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10 популярных вопросов про работу в Морском порту
Отвечают сотрудники дирекции по управлению персоналом
В компании получают белую зарплату?
АО «Морской порт Санкт-Петербург» — стабильный и надежный работодатель: деньги здесь выплачивают в срок и официально. При этом каждый год, в июле, сотрудникам индексируют зарплату. Сумма индексационной надбавки одинакова для всех, она рассчитывается на основе данных Росстата об инфляции.
В компании получают белую зарплату?
АО «Морской порт Санкт-Петербург» — стабильный и надежный работодатель: деньги здесь выплачивают в срок и официально. При этом каждый год, в июле, сотрудникам индексируют зарплату. Сумма индексационной надбавки одинакова для всех, она рассчитывается на основе данных Росстата об инфляции.
А что с медицинским обслуживанием?
Ежегодно докеры проходят медосмотр за счет компании, которому предшествует флюорография. Портовики сдают анализы, измеряют давление и обследуются у профильных специалистов. Прохождение медкомиссии перед трудоустройством — также за счет работодателя.
А что с медицинским обслуживанием?
Ежегодно докеры проходят медосмотр за счет компании, которому предшествует флюорография. Портовики сдают анализы, измеряют давление и обследуются у профильных специалистов. Прохождение медкомиссии перед трудоустройством — также за счет работодателя.
Какие привилегии есть у портовиков?
После года работы на предприятии сотрудник имеет право выбора формы социальной гарантии: полиса ДМС или частичной компенсации занятий фитнесом.
Всем сотрудникам предоставляют спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. Выбор спецодежды для закупки производится на основании мнения докеров, тальманов и других специалистов, а также тестирования опытных образцов.
А еще любой работник может влиться в футбольную команду «Морской порт», которая участвует в городских и отраслевых турнирах, становясь их призером. У команды есть тренер и оплаченное время в зале, спортинвентарь и форма.
Какие привилегии есть у портовиков?
После года работы на предприятии сотрудник имеет право выбора формы социальной гарантии: полиса ДМС или частичной компенсации занятий фитнесом.
Всем сотрудникам предоставляют спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. Выбор спецодежды для закупки производится на основании мнения докеров, тальманов и других специалистов, а также тестирования опытных образцов.
А еще любой работник может влиться в футбольную команду «Морской порт», которая участвует в городских и отраслевых турнирах, становясь их призером. У команды есть тренер и оплаченное время в зале, спортинвентарь и форма.
Можно ли подучиться, если имеющихся знаний для работы в порту не хватает?
При отсутствии необходимых документов можно получить профессию в учебном центре порта с последующим трудоустройством. Портовики ежегодно повышают квалификацию, осваивают новые виды перегрузочной техники, включая краны. Чем выше класс квалификации, тем больше надбавка к зарплате.
Можно ли подучиться, если имеющихся знаний для работы в порту не хватает?
При отсутствии необходимых документов можно получить профессию в учебном центре порта с последующим трудоустройством. Портовики ежегодно повышают квалификацию, осваивают новые виды перегрузочной техники, включая краны. Чем выше класс квалификации, тем больше надбавка к зарплате.
Есть ли возможность карьерного роста?
Есть. В АО «Морской порт Санкт-Петербург» стартовал конкурс для амбициозных докеров-механизаторов. Они могут подать заявку, пройти специальный тест и попасть в кадровый резерв руководителей: звеньевых и бригадиров. Также докеры могут стать стивидорами — то есть организаторами погрузочно-разгрузочных работ. Тальман может дорасти до руководителя склада или стивидора.
В порту есть много проектов повышения операционной эффективности и производительности труда, в которых можно принять участие. Например, подать предложения по улучшению работы или социальных условий в проект «Океан идей» и получить за это премию.
Есть ли возможность карьерного роста?
