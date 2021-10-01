— Для меня создание этих инсталляций — совершенно новый опыт, потому что я работаю в иной сфере: делаю скульптуры и костюмы, работаю с надувными объектами. Но зеркала вдохновляют на протяжении всей творческой деятельности. Используя отражающие поверхности, я словно создаю форму из пространства. Зеркала превращают плоскую поверхность в пространство и создают ощущение бесконечной глубины, позволяя собирать какие-то новые формы и композиции. Сделать зеркала движущимися элементами калейдоскопа, чтобы они создавали живой рисунок и при этом отражали проекцию, было очень непросто. Но, мне кажется, у нас получилось.