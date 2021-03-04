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Ремонт в квартире: как заставить бригаду работать хорошо?
Если ремонт превращается в мучение — значит, вы просто не умеете его готовить. Как это обычно происходит? Мы находим мастеров по объявлению, выбираем — интуитивно и по «честным» глазам — и удивляемся, когда они выдают один косяк за другим. Говорим бригаде, что в комнате нам надо две-три розетки по этой стене, — а потом оказывается, что розетки перекрывает диван или шкаф. Соглашаемся на сроки в «примерно 3–4 месяца» — и бесконечно ждем, когда же наконец все будет готово.
Дизайн-проект UGOL
UGOL — петербургский сервис по организации ремонта. Он был создан в 2017 году командой девелоперов с 25-летним опытом строительства многоквартирных домов, экспертов
по дизайну и IT. Специализация сервиса — доступный дизайнерский ремонт «под ключ». Подробнее о сервисе UGOL можно узнать здесь.
На самом деле гулять по граблям не обязательно! Держите инструкцию, как не попасть на рабочих-дилетантов и сэкономить деньги. Разобраться в теме нам помогли эксперты онлайн-сервиса UGOL.
Дизайн-проект UGOL

Ремонт в квартире: как заставить бригаду работать хорошо?

Если ремонт превращается в мучение — значит, вы просто не умеете его готовить. Как это обычно происходит? Мы находим мастеров по объявлению, выбираем — интуитивно и по «честным» глазам — и удивляемся, когда они выдают один косяк за другим. Говорим бригаде, что в комнате нам надо две-три розетки по этой стене, — а потом оказывается, что розетки перекрывает диван или шкаф. Соглашаемся на сроки в «примерно 3–4 месяца» — и бесконечно ждем, когда же наконец все будет готово.

На самом деле гулять по граблям не обязательно! Держите инструкцию, как не попасть на рабочих-дилетантов и сэкономить деньги. Разобраться в теме нам помогли эксперты онлайн-сервиса UGOL.
UGOL — петербургский сервис по организации ремонта. Он был создан в 2017 году командой девелоперов с 25-летним опытом строительства многоквартирных домов, экспертов по дизайну и IT. Специализация сервиса — доступный дизайнерский ремонт «под ключ». Подробнее о сервисе UGOL можно узнать здесь.
Дизайн-проект UGOL

Как вовремя понять, что ваши рабочие — непрофессионалы?

Нарушение сроков, начиная с первых этапов, и постоянно растущая смета — главные признаки того, что бригаду лучше сменить. Если промежуточный дедлайн задержан на 3–5 дней, а в следующем отчетном периоде это отставание только выросло — значит, мастера работают неэффективно или специально затягивают процесс.

Бюджет стройки не должен увеличиваться. Постоянные просьбы о доплатах — при том, что вы сами не требовали дополнительных работ, — говорят, что бригада занизила сумму на старте, чтобы сделать вас своим клиентом, а теперь раздувает смету.
Александр Акуленко, руководитель управления ремонтных работ сервиса UGOL
— Приехав на объект, обратите внимание, как сложены инструменты рабочих и как — купленные на ваши деньги материалы. Если первые лежат аккуратно, а вторые разбросаны — это неуважение к заказчику. Если штукатурная смесь рассыпана в углу, а саморезы валяются по всей квартире — представьте, что будет потом с дорогой плиткой или обоями. Профессионалы всегда помнят, что материалы — это собственность заказчика, и относятся к ним бережно. В UGOL все остатки, если упаковка не вскрыта, мы возвращаем в магазин и делаем перерасчет стоимости для клиента. Открытые упаковки сохраняем и передаем владельцу. Ему решать, что с ними делать.
— Приехав на объект, обратите внимание, как сложены инструменты рабочих и как — купленные на ваши деньги материалы. Если первые лежат аккуратно, а вторые разбросаны — это неуважение к заказчику. Если штукатурная смесь рассыпана в углу, а саморезы валяются по всей квартире — представьте, что будет потом с дорогой плиткой или обоями. Профессионалы всегда помнят, что материалы — это собственность заказчика, и относятся к ним бережно. В UGOL все остатки, если упаковка не вскрыта, мы возвращаем в магазин и делаем перерасчет стоимости для клиента. Открытые упаковки сохраняем и передаем владельцу. Ему решать, что с ними делать.
Дизайн-проект UGOL

Как правильно поставить задачу рабочим?

