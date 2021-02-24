ЖК «Любоград»* от строительной компании «КВС» — это малоэтажный проект в Стрельне, в Петродворцовом районе Петербурга. Жилой комплекс находится совсем рядом с великолепным Константиновским парком и дворцом. До Петергофа — всего 15 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Автово» можно доехать на трамвае: его остановка — прямо напротив «Любограда».
Жилой комплекс состоит из домов высотой всего 4 этажа, которые образуют уютные закрытые дворы. Архитектура выдержана в стиле современной классики, цветовая гамма — спокойные бежевые тона. В каждом корпусе предусмотрены лифты и кладовые.
Компания «КВС» наполнит жилой комплекс собственной инфраструктурой. Она построит здесь большую школу, два детских сада, поликлинику и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Проект состоит из шести очередей, каждая из которых названа в честь сказочного персонажа. Это «Жар-Птица», «Витязь», «Царевна-лягушка», «Кот Баюн», «Золотая рыбка» и «Лев».
Сейчас в продаже — первая очередь жилого комплекса, «Жар-Птица». Узнать подробности можно на сайте «КВС».