Есть. В АО «Морской порт Санкт-Петербург» стартовал конкурс для амбициозных докеров-механизаторов. Они могут подать заявку, пройти специальный тест и попасть в кадровый резерв руководителей: звеньевых и бригадиров. Также докеры могут стать стивидорами — то есть организаторами погрузочно-разгрузочных работ. Тальман может дорасти до руководителя склада или стивидора.
В порту есть много проектов повышения операционной эффективности и производительности труда, в которых можно принять участие. Например, подать предложения по улучшению работы или социальных условий в проект «Океан идей» и получить за это премию.
А развозка есть?
Да. По территории порта, до рабочих мест производственного персонала.
А развозка есть?
Да. По территории порта, до рабочих мест производственного персонала.
Какие условия труда в Морском порту? Наверное, суровые?
Производственный персонал трудится на улице, однако предприятие заботится о людях. Например, для докеров, тальманов и работников механизации в зимнее время организованы места, где можно в перерыве выпить горячего чая с лимоном и печеньем или пряником.
Зимой тальманов снабдили термобельем и валенками. Термобелье не входит в обязательный перечень спецодежды — это мера дополнительной заботы о персонале.
Какие условия труда в Морском порту? Наверное, суровые?
Производственный персонал трудится на улице, однако предприятие заботится о людях. Например, для докеров, тальманов и работников механизации в зимнее время организованы места, где можно в перерыве выпить горячего чая с лимоном и печеньем или пряником.
Зимой тальманов снабдили термобельем и валенками. Термобелье не входит в обязательный перечень спецодежды — это мера дополнительной заботы о персонале.
Как в Морском порту защищают работников в период пандемии?
Одной из первых в городе компания организовала санитарную обработку рабочих мест и выдачу средств защиты. В порту ведется мониторинг здоровья и проверка температуры у персонала, дезинфекция перегрузочной техники и пассажирского транспорта. Коллективу также выдают маски и перчатки для использования вне работы. В период пандемии работники Морского порта регулярно проходят тестирование на COVID-19, для желающих организована вакцинация. Производственный персонал получает бесплатные горячие обеды, вскоре планируется обеспечить дотацию на питание.
Как в Морском порту защищают работников в период пандемии?
Одной из первых в городе компания организовала санитарную обработку рабочих мест и выдачу средств защиты. В порту ведется мониторинг здоровья и проверка температуры у персонала, дезинфекция перегрузочной техники и пассажирского транспорта. Коллективу также выдают маски и перчатки для использования вне работы. В период пандемии работники Морского порта регулярно проходят тестирование на COVID-19, для желающих организована вакцинация. Производственный персонал получает бесплатные горячие обеды, вскоре планируется обеспечить дотацию на питание.
Какой отпуск у портовиков?
28 календарных дней плюс для докеров-механизаторов предусмотрен дополнительный отпуск за сменный режим работы — два дня в году.
Какой отпуск у портовиков?
28 календарных дней плюс для докеров-механизаторов предусмотрен дополнительный отпуск за сменный режим работы — два дня в году.
Какие еще преимущества работы в порту?
Социальная программа. Ежегодно компания тратит десятки миллионов рублей на поддержку портовиков и их семей. Морской порт оказывает материальную помощь при рождении ребенка, при различных непредвиденных обстоятельствах. Например, в 2020 году предприятие закупило ноутбуки для работников с детьми школьного возраста, когда переход на дистанционное обучение показал острую нехватку домашних компьютеров.
Организация досуга. Дважды в год для детей портовиков компания за счет собственных средств устраивает экскурсии. Это традиционные прогулки на теплоходе по Неве с заходом в акваторию порта. Также организуются походы в музеи и другие познавательно-развлекательные мероприятия. Сотрудники Морского порта Санкт-Петербург и их родные для организации досуга пользуются корпоративной Базой отдыха «Маяк». Проживание, питание и трансфер — за счет предприятия. Сейчас поездки приостановлены из-за пандемии, но когда жизнь вернется в прежнее русло, загородный отдых на базе вновь будет доступен.
Новогодние подарки. Их получают и дети портовиков, и сами работники.
