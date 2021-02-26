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Петроградка или Каменка? Смотри не перепутай, когда выбираешь новостройку!

При покупке квартиры у каждого есть набор критериев, определяющих выбор: удобство планировки, цена квадратного метра, время, которое придется тратить на дорогу до работы, хорошая школа поблизости… Район проживания — один из базовых признаков, определяющих, нравится нам новостройка или нет. А вот о том, к какому классу относится жилье, будущие новоселы задумываются редко — ведь как дом не назови, главное — что внутри.
При покупке квартиры у каждого есть набор критериев, определяющих выбор: удобство планировки, цена квадратного метра, время, которое придется тратить на дорогу до работы, хорошая школа поблизости… Район проживания — один из базовых признаков, определяющих, нравится нам новостройка или нет. А вот о том, к какому классу относится жилье, будущие новоселы задумываются редко — ведь как дом не назови, главное — что внутри.
Петроградка или Каменка? Смотри не перепутай, когда выбираешь новостройку!
За последние 20 лет строители жилья в Петербурге прошли большой путь. На заре 2000-х рынок массового жилья только складывался, была острая нехватка квартир и все, что строилось, разбиралось как горячие пирожки. Элитное жилье стояло особняком, и общего у двух классов недвижимости было мало.

Сейчас ситуация изменилась: по оценкам многих экспертов, границы между «высокими» и «демократичными» классами недвижимости, может, и не стёрлись окончательно, но точно стали гораздо прозрачнее. Продуктовые характеристики двух условных проектов — скажем, на Петроградской стороне и в Приморском районе — могут быть практически идентичными. Вот реальный пример двух жилых комплексов, которые строит одна и та же компания, работающая в Петербурге больше 25 лет и сдавшая за это время 1,7 млн кв. метров. Проверьте, сможете ли вы угадать, где расположен объект, изображенный на карточке?
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Неужели, как во времена «Иронии судьбы», в Петербурге в разных районах строят дома как под копирку? Вовсе нет. Проект каждого дома эксклюзивный, а вот качество и технологическое наполнение полностью соответствует тому уровню, который принято называть «бизнес-классом» или даже «элитой». Хотя один дом — ЖК Ultra City — строится в Приморском районе, на Комендантском проспекте. А второй — это ЖК Futurist на Барочной улице в Петроградском районе. Оба объекта реализует известный в городе девелопер — Группа RBI.

Как же так вышло, что комплексы такие разные и при этом так похожи? Для этого надо вернуться на 18 лет назад. В 2002 году внутри компании RBI, тогда уже хорошо известной на рынке элитного жилья, появился второй бренд — «Северный город», специализирующийся именно на комфорт-классе. И он первым из застройщиков предложил покупателям чёткий стандарт такого жилья: «Квартиры для Среднего Класса».

Помните критерии выбора новостройки, которые мы перечисляли в начале статьи? В стандарте КСК всё было ещё проще и прозрачнее: стеклопакеты определённого производителя, качественные фильтры для воды, современное игровое оборудование во дворе… И для рынка того времени это была настоящая бомба!

За два десятилетия многое изменилось: то, что когда-то было в новинку, теперь — привычные, даже обязательные опции практически в любой новостройки выше «эконома». А что же продуктовый стандарт «Северного города»? Он тоже не стоял на месте, постепенно приближаясь к «старшему брату» — RBI. Да так, что порой не отличишь: те же элементы благоустройства, то же оборудование, те же материалы — это вообще где, в спальном районе или в центре Петербурга?!
К началу 2021 года сходных черт между двумя брендами стало существенно больше, чем различий, поэтому «Северный город» как продуктовая марка стал частью истории. А все проекты, которые раньше позиционировались под этим брендом — тот же комплекс Ultra City на Комендантском проспекте, — перешли под «зонтик» RBI.

Выше мы рассматривали этот объект, «вслепую» сравнивая с проектом Futurist. Теперь же давайте присмотримся к нему повнимательнее. Что же делает Ultra City равным бизнес-классу?

Детская площадка

Начать можно, даже не заходя внутрь домов, — со двора. Главная фишка благоустройства Ultra City — интерактивные детские площадки немецкого производителя Richter Spielgeraete. Петербуржцам их работы знакомы, в первую очередь, по «Фрегату» и другим площадкам в Новой Голландии. Восторг и невозможность вытащить оттуда детей прилагаются. А больше в городе их пока больше нигде и нет.
Главная их особенность — эксклюзивность каждой детали. Второй такой карусели или песочницы, которые будут установлены в Ultra City, не появится больше нигде. Стоит сказать, что уже сейчас деревья нужной формы для площадок подбирают и заготавливают в Баварских Альпах. А в 2022 году подобные площадки появятся и в элитном жилом комплексе на Futurist на Петроградке. Но т. к. сам комплекс менее масштабный, то их там будет в три раза меньше. В Ultra City общая территория двора — ни много ни мало — почти как вся Дворцовая площадь.

