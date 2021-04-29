Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»
*ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Паркинг в подарок предоставляется при покупке в ЖК «Лондон Парк» двухкомнатной квартиры площадью более больше 80 кв.м или любой трехкомнатной квартиры. Подробнее о предложении можно узнать по телефону +7 (812) 305 33 55.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: Павел Каравашкин, Алексей Рожнов, предоставлены компанией ООО «Л1 Строительная Компания №1»
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Дизайнер: Заира Гамисония