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Заботливый интеллект.
Как технологии делают новостройки комфортнее и безопаснее
Сегодня, чтобы создать удобное пространство для жизни, девелоперы добавляют к строительным технологиям цифровые. Элементы умного дома постепенно входят в отраслевые стандарты качества, причем не только для бизнес-класса, но и для сегмента комфорт.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки

Заботливый интеллект

Как технологии делают новостройки комфортнее и безопаснее
Сегодня, чтобы создать удобное пространство для жизни, девелоперы добавляют к строительным технологиям цифровые. Элементы умного дома постепенно входят в отраслевые стандарты качества, причем не только для бизнес-класса, но и для сегмента комфорт.

Умный дом перестает быть территорией энтузиастов, строящих высокотехнологичное будущее на личных квадратных метрах. Вместо этого интеллектуальные системы управления и коммуникации предустанавливаются в масштабах жилого комплекса. Для их использования достаточно смартфона — универсального пульта, который есть в кармане почти у каждого горожанина.

Предлагаем изучить возможности умной новостройки на примере жилого комплекса, который компания Setl Group возводит в Невском районе. Здесь будет работать SetlHome, который объединит различные внутридомовые и внутриквартирные системы: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофонию, получение информации от датчиков в квартире. Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на 2023 год, так что до окончательного наступления будущего у нас есть еще пара лет. Давайте же разберемся, что умеет умная многоэтажка высокого комфорт-класса.
Умный дом перестает быть территорией энтузиастов, строящих высокотехнологичное будущее на личных квадратных метрах. Вместо этого интеллектуальные системы управления и коммуникации предустанавливаются в масштабах жилого комплекса. Для их использования достаточно смартфона — универсального пульта, который есть в кармане почти у каждого горожанина.

Предлагаем изучить возможности умной новостройки на примере жилого комплекса, который компания Setl Group возводит в Невском районе. Здесь будет работать SetlHome, который объединит различные внутридомовые и внутриквартирные системы: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофонию, получение информации от датчиков в квартире. Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на 2023 год, так что до окончательного наступления будущего у нас есть еще пара лет. Давайте же разберемся, что умеет умная многоэтажка высокого комфорт-класса.
Система SetlHome автоматически собирает данные о расходе электричества, воды, тепла и передает их управляющей компании. Все начисления отображаются в приложении на экране вашего смартфона. Оплатить выставленные счета можно здесь же, онлайн с банковской карты. Никто не запрещает проделать все это традиционным способом — с осмотром счетчиков, заполнением квитанций и прогулкой в банк. Но зачем усложнять, если достаточно пары кликов?
Следит за счетчиками

Следит за счетчиками

Система SetlHome автоматически собирает данные о расходе электричества, воды, тепла и передает их управляющей компании. Все начисления отображаются в приложении на экране вашего смартфона. Оплатить выставленные счета можно здесь же, онлайн с банковской карты. Никто не запрещает проделать все это традиционным способом — с осмотром счетчиков, заполнением квитанций и прогулкой в банк. Но зачем усложнять, если достаточно пары кликов?
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
В системе онлайн-коммуникаций SetlHome есть возможность общаться с соседями и управляющей компанией. Здесь можно решать любые вопросы, не требующие личного присутствия собственника, и узнавать важные новости из жизни дома, которые раньше размещали на сайтах УК или в виде бумажных объявлений — на двери парадной или доске объявлений в подъезде.

Сантехника или электрика в умной новостройке можно вызывать через приложение. После подачи заявки мастер свяжется с жильцом и обговорит все детали. О дате и времени визита напомнит дополнительное уведомление.
Организует общение

Организует общение

В системе онлайн-коммуникаций SetlHome есть возможность общаться с соседями и управляющей компанией. Здесь можно решать любые вопросы, не требующие личного присутствия собственника, и узнавать важные новости из жизни дома, которые раньше размещали на сайтах УК или в виде бумажных объявлений — на двери парадной или доске объявлений в подъезде.