Показать картинки из интернета и сказать, что нужно сделать так же, — недостаточно. Задачи бригады должны быть закреплены на бумаге, в противном случае возможны недопонимание и неприятные ошибки. Например, вы не уточнили, каким будет напольное покрытие. Мастера выровняли пол под ходовой ламинат толщиной в 8 мм. А вы купили паркет 12 мм по акции — и в результате получился перепад высот, который надо исправлять. Или кровать в ваших мечтах должна быть шириной два метра, а рабочий рассчитывал на полтора и розетки установил на подходящем расстоянии. В результате они скрылись за корпусом.
Добавим сюда ситуации, когда обои «как на картинке» вы найти не смогли — в итоге задержали поставку материалов или взяли те, что потом раздражают глаз.
Неправильно рассчитали нужное количество плитки и пришлось ее докупать. Но партии оказались разные, и оттенки немного не совпали. Вроде не страшно, но ты же знаешь, что она разная, и каждый день несовершенство мозолит глаза.

Приблизительность — главный источник ошибок, бесконечных переделок и лишних расходов. Все задачи строителям должны быть поставлены максимально точно: измерения в сантиметрах и миллиметрах, цвета — в номерах каталога RAL. Объем материалов надо считать в зависимости от размеров квартиры, а не на глаз.
Показать картинки из интернета и сказать, что нужно сделать так же, — недостаточно. Задачи бригады должны быть закреплены на бумаге, в противном случае возможны недопонимание и неприятные ошибки. Например, вы не уточнили, каким будет напольное покрытие. Мастера выровняли пол под ходовой ламинат толщиной в 8 мм. А вы купили паркет 12 мм по акции — и в результате получился перепад высот, который надо исправлять. Или кровать в ваших мечтах должна быть шириной два метра, а рабочий рассчитывал на полтора и розетки установил на подходящем расстоянии. В результате они скрылись за корпусом.

Добавим сюда ситуации, когда обои «как на картинке» вы найти не смогли — в итоге задержали поставку материалов или взяли те, что потом раздражают глаз. Неправильно рассчитали нужное количество плитки и пришлось ее докупать. Но партии оказались разные, и оттенки немного не совпали. Вроде не страшно, но ты же знаешь, что она разная, и каждый день несовершенство мозолит глаза.

Приблизительность — главный источник ошибок, бесконечных переделок и лишних расходов. Все задачи строителям должны быть поставлены максимально точно: измерения в сантиметрах и миллиметрах, цвета — в номерах каталога RAL. Объем материалов надо считать в зависимости от размеров квартиры, а не на глаз.
От этой головной боли уже давно придумана таблетка — дизайн-проект. Хорошая новость в том, что сейчас за него не нужно выкладывать три зарплаты. Заказать дизайн-проект в Петербурге можно по цене от 9 990 рублей.
От этой головной боли уже давно придумана таблетка — дизайн-проект. Хорошая новость в том, что сейчас за него не нужно выкладывать три зарплаты. Заказать дизайн-проект в Петербурге можно по цене от 9 990 рублей.
Дизайн-проект UGOL
Дизайн-проект это точная инструкция по будущему ремонту, где есть визуализации, готовый список необходимых товаров, все планы и чертежи. Все привязано к расстановке и габаритам мебели, поэтому результат предсказуем.
Студия для молодого человека: проект и готовый ремонт UGOL
Студия для молодого человека: проект и готовый ремонт UGOL

Какие документы требовать у ремонтников?

