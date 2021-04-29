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Как выбрать квартиру в Петербурге?
Пошаговая инструкция для начинающих

Как выбрать квартиру в Петербурге?

Пошаговая инструкция для начинающих
У тех, кто покупает жилье впервые, может возникнуть множество вопросов. С чего начать? Где искать? На что обратить внимание? Предлагаем разбить долгий путь к новоселью на простые этапы и посмотреть, что нужно делать на каждом из них.
Определитесь с ожиданиями
01

Определитесь с ожиданиями

Сначала необходимо решить, какая квартира нужна, и составить ее описание. Техзадание на будущий «милый дом» зависит от того, кто именно в нем будет жить. Допустим, речь идет о молодом, но уже профессионально состоявшемся программисте примерно 30 лет. Он не планирует обзаводиться семьей в ближайшем будущем, но и не готов оставаться вечным холостяком. Жил в центре Петербурга в родительской квартире и теперь решил «отделиться». Преимущественно работает дома, но примерно два раза в неделю выезжает в офис в центре на метро.
Какая квартира ему нужна? Подойдет однушка на севере города площадью 35–45 кв.м в достаточно новом доме. Это может быть либо готовая новостройка, либо объект на завершающей стадии строительства, чтобы ждать пришлось не дольше, чем до конца года. Требуется квартира, в которой удобно было бы жить самому. Но при этом она должна вписываться в разные жизненные сценарии и быть высоколиквидной, чтобы при необходимости ее легко было бы сдать в аренду или продать. Также наш герой будет обращать внимание на транспортную доступность нового жилья — ведь дорога до работы и обратно должна занимать разумное время. Очевидно, одним из ключевых критериев, как и в любом другом случае, станет цена: покупку необходимо вписать в заранее намеченный бюджет. Сейчас это порядка 6 млн рублей.
Изучите варианты онлайн
02

Изучите варианты онлайн

Вооружившись предварительным описанием квартиры, попробуйте подобрать то, что вам подходит, на специализированных сайтах. Обычно базы предложений позволяют фильтровать результаты поиска по многим параметрам: первичка и/или вторичка, диапазон стоимости, количество комнат, расположение, этажность, тип материала. В некоторых случаях настройки поиска можно сохранить, чтобы следить за появлением новинок.
Если в портрете желанной квартиры значится «в новом доме», и при этом вы предпочли бы не прибегать к услугам агентства, то искать стоит непосредственно на сайтах петербургских застройщиков. Определите, какие из жилых комплексов конкретных девелоперов расположены в нужной вам части города, и с помощью фильтров проверьте, какие квартиры в них подходят под требования техзадания.
Если в портрете желанной квартиры значится «в новом доме», и при этом вы предпочли бы не прибегать к услугам агентства, то искать стоит непосредственно на сайтах петербургских застройщиков. Определите, какие из жилых комплексов конкретных девелоперов расположены в нужной вам части города, и с помощью фильтров проверьте, какие квартиры в них подходят под требования техзадания.
Посмотрите своими глазами
02

Посмотрите своими глазами

Выбрав квартиру, которая вас устраивает, вы можете связаться с владельцем, риелтором или менеджером отдела продаж и договориться о просмотре. Если дом еще строится, можно оценить планировку, высоту потолков, вид из окон, толщину и качество входной двери. Обязательно обратите внимание на количество и марку лифтов, а также на число квартир на лестничной площадке. Важно задать человеку, проводящему показ, вопросы об инженерных системах дома: расположении вентиляционных шахт, изоляции водопроводных труб, защите от пожаров.
На что стоит обращать внимание в квартире с отделкой:
Напольное покрытие и обои без дефектов
Герметичные стеклопакеты без царапин и трещин
Двери с работающими замками, которые не скрипят и не заедают
Исправная работа вентиляции
Правильно выложенная плитка в ванной с аккуратными швами
Работающая сантехника, быстрый слив, отсутствие подтеков
Если по какой-то причине не получается лично приехать на показ квартиры, его можно будет провести онлайн. За время ограничений крупные строительные компании отлично отработали этот формат: сотрудник при помощи смартфона легко проведет для потенциального покупателя видеоэкскурсию по двору, парадной и самой квартире. В процессе он зайдет в каждую комнату и нежилые помещения, продемонстрирует общее качество и детали отделки, ответит на вопросы.
Познакомьтесь с окружением
02

Познакомьтесь с окружением

После показа нелишней будет прогулка по окрестностям жилого комплекса. Так вы получите общее впечатление от района: насколько активный здесь трафик, много ли зелени вокруг, какие жилые дома, коммерческие и государственные организации находятся поблизости. И разумеется, это отличный способ проверить, какая инфраструктура есть в шаговой доступности. Где тот магазинчик, куда вы будете заходить после работы? Есть ли супермаркет для еженедельных закупок? Сколько времени займет дорога до ближайшего детского сада или школы? В каком сквере можно будет гулять с собакой? Где позаниматься спортом?
Оформите документы
02

