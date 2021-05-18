Вход на площадь откроется за 1 час до начала концерта.



Входы расположены со стороны Дворцового проезда и со стороны Певческого проезда/Миллионной улицы. Схемы входов и выходов вы найдете на сайте classicgala.ru



Примите меры санитарной безопасности. Как во время входа, так и находясь на площади, пожалуйста, соблюдайте рекомендованную эпидемиологами социальную дистанцию 1,5 м. Во входной зоне придерживайтесь сигнальной разметки перед рамками металлодетекторов.



Просим с пониманием отнестись к тому, что при входе на площадь будет производиться измерение температуры тела бесконтактным способом. Если вы чувствуете себя неважно, пожалуйста, оставайтесь дома.

