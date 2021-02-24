<section><h2><h1><span style="font-size:20px;"><strong> </strong></span></h1></h2><p><p><span style="font-size:18px;">Представьте, что вы живете в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Кем бы вы хотели стать? Смелым воином, искусной волшебницей или мудрым говорящим зверем? Ответьте на вопросы нашего теста и определите своего сказочного персонажа. А потом обязательно поделитесь результатом!</span></p><p><span style="font-size:18px;">Тест создан совместно с компанией «КВС».</span></p></p></section><section><h2><p><span style="font-size:20px;"><strong>Жар-птица</strong></span></p></h2><p><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"></span></span><p><span style="font-size:16px;">В тридевятом царстве вы могли бы стать огненной птицей в золотом и серебряном оперении. Питается волшебное пернатое молодильными яблочками, которые не стесняется воровать из царского сада. Когда поет, из клюва сыплется жемчуг. Умеет исцелять болящих. Главная сложность в жизни Жар-птицы — прижимистые сказочные монархи, которым яблок жалко, а красивого домашнего питомца — хочется.</span></p><p><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">Кстати, в Петербурге есть своя «Жар-птица» — так называется первая очередь жилого комплекса <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">«Любоград»</a> в Петродворцовом районе. Мы ни на что не намекаем, но вокруг «Любограда» — широкий выбор царских резиденций с парками, а внутри будет прекрасный закрытый двор с ландшафтным дизайном.</span></span></span></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Витязь</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ваше альтер эго в волшебном мире — витязь, он же богатырь. Этот персонаж отличается недюжинной физической силой, смелостью, крепкими моральными устоями и неугасимым желанием бороться со злом. Любимое транспортное средство — верный конь. Предпочитаемое оружие — булатный меч, боевая палица, тугой лук. Все это обязательно пригодится при встрече со Змеем Горынычем, Соловьем-разбойником или Идолищем Поганым.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;"></span><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">Кстати, в честь сказочного воина «Витязем» будет названа одна из очередей жилого комплекса <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">«Любоград»</a> в Петродворцовом районе. Витязям, порицающим всяческие безобразия, наверняка бы приглянулись здешняя система безопасности с видеонаблюдением и тренажеры во дворе — для развития силушки богатырской.</span></span></span><br /></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Царевна-лягушка</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">В тридевятом царстве вы могли бы быть волшебницей, временно находящейся в шкуре земноводного. Это могущественный персонаж скромного нрава, который не любит выставлять напоказ свои способности и познания. Потрясающе готовит и шьет. При необходимости — поразит участников царского пира красотой, нарядами и магическими трюками. Карьере предпочитает семейное счастье.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;"></span><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">В честь Царевны-лягушки будет названа одна из очередей жилого комплекса <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">«Любоград»</a> в Петродворцовом районе. Хозяйственная волшебница оценила бы его комфорт и семейную атмосферу, игровые площадки для детей во дворе и магазины в шаговой доступности. Самое подходящее место, чтобы жить-поживать и добра наживать.</span></span></span><br /></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Кот баюн</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ваша родственная душа в сказочном мире — существо противоречивое. С одной стороны, предпочитает уединение и никогда не рад гостям. С другой — отлично сочиняет и рассказывает сказки, то есть обладает явными творческими способностями. Место обитания — за тридевять земель в тридесятом царстве, где обычно сидит на высоком железном столбе. Способен усыплять на расстоянии.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;"></span><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">К слову, в честь разговорчивого Кота Баюна в Петербурге назовут одну из очередей жилого комплекса <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">«Любоград»</a>, что в Петродворцовом районе. Креативным интровертам тут должно понравиться: квартал будет малоэтажным и зеленым, с закрытыми дворами и камерной атмосферой, вполне подходящей для творчества.</span></span></span><br /></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Золотая рыбка</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Вам ближе всего скромная знаменитость сказочного мира, прославившаяся благодаря сказке Пушкина. Она обладает всемогуществом и склонностью отвечать добром на добро. В душе Золотая рыбка — немного строитель. Ей в равной степени удаются избы со светелками, высокие терема и царские палаты. Есть у нее родня в Индии — золотоликий бог Джала Камани.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;"></span><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">В Петербурге «Золотой рыбкой» назовут одну из очередей нового жилого комплекса <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">«Любоград»</a>, что в Петродворцовом районе. Он будет состоять из четырехэтажных «каменных палат» комфорт-класса с террасами и французскими балконами, удобными закрытыми дворами и разнообразной инфраструктурой. Здесь предусмотрено все, чтобы удовлетворить самых требовательных новоселов. Возможно, даже старуха из сказки Пушкина наконец-то осталась бы довольна.</span></span></span><br /></p></p></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Лев</strong></span></h2></h3><p><p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Ваше воплощение в волшебном мире — символ силы и верховной власти, царь зверей. За этот титул он сражался с единорогом — и победил. Согласно старинным источникам, лев умеет оживлять собственным дыханием и спать с открытыми глазами, всегда оставаясь настороже. В прикладном искусстве его изображали там, где требовалась защита: на шкатулках и сундуках, рядом с окнами и дверями.</span></p><p dir="ltr"><span style="font-size:20px;"></span><br /><span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:16px;">К слову, в новом петербургском <a href="https://kvsspb.ru/obekty/lubograd/" target="_blank">ЖК «Любоград»</a> одну из очередей назовут «Львом». Безопасность жилого комплекса будут обеспечивать система закрытых дворов, камеры видеонаблюдения и сотрудники охранного предприятия.</span></span></span><br /></p></p></section><section><h2><p><span style="font-size:20px;"><strong>Чем бы вы хотели заниматься в тридевятом царстве?</strong></span></p></h2></section><section><h3><strong><span style="font-size:20px;">Вы отправляетесь в сказочное путешествие. Какого спутника захватите с собой?</span></strong></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Вы попали на сказочный пир. Какое блюда предпочтете?</strong></span></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Какими волшебными суперспособностями вы хотели бы обладать?</strong></span> </h2></h3></section><section><h3><h2><strong><span style="font-size:20px;">Кто из этих персонажей подошел бы на роль вашего главного врага?</span></strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong><span style="font-size:20px;">В тридесятом государстве жилищный вопрос решается волшебным образом: каждый находит идеальный дом? А как выглядит ваш?</span></strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong><span style="font-size:20px;">В вашем сказочном гардеробе обязательно будет…</span></strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong><span style="font-size:20px;">Чем бы вы занимались в свободное от основной сказочной деятельности время?</span></strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong><span style="font-size:20px;">Надо признать, что даже жители сказочного мира бывают неидеальными. А какой недостаток есть у вас?</span></strong></h2></h3></section><section><h3><h2><span style="font-size:20px;"><strong>Выберите самую мудрую пословицу из списка ниже.</strong></span></h2></h3></section>