Заказчик больше защищен, если работает с юрлицом (ИП или ООО). В таком случае ему легче взыскать неустойку, если что-то пойдет не так. На руках будут все документы об оплате, договор, акты, суд не затянется из-за дополнительных разбирательств по поводу работы бригады «вчерную».
Если у прораба ИП, попросите показать свидетельство о регистрации и проверьте, что вид деятельности позволяет ему заниматься ремонтными работами. Желательно, чтобы с момента регистрации прошло не менее 5 лет. Это будет означать, что бригада не «однодневка».
В бригаде обязательно должен быть электрик с допуском к работе — попросите диплом об образовании или свидетельство о прохождении курсов. Без такого специалиста нанятые специалисты не имеют право даже перенести розетку на пару сантиметров. И если через месяц после ремонта у вас начнет коротить проводку, ответственность будет на вас: вы сами наняли непрофессионала. Точно так же, как если бы вы пошли к народному целителю вместо врача, — это только ваш выбор.
Заказчик больше защищен, если работает с юрлицом (ИП или ООО). В таком случае ему легче взыскать неустойку, если что-то пойдет не так. На руках будут все документы об оплате, договор, акты, суд не затянется из-за дополнительных разбирательств по поводу работы бригады «вчерную».

Если у прораба ИП, попросите показать свидетельство о регистрации и проверьте, что вид деятельности позволяет ему заниматься ремонтными работами. Желательно, чтобы с момента регистрации прошло не менее 5 лет. Это будет означать, что бригада не «однодневка».

В бригаде обязательно должен быть электрик с допуском к работе — попросите диплом об образовании или свидетельство о прохождении курсов. Без такого специалиста нанятые специалисты не имеют право даже перенести розетку на пару сантиметров. И если через месяц после ремонта у вас начнет коротить проводку, ответственность будет на вас: вы сами наняли непрофессионала. Точно так же, как если бы вы пошли к народному целителю вместо врача, — это только ваш выбор.
Обязательно заключите с бригадой договор. Казалось бы, совет банальней некуда. Однако наши мастера за месяц получают минимум пять предложений от клиентов, которым требуется завершить работы после бригады-однодневки или полностью переделать ремонт.
Александр Акуленко
Квартира для пожилой женщины: проект и готовый ремонт UGOL
Квартира для пожилой женщины: проект и готовый ремонт UGOL

Что должно быть в договоре, чтобы он защищал ваши интересы?

Сроки
Точные даты начала и завершения ремонта. Если бригада отказывается прописывать срок не стоит с ней связываться.
Стоимость работ и материалов
К договору обязательно должна прилагаться подробная смета. В ходе ремонта могут появиться дополнительные работы и затраты. Но это не должно стать лазейкой для того, чтобы «накрутить» стоимость. Пропишите в договоре, что все дополнительные работы согласуются заранее и письменно. Если вам подсовывают чек на расходы, о которых вы слышите впервые, вы вправе отказаться от оплаты.

«Нормальное отклонение по сумме материалов (из-за роста стоимости, конфигурации квартиры, особенностей узора) — это 10%, не более. Цена на работы, если вы не просите ничего дополнительно, не должна меняться. В UGOL она всегда фиксированная: клиент не заплатит больше, чем указано в договоре. Если вы в процессе решите поставить теплый пол или кондиционер, считается новая смета под эти дополнительные работы», — поясняет Александр Акуленко.
Порядок оплаты
Обычная схема расчета — поэтапная (раз в неделю, 10 дней или две недели), по факту выполненных работ. Исполнитель составляет акт работ и подсчитывает сумму затрат. Вы подписываете акт, если все выполнено качественно, и перечисляете оплату в течение срока, указанного в договоре.
Штрафы
Опишите конкретные нарушения и санкции. Чем караются затягивание сроков, опоздания, курение в квартире или шумные работы в позднее время?
Гарантии
Ответственная бригада уверена в своей работе, дорожит репутацией и поэтому всегда готова назвать гарантийный срок ремонта.
Пример из жизни

Наша читательница Анна Михайловна делала ремонт в «двушке». Бригаду нашла в интернете. О договоре речи не шло, но мастера сказали, что платить надо будет за выполненные работы — и это подкупило. Плитку на кухне сделали отлично, а потом попросили аванс за ванную: пожаловались, что на прошлом объекте оплату задержали, и сейчас не хватает даже на проезд. После этого начались постоянные переносы сроков, отделку положили только через три недели, и результат был плачевный. Исправлять косяки без новой оплаты никто не торопился, да и часть плитки нужно было закупать заново. Через две недели споров хозяйке пришлось искать новую бригаду и все переделывать.
Квартира для пары: проект и готовый ремонт UGOL
Квартира для пары: проект и готовый ремонт UGOL

Как оценить смету работ?

