Блюда со всего света теперь можно попробовать в Яндекс.Лавке

Новость для тех, кто в путешествиях больше всего любит экзотические блюда. Теперь попробовать их можно, не выходя из дома: в Яндекс.Лавке появился новый раздел «Вокруг света». В нем можно заказать с доставкой готовую еду, которая популярна в разных частях мира — от паэльи в Европе до фо-бо в Азии. Так что пока поездки за рубеж недоступны, можно устроить дома обед по-американски, ужин при свечах в азиатском стиле или неделю африканской еды — и не тосковать из-за недостатка свежих кулинарных впечатлений.

