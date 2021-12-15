Специальный приз «Вкус качества» в особых случаях присуждается продовольственным товарам. На этот раз в нашем регионе его получили овсяные хлопья «Петербургского мельничного комбината». Этот же товар стал обладателем диплома «Золотая сотня», который вручают победителям с наивысшим рейтингом, но уже не только продуктам питания. Например, в нашем списке этого диплома удостоилась образовательная программа «Проектный менеджмент и управление качеством» Санкт–Петербургского государственного экономического университета.



Внимательный читатель наверняка заметил статус «Новинка» у ряда товаров. Это значит, что представленный на конкурс товар был выведен на рынок не ранее, чем два года назад.



Еще один любопытный факт: многие предприятия заявляют товары на конкурс каждый год, подтверждая неизменно высокое качество продукции и услуг. К таким «старожилам» программы, например, относятся компании «Аквафор», «ТеплЭко», «ВИТА», «ВИБРОТЕХНИК». Доверие потребителей — важнейший стимул к развитию и совершенствованию, а также залог высоких показателей продаж.



…В общем, теперь вы знаете всех героев в лицо. И как действовать, когда видите известный знак на упаковке.