Сантехника или электрика в умной новостройке можно вызывать через приложение. После подачи заявки мастер свяжется с жильцом и обговорит все детали. О дате и времени визита напомнит дополнительное уведомление.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
В системе IP-домофонии предусмотрен бесконтактный ключ с особой кодировкой, благодаря которой его нельзя дублировать или подделать. Также попасть в парадную можно будет с помощью приложения. Для этого не потребуется даже доставать телефон из кармана или сумки: когда человек подходит к вызывной панели, приложение синхронизируется с домофоном по Bluetooth.
Открывает двери

Открывает двери

В системе IP-домофонии предусмотрен бесконтактный ключ с особой кодировкой, благодаря которой его нельзя дублировать или подделать. Также попасть в парадную можно будет с помощью приложения. Для этого не потребуется даже доставать телефон из кармана или сумки: когда человек подходит к вызывной панели, приложение синхронизируется с домофоном по Bluetooth.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
Впустить посетителей в парадную можно, не вставая с дивана. Когда они наберут номер квартиры, видеозвонок с IP-домофона автоматически поступит на экран смартфона через приложение. Чтобы впустить гостей, хозяину достаточно всего пары кликов. Идти к домофону в прихожей и снимать трубку вовсе не обязательно.

Также можно заранее сгенерировать через SetlHome одноразовый цифровой пропуск для гостей. Он будет действовать в течение ограниченного времени. Его пересылают будущему гостю в мессенджере или по электронной почте.

Принимает гостей

Принимает гостей

Впустить посетителей в парадную можно, не вставая с дивана. Когда они наберут номер квартиры, видеозвонок с IP-домофона автоматически поступит на экран смартфона через приложение. Чтобы впустить гостей, хозяину достаточно всего пары кликов. Идти к домофону в прихожей и снимать трубку вовсе не обязательно.

Также можно заранее сгенерировать через SetlHome одноразовый цифровой пропуск для гостей. Он будет действовать в течение ограниченного времени. Его пересылают будущему гостю в мессенджере или по электронной почте.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
А что произойдет, если кто-то позвонит в домофон, а в квартире никого нет? В этом случае видео с камеры вызывной панели так же появится на экране смартфона. Неважно, где находится хозяин квартиры, — он увидит, кто пришел, поговорит с визитером и объяснит, когда сможет вернуться. Эта функция особенно удобна, если ждешь курьера, но понадобилось ненадолго выйти из дома — например, в магазин.

Важный момент: IP-домофоны оснащаются камерами высокого разрешения, поэтому изображение всегда будет четким.
Встречает курьера

Встречает курьера

А что произойдет, если кто-то позвонит в домофон, а в квартире никого нет? В этом случае видео с камеры вызывной панели так же появится на экране смартфона. Неважно, где находится хозяин квартиры, — он увидит, кто пришел, поговорит с визитером и объяснит, когда сможет вернуться. Эта функция особенно удобна, если ждешь курьера, но понадобилось ненадолго выйти из дома — например, в магазин.

Важный момент: IP-домофоны оснащаются камерами высокого разрешения, поэтому изображение всегда будет четким.
Родители смогут приглядывать за маленькими детьми, которые отправились на прогулку. Дело в том, что система видеонаблюдения на территории жилого комплекса будет интегрирована в SetlHome. Поэтому видео с камер, расположенных по периметру двора, можно будет просматривать через приложение в смартфоне.
Помогает заботиться о семье

Помогает заботиться о семье

.Родители смогут приглядывать за маленькими детьми, которые отправились на прогулку. Дело в том, что система видеонаблюдения на территории жилого комплекса будет интегрирована в SetlHome. Поэтому видео с камер, расположенных по периметру двора, можно будет просматривать через приложение в смартфоне.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
Необходимые датчики уже установлены и подключены к системе SetlHome. В случае возникновения протечки, задымления или попытки проникновения в квартиру сигналы будут поступать на экран смартфона. Такая возможность особенно полезна, если в квартире живут представители старшего поколения, которые не очень-то дружат с цифровыми технологиями. В этом случае приложением воспользуются их взрослые дети.
Контролирует состояние квартиры