Сравните перечень работ у разных бригад: так вы поймете, кто из них занижает стоимость, исключая важные этапы. Посмотрите на суммы. Цена за какие-то виды работ оказалась существенно выше или ниже, чем у остальных? Пожалуй, с этими мастерами связываться не стоит.

Убедитесь, что в смету включены абсолютно все работы, даже вспомогательные: доставка материалов и их подъем до квартиры, вывоз строительного мусора. Уточните у бригады, есть ли у них комплект инструментов ведь его аренда выльется в весомую сумму.
В грамотной смете отдельно указаны затраты на сами работы, черновые материалы и чистовые. Если вам дают документ, где все перемешано, попросите его доработать. В хаосе всегда легко спрятать то, что потом выльется хозяину в лишние траты.
Если прораб говорит, что заранее определить нужный объем материалов (а, значит, и затраты) невозможно, смело ищите другую бригаду. Зная размеры стен, пола, потолка в квартире, можно рассчитать нужное количество штукатурки, грунтовки, краски, обоев, плитки и всего остального с точностью до 90–95%! Вы легко проверите расчеты в смете, так как на каждом материале производитель указывает его расход на 1 кв.м. Если рабочие взяли слишком большой «запас» — это повод задать дополнительные вопросы.
Сравните перечень работ у разных бригад: так вы поймете, кто из них занижает стоимость, исключая важные этапы. Посмотрите на суммы. Цена за какие-то виды работ оказалась существенно выше или ниже, чем у остальных? Пожалуй, с этими мастерами связываться не стоит.

Убедитесь, что в смету включены абсолютно все работы, даже вспомогательные: доставка материалов и их подъем до квартиры, вывоз строительного мусора. Уточните у бригады, есть ли у них комплект инструментов ведь его аренда выльется в весомую сумму.

В грамотной смете отдельно указаны затраты на сами работы, черновые материалы и чистовые. Если вам дают документ, где все перемешано, попросите его доработать. В хаосе всегда легко спрятать то, что потом выльется хозяину в лишние траты.

Если прораб говорит, что заранее определить нужный объем материалов (а, значит, и затраты) невозможно, смело ищите другую бригаду. Зная размеры стен, пола, потолка в квартире, можно рассчитать нужное количество штукатурки, грунтовки, краски, обоев, плитки и всего остального с точностью до 90–95%! Вы легко проверите расчеты в смете, так как на каждом материале производитель указывает его расход на 1 кв.м. Если рабочие взяли слишком большой «запас» — это повод задать дополнительные вопросы.
Пример из жизни

Журналист Василий в прошлом году получил ключи от квартиры в новостройке. Покупка жилья съела почти все накопления, поэтому выбрал бригаду, которая предложила самый дешевый ремонт. Но сэкономить не получилось. Сначала оказалось, что рабочие не так замеряли площадь стен, не учли кривизну — и теперь нужно покупать дополнительные материалы. Потом пришлось потратиться на выравнивание пола: его тоже не посчитали, ведь квартира была со стяжкой. Вывоз мусора не входил в смету, как и демонтаж старой проводки, — пришлось оплачивать отдельно. В общем, ремонт влетел собственнику в копеечку.
Дизайн-проект UGOL

Как часто проверять работы, чтобы все контролировать, но не мешать?

