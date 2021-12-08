Почему вторичка интереснее новостроек и как не потерять клиентов в онлайне

Если говорить о сервисах для размещения и продвижения объектов, мы используем все ключевые и наиболее популярные платформы в нашей сфере. Например, на Авито Недвижимости мы размещаемся потому, что это самая большая база объявлений по недвижимости в России*, площадкой пользуется огромное количество людей (на сегодняшний день размещено более 2,3 млн активных предложений). Сегодня каждая вторая квартира в России покупается на Авито Недвижимости — здесь мы просто идем за аудиторией.



За те годы, что пользуемся сервисом, мы видим значительные изменения в его работе в положительную сторону. Мне нравится, что, с одной стороны, система заточена на автоматизацию и работает сама: например, можно запустить автостратегию и не думать о том, что в такой-то день нужно поднять объявление. С другой — площадка предоставляет детальную аналитику, благодаря которой я могу точно понимать, какие результаты приносят конкретные инструменты на платформе.