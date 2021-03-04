Ремонт в квартире: как заставить бригаду работать хорошо?

Частота зависит от графика ремонта — его вам должна предоставить бригада. Лучше всего проверять работы после каждого этапа, до того, как бригада приступит к следующему. Это поможет исключить скрытые дефекты и сэкономить на их исправлении. Например, разводку электрики не оценить, когда уже нанесена штукатурка. А ровность стен быстрее и дешевле поправить, когда на них еще не наклеены обои и плитка. Такие приемки также позволят поэтапно сверяться со сроками, смотреть, укладывается ли бригада в обещанное время.



Нередко, чтобы контролировать работу бригады, владельцы квартир организуют «внезапные проверки». Однако такие действия могут идти в ущерб качеству ремонта. Если бригада работает плохо, это будет видно и в рамках плановых проверок.



Представьте, что мастера залили пол, и два дня — пока раствор сохнет — их нет на объекте. В это время владелец квартиры решает без предупреждения заехать с проверкой. В результате в прихожей остаются следы от ботинок, и пол приходится выравнивать заново. А что будет, если собственник заглянет, когда идут работы по электрике, а мастер на полчаса вышел на обед? Входящий может задеть провода под напряжением! Конечно, никто не вправе ограничивать — можете заезжать на объект хоть каждый день. Но лучше предупреждать мастеров хотя бы за несколько минут, это в ваших же интересах.

