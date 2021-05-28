Сегодня, чтобы создать удобное пространство для жизни, девелоперы добавляют к строительным технологиям цифровые. Элементы умного дома постепенно входят в отраслевые стандарты качества, причем не только для бизнес-класса, но и для сегмента комфорт.



Умный дом перестает быть территорией энтузиастов, строящих высокотехнологичное будущее на личных квадратных метрах. Вместо этого интеллектуальные системы управления и коммуникации предустанавливаются в масштабах жилого комплекса. Для их использования достаточно смартфона — универсального пульта, который есть в кармане почти у каждого горожанина.



Предлагаем изучить возможности умной новостройки на примере жилого комплекса, который компания Setl Group возводит в Невском районе. Здесь будет работать SetlHome, который объединит различные внутридомовые и внутриквартирные системы: автоматический сбор данных счетчиков, онлайн-коммуникации, IP-домофонию, получение информации от датчиков в квартире . Сдача ЖК в эксплуатацию запланирована на 2023 год, так что до окончательного наступления будущего у нас есть еще пара лет. Давайте же разберемся, что умеет умная многоэтажка высокого комфорт-класса.

