* Для реализации расширенных возможностей SetlHome необходимо самостоятельно приобрести и установить «умные» розетки, реле и датчики, а также дополнить приложение новым программным обеспечением.
**ЖК «Стрижи в Невском 2»: Санкт-Петербург, Фарфоровская ул., кадастровый номер ЗУ 78:12:0007125:235. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ СИТИ»». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, отделки квартир могут отличаться от изображенных.
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
Автор: Мария Семенова
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