Частота зависит от графика ремонта — его вам должна предоставить бригада. Лучше всего проверять работы после каждого этапа, до того, как бригада приступит к следующему. Это поможет исключить скрытые дефекты и сэкономить на их исправлении. Например, разводку электрики не оценить, когда уже нанесена штукатурка. А ровность стен быстрее и дешевле поправить, когда на них еще не наклеены обои и плитка. Такие приемки также позволят поэтапно сверяться со сроками, смотреть, укладывается ли бригада в обещанное время.
Нередко, чтобы контролировать работу бригады, владельцы квартир организуют «внезапные проверки». Однако такие действия могут идти в ущерб качеству ремонта. Если бригада работает плохо, это будет видно и в рамках плановых проверок.
Представьте, что мастера залили пол, и два дня — пока раствор сохнет — их нет на объекте. В это время владелец квартиры решает без предупреждения заехать с проверкой. В результате в прихожей остаются следы от ботинок, и пол приходится выравнивать заново. А что будет, если собственник заглянет, когда идут работы по электрике, а мастер на полчаса вышел на обед? Входящий может задеть провода под напряжением! Конечно, никто не вправе ограничивать — можете заезжать на объект хоть каждый день. Но лучше предупреждать мастеров хотя бы за несколько минут, это в ваших же интересах.
Частота зависит от графика ремонта — его вам должна предоставить бригада. Лучше всего проверять работы после каждого этапа, до того, как бригада приступит к следующему. Это поможет исключить скрытые дефекты и сэкономить на их исправлении. Например, разводку электрики не оценить, когда уже нанесена штукатурка. А ровность стен быстрее и дешевле поправить, когда на них еще не наклеены обои и плитка. Такие приемки также позволят поэтапно сверяться со сроками, смотреть, укладывается ли бригада в обещанное время.

Нередко, чтобы контролировать работу бригады, владельцы квартир организуют «внезапные проверки». Однако такие действия могут идти в ущерб качеству ремонта. Если бригада работает плохо, это будет видно и в рамках плановых проверок.

Представьте, что мастера залили пол, и два дня — пока раствор сохнет — их нет на объекте. В это время владелец квартиры решает без предупреждения заехать с проверкой. В результате в прихожей остаются следы от ботинок, и пол приходится выравнивать заново. А что будет, если собственник заглянет, когда идут работы по электрике, а мастер на полчаса вышел на обед? Входящий может задеть провода под напряжением! Конечно, никто не вправе ограничивать — можете заезжать на объект хоть каждый день. Но лучше предупреждать мастеров хотя бы за несколько минут, это в ваших же интересах.
Дизайн-проект UGOL

В каких случаях на приемку лучше позвать специалиста?

Стандартная практика — приглашать профи на финальную приемку. Однако технадзор может быть еще полезнее на этапе черновых работ. Например, если штукатурка положена не по технологии, впоследствии возможны трещины и плесень на стенах. Переделывать ее — это новый ремонт.

Электрика и сантехника требуют особого внимания. Если что-то сделано неверно, системы могут попросту не работать, а в худшем случае — быть опасными для жизни: короткие замыкания, выбивание автоматов, сгорание приборов, протечки.
Пример из жизни

Семья Петровых сделала в квартире хороший дорогой ремонт. Сначала супруги были очень довольны результатом, но через год соседи снизу начали жаловаться на протечки, хотя у хозяев никакой воды не было. Приехавшему мастеру пришлось частично разбирать плитку. Тогда и обнаружилось, что сантехник, который делал ремонт, попросту схалтурил. Ему, видимо, не хватило трубы. Вместо того, чтобы купить дополнительный материал, он соединил несколько кусков и закрыл все штукатуркой. Со временем места соединений расшатались и начали протекать. Петровым пришлось серьезно потратиться на переделку и компенсировать ущерб соседям.

Как организовать ремонт, чтобы было хорошо и недорого?

