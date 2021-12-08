Почему вторичка интереснее новостроек и как не потерять клиентов в онлайне

За последний год-полтора стоимость недвижимости существенно выросла, и поэтому на рынке появилось много инвесторов, скупающих объекты, — это также привело к повышению спроса. Сейчас цены уже очень высоки, и мы не склонны прогнозировать их замедление. Но к инвестированию стоит отнестись с осторожностью — вложение на начальном этапе будет большим, а доходы могут оказаться не столь крупными. Относительно покупки жилья: если необходимо приобрести квартиру, то ждать не стоит. Да, на рынке есть неопределенность, но падения цен ждать бессмысленно, тем более в условиях дефицита предложений. Можно столкнуться с тем, что придется выбирать лучшее из худшего.