Не пусто, а свободно

К слову, о свободных пространствах. Одним из преимуществ элитного жилья всегда считалось то, что девелопер не пытается по максимуму уложиться в разрешенные параметры. Для элитных проектов, как говорит создатель ЖК Futurist Евгений Герасимов, нужна «роскошь пустоты». А вот массовое строительство ассоциируется с тем, что все по нормативу: если можно построить 25 этажей — столько и построим. Если посмотреть на Ultra City, то проект действительно масштабный — шесть жилых корпусов на огромном участке от Комендантского до Королева. Но свободного места здесь тоже хватает — и его намного больше, чем зданий. И уж точно соседи не будут заглядывать вам в окна.

Искусство в массы

Но пустырь — это тоже свободное пространство. И само по себе оно не заиграет яркими красками и не станет любимым местом для отдыха жителей. Поэтому проекты RBI всегда наполнены искусством, будь то живопись в холлах или барельефы где-нибудь в парадной входной группе. Есть такие элементы искусства и в Ultra City, причем ультрасовременного: прямо у дома стоит абстрактная скульптура Студии Артемия Лебедева. Ценителей функционального подхода к оформлению порадует, что на ней можно и посидеть — прямо как на скамейке, не говоря уже о возможности для фотографирования. В то же время вполне функциональные здания тоже становятся отдельными арт-объектами. Например, детсад в Ultra City круглой формы, с высоченными потолками, фасадом из клинкерного кирпича и огромными окнами.

По «одежке» встречают

В принципе, возможностей для реализации замыслов у проектировщиков и архитекторов в Приморском районе больше, чем в центре города, где все зарегламентировано и законами, и здравым смыслом девелоперов. Впрочем, это не повод пускаться во все тяжкие. Застройщик, работающий в Петербурге, не должен теряют свою интеллигентность, едва выезжая из центра города, считают в Группе RBI. Поэтому в Ultra City полностью выдержан концептуальный дизайн-код — единый для фасадов, внутренней отделки и ландшафтного оформления. Как и в ЖК Futurist на Петроградской стороне, и во всех остальных проектах компании.

Технические детали

Двор, свободный от автомобилей, видеонаблюдение на всей территории, возможность открыть электронный замок со смартфона — эти опции в проектах Группы RBI в последние годы тоже не ограничиваются элитными проектами в центре города. В Ultra City, например, можно даже подключиться к любой камере видеонаблюдения через смартфон и смотреть, где и с кем гуляет ребёнок. Или открыть дверь гостям, находясь при этом в другой точке города. Не говоря уже про свободный wi-fi во дворе — такие современные цифровые «примочки» уже становятся для жителей новостроек любого класса необходимой частью жизни.
Действительно принципиальным отличием между жилыми комплексами, по сути, остается одно — место расположения дома. Но, во-первых, далеко не все стремятся жить в центре города — а Приморский район пользуется большим спросом у покупателей, в том числе благодаря развитой инфраструктуре и появлению новых качественных проектов. Во-вторых, за счет меньшей стоимости земли цена готового квадратного метра получается более демократичной, а это важный фактор для принятия решения о покупке.

В остальном, как мы видим, границы между классами действительно стираются. Технологии, материалы и планировки, дизайн и благоустройство, системы безопасности и электронная «начинка» дома, даже наличие подземного паркинга или высота потолков в квартире — новые жилые комплексы класса «комфорт» уже практически ничем не уступают элитным домам и комплексам бизнес-класса, построенным несколькими годами ранее.

О том, что уложиться в какую-то стандартную классификацию становится все сложнее, говорит и тот факт, что на рынке появляются такие подклассы, как «бизнес-лайт» или «комфорт-плюс» — описать разницу между ними сложно даже профессиональному маркетологу, а уж тем более такой необходимости нет у покупателей жилья. Это и ни к чему: даже объединив продуктовые бренды, RBI сохраняет для своих клиентов все льготы, бонусы и спецпредложения, включая скидку за повторную покупку.
Nikola Tesla
Nikola Tesla was a Serbian American inventor, electrical engineer, mechanical engineer, physicist, and futurist best known for his contributions to the design of the modern alternating current (AC) electricity supply system.
Материал подготовлен специально для компании RBI

ЖК Ultra City — застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Futurist — застройщик ООО «СЗ ЛАМБРИ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой RBI
Дизайнер: Заира Гамисония

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