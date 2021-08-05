«ЮгТаун
» — малоэтажный проект, который состоит из домов высотой всего 4-5 этажей. Благодаря низкой плотности населения и застройки здесь будет спокойно и безопасно, а соседи будут хорошо знать друг друга.
В кварталах «ЮгТаун» комфорт складывается из множества мелочей. Например, на цокольных этажах расположены кладовые, в которых можно хранить все, что не нужно каждый день – инструменты, шины, зимнюю одежду, лыжи и чемоданы. Благодаря этому балкон в квартире может оставаться свободным для творчества, спорта или просто отдыха с чашкой чая. Коляски, велосипеды и самокаты можно оставить в колясочных в парадной.
Уютный очаг – безопасный очаг. Чтобы создать в «ЮгТауне» пространство для спокойной жизни, дворы закрыли от машин и посторонних. Но иногда есть необходимость подъехать на машине прямо к дому – тогда можно воспользоваться входом в парадную с улицы. Этот момент специально продуман для того, чтобы обеспечить жильцам комфортный доступ в дом.
На всей территории комплекса – на площадках, в паркингах, лифтах и парадных – установлены камеры видеонаблюдения. Постоянное патрулирование территории будет осуществлять компания «КВС.Безопасность».
В «ЮгТауне» позаботились даже о комфорте четвероногих жителей. Для них в парадных обустроили удобные лапомойки, где питомцы смогут принимать освежающий душ после прогулок.