Коллективный договор. Единым представительным органом работников выступает первичная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации, объединившая большую часть коллектива. На предприятии действует Коллективный договор, в котором отражены принципы социального партнерства работодателя, профсоюзов и работников.
Какие еще преимущества работы в порту?
Социальная программа. Ежегодно компания тратит десятки миллионов рублей на поддержку портовиков и их семей. Морской порт оказывает материальную помощь при рождении ребенка, при различных непредвиденных обстоятельствах. Например, в 2020 году предприятие закупило ноутбуки для работников с детьми школьного возраста, когда переход на дистанционное обучение показал острую нехватку домашних компьютеров.
Организация досуга. Дважды в год для детей портовиков компания за счет собственных средств устраивает экскурсии. Это традиционные прогулки на теплоходе по Неве с заходом в акваторию порта. Также организуются походы в музеи и другие познавательно-развлекательные мероприятия. Сотрудники Морского порта Санкт-Петербург и их родные для организации досуга пользуются корпоративной Базой отдыха «Маяк». Проживание, питание и трансфер — за счет предприятия. Сейчас поездки приостановлены из-за пандемии, но когда жизнь вернется в прежнее русло, загородный отдых на базе вновь будет доступен.
Новогодние подарки. Их получают и дети портовиков, и сами работники.
Коллективный договор. Единым представительным органом работников выступает первичная организация Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации, объединившая большую часть коллектива. На предприятии действует Коллективный договор, в котором отражены принципы социального партнерства работодателя, профсоюзов и работников.
Я уже 10 лет работаю в порту — это серьезная мужская работа. Меня привлекает зарплата — она выше, чем в среднем по городу, а еще важна стабильность. Мы постоянно востребованы, порт нуждается в нашем труде. Мне нравится разнообразие задач: разные грузы, разные операции с ними. Есть где применить профессиональные навыки и есть возможности для развития. За время работы я бесплатно прошел обучение вождению разных видов погрузчиков, кранов, даже тальманскому делу обучали. Компетенции полезные, удобно быть универсалом — можно на разных районах порта работать. Но сильней всего с портом меня связывают люди, общение. У нас дружный коллектив, мы часто выбираемся бригадой на шашлыки. А еще благодаря порту дети бывают на экскурсиях. Например, в прошлом году моя шестилетняя дочка каталась на теплоходе.
Дмитрий Шатов
докер-механизатор
Когда я впервые пришла в порт на практику, сразу поняла, что хочу здесь остаться. Эта работа не похожа на другие: она интересная, не приходится сидеть на одном месте. Особенно мне нравится выпускать груз на судно. Нужно контролировать и направлять работников, занятых перегрузкой. В такую смену не замечаешь, как бежит время. И в целом работать не скучно, так как нет монотонности, зато есть условия для развития и роста. Я начинала пять лет назад тальманом, затем выросла до старшего тальмана, сейчас работаю учетчиком грузовых операций. Думаю развиваться в профессии и дальше, сейчас учусь в институте. Так как зарплата здесь белая — есть соцпакет, мои ученические отпуска оплачивают. А когда болела, оценила удобство ДМС, которым обеспечил порт.
Элла Быкова
учетчик грузовых операций
АО «Морской порт Санкт-Петербург» — одна из крупнейших стивидорных компаний по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту, преемник Ленинградского морского торгового порта. Предприятие оснащено современными универсальными перегрузочными комплексами, есть специализированные терминалы. Основу грузопотока составляют черные и цветные металлы, древесные гранулы, контейнеры, рефрижераторные, нестандартные тяжеловесные и крупногабаритные грузы: космические корабли, тепловозы, глубоководные аппараты, спецтехника. По итогам 2020 года грузооборот компании вырос на 5% и составил 7 млн тонн. В распоряжении компании 31 причал общей длиной 5,3 км; склады площадью 460 тыс. кв. м, 42 крана и более 220 различных машин внутрипортовой механизации и ролл-трейлеров.