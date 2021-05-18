С 2019 года концерт в честь дня рождения Петербурга можно увидеть не только в телеэфире, но и online — благодаря генеральному партнеру шоу, крупнейшему в России интегрированному провайдеру цифровых услуг и решений, компании «Ростелеком».
Она обеспечила прямую общероссийскую трансляцию, разместила на цифровом видеосервисе Wink
цикл фильмов о проекте и организовала виртуальные гастроли видеоверсии «Классики» по России. Открытые показы триумфально прошли в Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Самаре, Ставрополе, Майкопе, Екатеринбурге, Челябинске и других городах.
И в этом году вновь — по уже сложившейся традиции — увидеть запись грандиозного концерта в честь Дня рождения Петербурга смогут все жители России: видеоверсия «Классики на Дворцовой» - 2021 позже станет бесплатно доступна в Wink.