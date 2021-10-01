На острове Новая Голландия в «Доме 12» открылась галерея цифрового искусства «Цифергауз». В новом городском пространстве будут проходить выставки зарубежных и российских медиа-художников, кинопоказы, лекции и мастер-классы. «Фонтанка» первой прогулялась по экспозициям и подготовила гайд по самому загадочному месту острова.
ТАНЦЫ С ДИДЖИТАЛ-АРТОМ
ТАНЦЫ С ДИДЖИТАЛ-АРТОМ
В Новой Голландии появилась галерея «Цифергауз»
На острове Новая Голландия в «Доме 12» открылась галерея цифрового искусства «Цифергауз». В новом городском пространстве будут проходить выставки зарубежных и российских медиа-художников, кинопоказы, лекции и мастер-классы. «Фонтанка» первой прогулялась по экспозициям и подготовила гайд по самому загадочному месту острова.
Появление футуристической галереи внутри здания петровской эпохи напоминает пасхалку, оставленную разработчиками в компьютерной игре. Самое технологичное пространство на острове Новая Голландия можно найти на третьем этаже «Дома 12». Из интерьеров старинного атриума гости переносятся в мир компьютерной графики и цифрового будущего.
Создатели галереи экспериментировали с возможностями цифровых технологий, светом, игрой цвета и глубиной звука. Пространство оснащено проекционными экранами разных форм, инновационными проекторами-шаттлами и концертной акустикой.
КАК ПОПАСТЬ
Миссия галереи — сделать лучшие арт-проекты из мира медиа-искусства доступными для всех, поэтому вход на выставки будет свободным. Получить бесплатный билет в «Цифергауз» можно через сервис zifergauz.timepad.ru.
Первым арт-проектом галереи стали «Цифровые двойники». Это коллаборация компании «Газпром нефть» со всемирно известным российским медиа-художником Максимом Жестковым.
Идея «двойников» — дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть, которая с помощью лидаров (лазерных радаров — прим. ред.) и сенсоров обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, преобразуя их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Процесс можно сравнить с игрой в теннис на Xbox и PlayStation, где есть технология улавливания жестов. С цифровыми аватарами в галерее тоже можно играть разными движениями. Лучший способ испытать это — попробовать перетанцевать своего двойника на экране.
В экспозиции есть и постоянные инсталляции, созданные дизайнером Сашей Фроловой: кинетический «Калейдоскоп», подражающий фонтанам-шутихам Петергофа, а также пространство «Глаз» из 323 зеркальных граней.
Прямо в полу установлены 37 механических зеркал в форме бутонов. Они реагируют на шаги, меняют цвета и глубину пространства.
Первые инсталляции «Цифергауза» созданы молодыми российскими художниками. Создатель «Цифровых двойников» Максим Жестков известен выставками в Кремниевой долине и на Таймс-сквер. В его творческом портфолио уже есть коллаборации с Google, Samsung и Adidas.
КТО АВТОРЫ
— Технологии перестают быть лишь инструментами, становятся полноценным творцом. Вместе мы создаем новый мир. Идея «цифровых двойников» в том, чтобы дать зрителям возможность самим управлять развитием симуляции. Тем самым человек и программа становятся соавторами. Это модель технологии human-machine interface, которая откроет миру будущее с разумными машинами.
Максим Жестков, медиа-художник
Автор «зеркальных» арт-объектов галереи «Калейдоскоп» и «Глаз» — дизайнер и перформер Саша Фролова, которую в мире искусства называют российской кибер-принцессой. Ее работы уже получили известность на выставках в Москве, Германии и Италии.
— Для меня создание этих инсталляций — совершенно новый опыт, потому что я работаю в иной сфере: делаю скульптуры и костюмы, работаю с надувными объектами. Но зеркала вдохновляют на протяжении всей творческой деятельности. Используя отражающие поверхности, я словно создаю форму из пространства. Зеркала превращают плоскую поверхность в пространство и создают ощущение бесконечной глубины, позволяя собирать какие-то новые формы и композиции. Сделать зеркала движущимися элементами калейдоскопа, чтобы они создавали живой рисунок и при этом отражали проекцию, было очень непросто. Но, мне кажется, у нас получилось.
Саша Фролова, дизайнер-перформер:
Используйте навигацию в Youtube-ролике, чтобы ходить по «Цифергаузу». В настройках видео поставьте качество HD.
Ежегодно в «Цифергаузе» будет 2−3 обновления основной экспозиции. Команда галереи планирует привозить в Россию как знаковые, так и новые работы мировых звезд цифрового искусства из США, Европы и Японии.
А с 2022 года «Газпром нефть» запускает акселератор для начинающих дизайнеров и художников. Лучшие молодые авторы получат возможность создать и показать в «Цифергаузе» первые персональные выставки. Грантовая поддержка креативных индустрий — часть глобального тренда Международного года креативной экономики, который объединил инициативы более ста стран мира.
ЧТО ДАЛЬШЕ
— Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий. Помимо приглашения в Россию звёзд медиа-арта мировой величины, команда «Цифергауза» будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве самые смелые идеи.
Елена Илюхина, член правления «Газпром нефти»:
На период эпидемиологических ограничений на каждый сеанс одновременно смогут попасть не более 30 гостей в порядке электронной очереди. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на TimePad.
На территории «Цифергауза» обязательно ношение медицинских масок. Дополнительно для защиты гостей от COVID-19 в залах работают новейшие системы очистки и рециркуляции воздуха. На входе также предусмотрены антисептики и бесконтактный контроль температуры посетителей.
КАКИЕ ПРАВИЛА
Галерея открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00, понедельник — выходной день.
Материал подготовлен в партнерстве с компанией «Газпром нефть»
Автор: Ирина Познякова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотограф и автор 3D-тура: Алексей Рожнов Фотографии и видео также предоставлены компанией «Газпром нефть» Дизайнер: Екатерина Елизарова