Какая квартира ему нужна? Подойдет однушка на севере города площадью 35–45 кв.м в достаточно новом доме. Это может быть либо готовая новостройка, либо объект на завершающей стадии строительства, чтобы ждать пришлось не дольше, чем до конца года. Требуется квартира, в которой удобно было бы жить самому. Но при этом она должна вписываться в разные жизненные сценарии и быть высоколиквидной, чтобы при необходимости ее легко было бы сдать в аренду или продать. Также наш герой будет обращать внимание на транспортную доступность нового жилья — ведь дорога до работы и обратно должна занимать разумное время. Очевидно, одним из ключевых критериев, как и в любом другом случае, станет цена: покупку необходимо вписать в заранее намеченный бюджет. Сейчас это порядка 6 млн рублей.

