Для детей в «ЮгТауне» построят семь детских садов и три школы. Первая школа и один из детских садов будут расположены в самом центре квартала «Греция». Строить их будут параллельно с жилыми домами, чтобы в комплексе было сразу удобно жить с детьми.



Расположение на границе двух районов позволит жителям «ЮгТауна» пользоваться уже сложившейся инфраструктурой – около 10 школ и 10 детских садов будут доступны для жителей «ЮгТауна». Например, в Московском районе – это Гимназия №526, занявшая в 2020 году 6-ое место по результатам ЕГЭ, или Физико-математический лицей №366, знаменитый победителями олимпиад. В Пушкинском районе стоит обратить внимание на 410 лицей, а также на 511 школу, входящие в первую тридцатку городского рейтинга по результатам ЕГЭ.



В локации также есть много возможностей для развития талантов. В Пушкинском районе это, прежде всего, Царскосельская гимназия искусств имени Анны Ахматовой, Детская художественная школа имени И.П. Саутова. Большой выбор в районном подростковом центре «Пушкинец» – более 80 кружков.

В спортивных школах дети могут заниматься легкой и тяжелой атлетикой, художественной и спортивной гимнастикой, бадминтоном и другими видами спорта.