Оформите документы

Когда квартира выбрана и покупка подтверждена, подготовка необходимых бумаг не требует больших усилий. Особенно если процессом управляет специалист, успевший отработать все его этапы до автоматизма. Обычно это происходит так. Сначала заключается договор купли-продажи. Если это происходит оффлайн, вы просто приезжаете в офис застройщика с паспортом. При дистанционной покупке — по электронной почте получаете проект договора и отправляете сканы документов. Когда используется ипотека, менеджер отдела продаж получает одобрение заявки на кредит до того, как запустить оформление документов.
После оплаты и подписания договора менеджер отправляет его в Росреестр. На финальном этапе все участники сделки получают зарегистрированный договор в электронном виде. Поздравляем, вы только что приобрели квартиру! Разумеется, до новоселья нужно успеть еще много важного: провести приемку, получить ключи, произвести ремонт, купить мебель и т.д. Но можно считать, что большая часть дела сделана.
После оплаты и подписания договора менеджер отправляет его в Росреестр. На финальном этапе все участники сделки получают зарегистрированный договор в электронном виде. Поздравляем, вы только что приобрели квартиру! Разумеется, до новоселья нужно успеть еще много важного: провести приемку, получить ключи, произвести ремонт, купить мебель и т.д. Но можно считать, что большая часть дела сделана.
Покупателю на заметку
Тем, кто пока находится в поиске подходящей квартиры в Петербурге, стоит обратить внимание на ЖК «Лондон Парк».* Этот комплекс находится в обжитой части Выборгского района. Первая очередь уже заселена. В ней осталось не так много свободных вариантов, но есть интересные предложения с паркингом в подарок.* Вторая будет сдана в 2021 году.
В ней — 2100 квартир общей площадью 24000 квадратных метров.
На внутренней территории— закрытый двор, свободный от машин, в первой очереди уже посажены вишневый сад и березовая аллея, устроены розарии и цветники. Спортивная площадка, увитая виноградом, напоминает беседку. Внутри ЖК есть магазины и кафе, в будущем откроется крупный торгово-развлекательный комплекс, куда можно будет попасть буквально в домашних тапочках.
Для машин в первой очереди предусмотрен собственный паркинг. Во второй тоже оборудуют подземные парковки более чем на 1000 машино-мест. В ближайшее время рядом с «Лондон Парком» — на территории ЖК «Поэт», соседнего объекта компании Л1, — появятся еще три паркинга, где будет доступно более 2100 мест.
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А как же наш программист в поисках однушки на севере Петербурга?
Для него в «Лондон Парке» найдется несколько интересных вариантов. Можно, к примеру, рассмотреть жилье во второй очереди на высоких этажах, чтобы за окнами открывалась красивая панорама. В шестом и восьмом корпусах на каждой лестничной площадке — всего шесть квартир, на которые приходятся три скоростных лифта OTIS.
Высота потолков здесь — 2,75 м, эргономичная планировка без лишних метров соответствует модной сегодня концепции осознанного потребления. Кухня большая и удобная, а вместительную лоджию можно превратить в кабинет или в «комнату с видом на небо». Кстати, в новых домах «Лондон Парка» есть и ванные комнаты с окном. Разводка отопительной системы во всех корпусах идет снизу, что обеспечивает эффект теплого пола. Двуступенчатое водоснабжение позволяет создавать хороший напор на всех этажах.
В общем, петербуржцу, который ищет достойную квартиру в современном доме, стоит приглядеться к новым корпусам «Лондон Парка». Возможно, именно здесь найдется то, что ему нужно.
Полезное окружение ЖК «Лондон Парк»:
Станции метро «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», «Озерки»
В 25 минутах ходьбы — Муринский парк и Сосновка
Остановки трамваев, автобусов и маршруток около дома
Бистро, кафе, рестораны, фитнес-центр с двумя бассейнами во дворе
Рядом — сквер Конашевича и сад Прометей
Торгово-развлекательный комплекс на первых этажах
Муниципальная школа №110 и детский сад №32 — на соседней улице
Поликлиники в шаговой доступности: взрослая №97 и детская №7
Супермаркеты, продуктовые, промтоварные и строительные магазины
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1»

*ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Паркинг в подарок предоставляется при покупке в ЖК «Лондон Парк» двухкомнатной квартиры площадью более больше 80 кв.м или любой трехкомнатной квартиры. Подробнее о предложении можно узнать по телефону +7 (812) 305 33 55.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: Павел Каравашкин, Алексей Рожнов, предоставлены компанией ООО «Л1 Строительная Компания №1»
Другие источники фотографий: pexels.com, freepik.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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