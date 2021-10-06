Блюда со всего света теперь можно попробовать в Яндекс.Лавке

Блюда со всего светатеперь можно попробовать в Яндекс.Лавке
Новость для тех, кто в путешествиях больше всего любит экзотические блюда. Теперь попробовать их можно, не выходя из дома: в Яндекс.Лавке появился новый раздел «Вокруг света». В нем можно заказать с доставкой готовую еду, которая популярна в разных частях мира — от паэльи в Европе до фо-бо в Азии. Так что пока поездки за рубеж недоступны, можно устроить дома обед по-американски, ужин при свечах в азиатском стиле или неделю африканской еды — и не тосковать из-за недостатка свежих кулинарных впечатлений.
Фото: stock.adobe.com
В новом разделе Лавки пять категорий — Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия — и больше 40 готовых блюд. Часть из них уже знакомы постоянным посетителям Лавки, а некоторые специально созданы для нового раздела: например, курица гунбао для знатоков азиатской кухни или кукурузная крупа с грибами и шафраном для любителей американской. Познакомиться с новой категорией можно в Лавках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Лавка
Для нового раздела запустили и новый конкурс*. Для участия в нём нужно только заказать блюдо из категории «Вокруг света», а потом зарегистрироваться с телефона на отдельной странице. Если заказать блюдо из категории «Австралия», на странице появится изображение этого континента.
Между теми, кто откроет все 5 частей света (то есть закажет блюда из каждой категории), будет разыгран главный приз — путешествие по Карибскому морю на парусной лодке с профессиональной командой. Но будут и другие: Яндекс.Станции, подписки на Плюс и промокоды для заказов в Лавке. Конкурс продлится до 21 октября, итоги можно будет узнать на его странице.
Новости компаний
ООО ЯНДЕКС.ЛАВКА, ИНН 9718101499, адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
*Организатор акции
ООО Едадил. Юридический адрес: Россия, 119021, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, комната 14, ОГРН 5157746114477 / ИНН 7704337959. Сроки акции с 1 октября 2021 по 21 октября 2021. Подробнее об организатор и условиях акции.