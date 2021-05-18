Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram

В честь дня рождения Петербурга
на Дворцовой сойдутся мега-звезды мировой оперы

28 мая в 21.30 в Петербурге в честь Дня города на Дворцовой площади состоится крупнейшее в стране театрализованное шоу мирового оперного искусства. Чтобы стать зрителями уникального концерта, достаточно зарегистрироваться на сайте classicgala.ru.

Для тех, кто предпочтет смотреть «Классику на Дворцовой» из дома, будет вестись телетрансляция на телеканале «Санкт-Петербург».
В сердце Петербурга по традиции выступят одни из лучших голосов планеты. Впервые в истории мировых оперных гала шесть мега-звезд, чьи имена украшают афиши великих театров мира, соберутся на одной сцене.
Энджел Блю (сопрано)
оперная дива и титулованная королева красоты Калифорнии, завораживающая своим дивным медовым тембром
Притти Йенде (сопрано)
голос, способный достать до звезд: ее историю восхождения на оперный Олимп называют современной сказкой
Чарльз Кастроново (тенор)
один из лучших теноров поколения, влюбленный в оперу сильнее, чем в мечты о карьере звезды рок-н-ролла
Джозеф Каллея (тенор)
по мнению The New Yorker, единственный тенор на сегодняшней сцене, которого можно всерьез сравнить с Паваротти
Эрвин Шротт (бас-баритон)
настолько харизматичен, что его мало только слышать: совершенно необходимо видеть его неподражаемую сценическую манеру
Анна Горячёва
звезда ведущих сцен Европы, блистательное меццо-сопрано из Петербурга
Напомним, что в разные годы в оперном шоу принимали участие Дмитрий Хворостовский, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Элина Гаранча, Хибла Герзмава, Марсело Альварес, Роберто Аланья, Александра Кужак и многие другие.

Неизменное кредо «Классики» – только живое исполнение: фонограмм в проекте нет, а благодаря техническому оснащению площади качество звука – почти студийное.
Зрителей ждет встреча с Академическим симфоническим оркестром Филармонии — музыкальной легендой и символом Ленинграда-Петербурга, в этом году отмечающим свое 90-летие.

За дирижерским пультом – один из самых востребованных молодых дирижеров России Денис Власенко. Европейские музыкальные критики видят в его манере то блистательный образец традиционного прочтения, то смелость и дерзость истинного новатора. Он поднимался за дирижерский пульт Большого театра России, Королевского театра Реал (Мадрид) и Большого театра Лисео (Барселона), выступал с Брюссельским и Токийским филармоническими оркестрами, а также на престижных музыкальных фестивалях Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и, конечно же, России.
Денис Власенко
Хоровые партии будет исполнять молодежный коллектив «СоГласие» под руководством Павла Теплова.
Хор «СоГласие»
По традиции наряду с первыми оперными голосами мира в «Классике на Дворцовой» примут участие молодые петербургские вокалисты. Это солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Эвелина Агабалаева, Маргарита Иванова, Регина Рустамова, Андрей Максимов, Ярослав Петряник, исполнитель заглавных теноровых партий оперной труппы Михайловского театра Борис Степанов, а также солист Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», бас Яков Стрижак.
За создание праздничной атмосферы вечера отвечают одни из лучших танцевальные коллективов России: артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES, Московский Мюзик-Холл; команда формейшн «Вера» из Тюменской области — многократные чемпионы мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей; танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми — чемпион мира по танцевальному спорту среди ансамблей в латиноамериканской программе.
Слева на фото Театра балета имени Леонида Якобсона, справа на фото Театр Аллы Духовой TODES
Проверенная музыкальными предпочтениями и любовью зрителей, «Классика на Дворцовой», проводимая при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в честь Дня города, стала традицией и, начиная с 2013-го, не сходила со сцены у Зимнего. Даже в 2019-м, когда шоу прошло под ливнем, в невозможных для open-air условиях аномального шторма. Даже в 2020-м, когда пандемия поставила на паузу жизнь во всем мире, и большинство событий было отменено. Тогда атмосферу классического Петербурга пришлось воссоздать в студии, но за час концерт набрал свыше миллиона просмотров по всей стране.
Руководитель Творческого бренда Dance Open
Екатерина Галанова
Проект буквально за руку приводит в оперу тех, кто раньше не представлял, как это красиво», – прокомментировала режиссер-постановщик и продюсер «Классики на Дворцовой»
За последние три сезона совокупная online- и offline-аудитория шоу превысила 15 миллионов человек.

Каждый из 26 концертных номеров – сюжетный мини-спектакль, который будет одинаково хорошо виден в любой точке площади: трансляция ведется на пяти больших экранах. Для мультимедийных видеодекораций на сцене в этом году предусмотрены еще тринадцать. Общая площадь видеополотен составит свыше 460 квадратных метров, а для работы над художественным видеоконтентом создается более 100 эскизов. За время концерта артисты сменят около 500 костюмов!
С 2019 года концерт в честь дня рождения Петербурга можно увидеть не только в телеэфире, но и online — благодаря генеральному партнеру шоу, крупнейшему в России интегрированному провайдеру цифровых услуг и решений, компании «Ростелеком».

Она обеспечила прямую общероссийскую трансляцию, разместила на цифровом видеосервисе Wink цикл фильмов о проекте и организовала виртуальные гастроли видеоверсии «Классики» по России. Открытые показы триумфально прошли в Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Самаре, Ставрополе, Майкопе, Екатеринбурге, Челябинске и других городах.

И в этом году вновь — по уже сложившейся традиции — увидеть запись грандиозного концерта в честь Дня рождения Петербурга смогут все жители России: видеоверсия «Классики на Дворцовой» - 2021 позже станет бесплатно доступна в Wink.
Вход в концертный зал на Дворцовой площади по-прежнему остается бесплатным, но, чтобы обезопасить зрителей и обеспечить их комфортное размещение с соблюдением социальной дистанции, впервые введена обязательная электронная регистрация. Ее можно оформить на сайте classicgala.ru.
Один человек может получить до 4 бесплатных электронных билетов. Распечатывать их не нужно – достаточно предъявить с экранов гаджетов проверяющим при входе.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
Вход на площадь откроется за 1 час до начала концерта.

Входы расположены со стороны Дворцового проезда и со стороны Певческого проезда/Миллионной улицы. Схемы входов и выходов вы найдете на сайте classicgala.ru

Примите меры санитарной безопасности. Как во время входа, так и находясь на площади, пожалуйста, соблюдайте рекомендованную эпидемиологами социальную дистанцию 1,5 м. Во входной зоне придерживайтесь сигнальной разметки перед рамками металлодетекторов.

Просим с пониманием отнестись к тому, что при входе на площадь будет производиться измерение температуры тела бесконтактным способом. Если вы чувствуете себя неважно, пожалуйста, оставайтесь дома.
Проект реализуется Некоммерческим партнерством «Дансе Оупен фестиваль» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены «Дансе Оупен фестиваль»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»