциональность, привлекательность товаров для покупателей, цена в сравнении с аналогами. Оценивает экспертная комиссия и деятельность самих предприятий: их бизнес-процессы, систему менеджмента и даже отношение к экологии вкупе с социальной политикой. Словом, отбор так серьезен, что далеко не все отечественные производители отважатся подать заявку на конкурс и получить объективную всестороннюю оценку.
Но многие игроки рынка рассматривают конкурсные процедуры как комплексный аудит. Для них это хорошая возможность вместе с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе, получить профессиональные рекомендации по развитию бизнеса. Поэтому каждую весну, когда объявляется новый прием заявок, тысячи российских организаций, которые уверены в себе и хотят стать еще лучше, заполняют анкеты и готовятся к работе с экспертами.
Так какие же товары родом из Петербурга и Ленобласти названы лучшими?
Среди продовольственных — овсяные хлопья «Ясно солнышко» Петербургского мельничного комбината и торты индивидуального предпринимателя М.А. Тобоева (торговая марка «Хлебник»). Непродовольственных товаров-победителей больше. Это стиральные машины с фронтальной загрузкой Bosch глубиной менее 50 см, сделанные на заводе «БСХ Бытовые приборы»; кедровая бочка «РосКедр», подарочный набор — дневной и ночной крема для лица линии La famme elegante фирмы «ВИТА»; водоочиститель «Аквафор», энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко», экскурсионные устройства «Мастер-гид» и отопительные конвекторы фирмы «Изотерм».
Не менее ярко Северная столица представлена в другой номинации. А именно — «Продукция производственно-технического назначения». Победителями стали масляный трансформатор производства ООО «СМТТ. Высоковольтные решения», блоки релейной защиты ООО «НТЦ «Механотроника», лабораторное оборудование ООО «ВИБРОТЕХНИК», промышленные системы мониторинга ООО «Ассоциация ВАСТ», горячекатаные плиты АО «БНС», твердомеры ООО «НПП «Машпроект».
Как видим, нашему региону есть что представить. В Петербурге умеют качественно делать и косметику, и стиральные машины, и промышленное оборудование.
В перечне победителей — не только заводы, но и вузы, и даже библиотека. Разве они что-то продают?
Услуга — это тоже товар, и ее можно оценить. У конкурсной комиссии программы «100 лучших товаров России» есть четкие критерии оценки: качество услуги, безопасность ее оказания и полезность, оценка со стороны пользователей. Там, где это применимо, — соответствие ГОСТам. В 2021 году с самой лучшей стороны показали себя образовательная программа Санкт-Петербургского государственного экономического университета, две образовательных программы Санкт–Петербургского университета технологий управления и экономики, два учебных курса Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ. Победителями также стали охранное предприятие «Дом МОД – Охрана» за пультовую охрану объектов и Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского за информационно-библиотечное обслуживание.
С этим разобрались. Неясно одно: почему некоторые победители названы лауреатами, в то время как другие — дипломантами?
Как верно подмечено, и те, и другие — победители. Все «финалисты» проекта становятся дипломантами, а набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге — лауреатами. Для потребителей не так уж важна эта градация. Главное другое — в течение двух лет с момента получения статуса производители имеют право ставить товарный знак «100 лучших товаров России» на упаковку, добавлять его в документы, конкурсную документацию и т.д. И это означает высокую марку продукта или услуги.
Что означают пометки «Золотая сотня» и «Вкус качества» рядом с некоторыми победившими брендами?
Специальный приз «Вкус качества» в особых случаях присуждается продовольственным товарам. На этот раз в нашем регионе его получили овсяные хлопья «Петербургского мельничного комбината». Этот же товар стал обладателем диплома «Золотая сотня», который вручают победителям с наивысшим рейтингом, но уже не только продуктам питания. Например, в нашем списке этого диплома удостоилась образовательная программа «Проектный менеджмент и управление качеством» Санкт–Петербургского государственного экономического университета.
Внимательный читатель наверняка заметил статус «Новинка» у ряда товаров. Это значит, что представленный на конкурс товар был выведен на рынок не ранее, чем два года назад.
Еще один любопытный факт: многие предприятия заявляют товары на конкурс каждый год, подтверждая неизменно высокое качество продукции и услуг. К таким «старожилам» программы, например, относятся компании «Аквафор», «ТеплЭко», «ВИТА», «ВИБРОТЕХНИК». Доверие потребителей — важнейший стимул к развитию и совершенствованию, а также залог высоких показателей продаж.
…В общем, теперь вы знаете всех героев в лицо. И как действовать, когда видите известный знак на упаковке.
Продовольственные товары
Промышленные товары для населения
Продукция производственно-технического назначения
Услуги для населения
Продовольственные товары
Какие продовольственные товары стали лучшими в Санкт - Петербурге и Ленобласти?