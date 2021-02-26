Я уже 10 лет работаю в порту — это серьезная мужская работа. Меня привлекает зарплата — она выше, чем в среднем по городу, а еще важна стабильность. Мы постоянно востребованы, порт нуждается в нашем труде. Мне нравится разнообразие задач: разные грузы, разные операции с ними. Есть где применить профессиональные навыки и есть возможности для развития. За время работы я бесплатно прошел обучение вождению разных видов погрузчиков, кранов, даже тальманскому делу обучали. Компетенции полезные, удобно быть универсалом — можно на разных районах порта работать. Но сильней всего с портом меня связывают люди, общение. У нас дружный коллектив, мы часто выбираемся бригадой на шашлыки. А еще благодаря порту дети бывают на экскурсиях. Например, в прошлом году моя шестилетняя дочка каталась на теплоходе.

Дмитрий Шатов

докер-механизатор