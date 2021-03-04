Ремонт в квартире: как заставить бригаду работать хорошо?

К договору обязательно должна прилагаться подробная смета. В ходе ремонта могут появиться дополнительные работы и затраты. Но это не должно стать лазейкой для того, чтобы «накрутить» стоимость. Пропишите в договоре, что все дополнительные работы согласуются заранее и письменно. Если вам подсовывают чек на расходы, о которых вы слышите впервые, вы вправе отказаться от оплаты.
«Нормальное отклонение по сумме материалов (из-за роста стоимости, конфигурации квартиры, особенностей узора) — это 10%, не более. Цена на работы, если вы не просите ничего дополнительно, не должна меняться. В UGOL она всегда фиксированная: клиент не заплатит больше, чем указано в договоре. Если вы в процессе решите поставить теплый пол или кондиционер, считается новая смета под эти дополнительные работы», — поясняет Александр Акуленко.