Контролирует состояние квартиры

Необходимые датчики уже установлены и подключены к системе SetlHome. В случае возникновения протечки, задымления или попытки проникновения в квартиру сигналы будут поступать на экран смартфона. Такая возможность особенно полезна, если в квартире живут представители старшего поколения, которые не очень-то дружат с цифровыми технологиями. В этом случае приложением воспользуются их взрослые дети.
Территорию SetlHome можно расширить.* Если установить умные розетки, через приложение можно будет включать и выключать электроприборы: например, увлажнитель воздуха зимой или кондиционер летом. Шторы со специальным карнизом задергиваются и раздвигаются по команде, так что хозяину даже не придется вставать с дивана. А если вы забыли выключить свет в ванной, достаточно попросить приложение исправить это. Для реализации таких возможностей потребуется чуть больше усилий: купив и установив умные механизмы, реле и датчики, необходимо будет дополнить приложение новым программным обеспечением.
Управляет техникой

Управляет техникой

Территорию SetlHome можно расширить.* Если установить умные розетки, через приложение можно будет включать и выключать электроприборы: например, увлажнитель воздуха зимой или кондиционер летом. Шторы со специальным карнизом задергиваются и раздвигаются по команде, так что хозяину даже не придется вставать с дивана. А если вы забыли выключить свет в ванной, достаточно попросить приложение исправить это. Для реализации таких возможностей потребуется чуть больше усилий: купив и установив умные механизмы, реле и датчики, необходимо будет дополнить приложение новым программным обеспечением.
Набор систем SetlHome будет впервые использован в жилом комплексе «Стрижи в Невском 2»,** который Setl Group планирует сдать в эксплуатацию в 2023 году. В проекте — 5 корпусов высотой от 10 до 24 этажей с вентилируемыми фасадами, облицованными кирпичом и керамогранитом. Кроме функционала умного дома у этого объекта есть немало других плюсов, привлекающих внимание покупателей.
SetlHome, умный дом, Setl Group, ЖК Стрижи в Невском 2, приложение, новостройка, смартфон, чат жильцов, домофон, умные розетки
Набор систем SetlHome будет впервые использован в жилом комплексе «Стрижи в Невском 2»,* который Setl Group планирует сдать в эксплуатацию в 2023 году. В проекте — 5 корпусов высотой от 10 до 24 этажей с вентилируемыми фасадами, облицованными кирпичом и керамогранитом. Кроме функционала умного дома у этого объекта есть немало других плюсов, привлекающих внимание покупателей.
Метро — в шаговой доступности
До станции «Ломоносовская» — всего 10 минут ходьбы. От жилого комплекса удобно добираться до центра города и на машине, и на общественном транспорте. Автомобилистов порадует близость КАД.
Рядом — парки и река
Буквально за минуту можно дойти до «Парка Сказок», одного из самых больших в Невском районе. Неподалеку расположены Ивановский сад и парк Куракина дача. Прогулка до набережной Невы займет около 7 минут.
«Парящие» дворы
Они расположатся на стилобатах в нескольких метрах от земли. Внутри комплекса появится общественное пространство с игровыми и спортивными площадками, зоной отдыха и лужайкой для йоги.
Просторные холлы
Их площадь будет достигать 60 кв. м, а оформление осуществляется по авторскому дизайн-проекту. Современные малошумные лифты позволят не только перемещаться между этажами, но и спускаться в паркинг. В каждой секции предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов.
Разнообразные форматы квартир
Есть необычные варианты: с местами для обустройства зимнего сада, семейные, High Flat с высокими потолками и увеличенными окнами. Все квартиры сдаются с отделкой «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» и «Шоколад».
* Для реализации расширенных возможностей SetlHome необходимо самостоятельно приобрести и установить «умные» розетки, реле и датчики, а также дополнить приложение новым программным обеспечением.

**ЖК «Стрижи в Невском 2»: Санкт-Петербург, Фарфоровская ул., кадастровый номер ЗУ 78:12:0007125:235. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ СИТИ»». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, отделки квартир могут отличаться от изображенных.


Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: freepik.com, pexels.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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