Конечно, делать все самому, скажете вы. Тогда вот вам цифры: по оценке специалистов UGOL, из-за ошибок и переделок изначально запланированный бюджет ремонта вырастает в среднем на 30%. Так ли нужно все делать самостоятельно, если это не поможет выиграть в цене? Давайте разберемся, почему привлечение профессионалов — это не роскошь, а возможность сэкономить.
Доступный дизайн-проект
В UGOL каждый ремонт обязательно начинается с дизайн-проекта. Специалист создает для вас индивидуальный интерьер, а IT-технологии позволяют снизить стоимость. Цена проекта фиксированная: всего 9 990 рублей за «однушку», 14 990 — за «двушку» и 19 990 — за «трешку».
Простой и понятный старт
Вы изначально знаете, каким будет ремонт. На UGOL есть галерея стилей — нужно лишь выбрать подходящее интерьерное решение, и через неделю вы получите 3D-тур по квартире с будущим ремонтом, предварительную смету работ, а также список необходимых материалов и мебели. Все товары для ремонта — доступные по цене, из крупных демократичных магазинов города.
В UGOL каждый ремонт обязательно начинается
с дизайн-проекта. Специалист создает для вас индивидуальный интерьер, а IT-технологии позволяют снизить стоимость. Цена проекта фиксированная: всего 9 990 рублей за «однушку», 14 990 — за «двушку» и 19 990 — за «трешку».
Доступный дизайн-проект
Вы изначально знаете, каким будет ремонт. На UGOL есть галерея стилей — нужно лишь выбрать подходящее интерьерное решение, и через неделю вы получите 3D-тур по квартире с будущим ремонтом, предварительную смету работ, а также список необходимых материалов и мебели. Все товары для ремонта — доступные по цене, из крупных демократичных магазинов города.
Простой и понятный старт
Дизайн-проект UGOL
Мы уже доказали, что лучший способ сэкономить — это сразу все сделать качественно, не тратиться дважды и трижды на одни и те же работы. В UGOL за ваш ремонт отвечают профессионалы с 20-летним опытом. Бригады проходят строгий отбор и сертификацию, на объекте мастеров ежедневно контролирует руководитель проекта, в конце каждого этапа готовые работы проверяет независимый технадзор. Такой двойной контроль вовремя исключает ошибки, а значит, и лишние траты. За счет грамотной организации без просрочек, ошибок и переделок ремонт получается максимально быстрым и экономичным.
Грамотный ремонт без ошибок и переделок
Клиент всегда в курсе того, что происходит в квартире. Он может следить за процессом из любой точки мира. В личном кабинете постоянно обновляются фотоотчеты, акты выполненных работ, есть все чеки по закупкам, график ремонта на каждый день.

Цена за работы и дата завершения ремонта зафиксированы в договоре. Документы защищают заказчика от просрочек и переплат. Возможное увеличение сметы на материалы — не больше 10%. Даже если цены в магазинах взлетят, заказчик не заплатит сверх суммы. Гарантия на ремонт — 2 года.
Контроль ремонта онлайн. Гарантия качества, сроков и цены
Грамотный ремонт без ошибок и переделок
Мы уже доказали, что лучший способ сэкономить — это сразу все сделать качественно, не тратиться дважды и трижды на одни и те же работы. В UGOL за ваш ремонт отвечают профессионалы с 20-летним опытом. Бригады проходят строгий отбор и сертификацию, на объекте мастеров ежедневно контролирует руководитель проекта, в конце каждого этапа готовые работы проверяет независимый технадзор. Такой двойной контроль вовремя исключает ошибки, а значит, и лишние траты. За счет грамотной организации без просрочек, ошибок и переделок ремонт получается максимально быстрым и экономичным.
Контроль ремонта онлайн. Гарантия качества, сроков и цены
Клиент всегда в курсе того, что происходит в квартире. Он может следить за процессом из любой точки мира. В личном кабинете постоянно обновляются фотоотчеты, акты выполненных работ, есть все чеки по закупкам, график ремонта на каждый день.

Цена за работы и дата завершения ремонта зафиксированы в договоре. Документы защищают заказчика от просрочек и переплат. Возможное увеличение сметы на материалы — не больше 10%. Даже если цены в магазинах взлетят, заказчик не заплатит сверх суммы. Гарантия на ремонт — 2 года.
Получить проект ремонта
Материал подготовлен специально для компании UGOL

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией UGOL
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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