Петроградка или Каменка? Смотри не перепутай, когда выбираешь новостройку!

Неужели, как во времена «Иронии судьбы», в Петербурге в разных районах строят дома как под копирку? Вовсе нет. Проект каждого дома эксклюзивный, а вот качество и технологическое наполнение полностью соответствует тому уровню, который принято называть «бизнес-классом» или даже «элитой». Хотя один дом —— строится в Приморском районе, на Комендантском проспекте. А второй — этона Барочной улице в Петроградском районе. Оба объекта реализует известный в городе девелопер — Группа RBI.Как же так вышло, что комплексы такие разные и при этом так похожи? Для этого надо вернуться на 18 лет назад. В 2002 году внутри компании RBI, тогда уже хорошо известной на рынке элитного жилья, появился второй бренд — «Северный город», специализирующийся именно на комфорт-классе. И он первым из застройщиков предложил покупателям чёткий стандарт такого жилья: «Квартиры для Среднего Класса».Помните критерии выбора новостройки, которые мы перечисляли в начале статьи? В стандарте КСК всё было ещё проще и прозрачнее: стеклопакеты определённого производителя, качественные фильтры для воды, современное игровое оборудование во дворе… И для рынка того времени это была настоящая бомба!За два десятилетия многое изменилось: то, что когда-то было в новинку, теперь — привычные, даже обязательные опции практически в любой новостройки выше «эконома». А что же продуктовый стандарт «Северного города»? Он тоже не стоял на месте, постепенно приближаясь к «старшему брату» — RBI. Да так, что порой не отличишь: те же элементы благоустройства, то же оборудование, те же материалы — это вообще где, в спальном районе или в центре Петербурга?!