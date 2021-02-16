В новый год — с новым лазером. Как меняется коррекция зрения
Первый в Петербурге современный эксимерный лазер SCHWIND Amaris появился в начале года в клинике «Эксимер». Техника нового поколения, считают врачи, будет способствовать повышению точности коррекции зрения.
Инновационные возможности лазера, в первую очередь, оценят профессионалы. А для пациента важен результат: он складывается из целого ряда составляющих.
Во-первых, точность
За всеми шестью типами микродвижений глазного яблока следит высокоточная система, которая даже позволяет их прогнозировать. А диагностический прибор — пахиметр — контролирует толщину роговицы до, во время и после операции.
Во-вторых, контроль
Эксимерный лазер интегрирован с диагностической системой. И все данные, полученные во время обследования, автоматически передаются на него, что значительно сокращает возможность ошибки.
В-третьих, скорость
Время воздействия на роговицу (так называемое время абляции) теперь составляет менее двух секунд.
Это далеко не все новшества, которые применяются в новой эксимер-лазерной системе, но все они направлены на то, чтобы сделать коррекцию зрения еще более щадящей процедурой, повысить комфорт пациента во время и после операции, а главное — получить результат, на который и рассчитана операция — то есть улучшить зрение.
Новый лазер SCHWIND Amaris разработан и произведен в Германии. Установки этой линейки используют в передовых клиниках Европы, США и еще более чем в 120 странах мира. Среди производителей оборудования в последние годы идет настоящая гонка технологий — этому способствуют и развитие медицины, и рост потребностей пациентов, и конкуренция между самими производителями. Новая техника расширяет возможности специалистов во время операции, дает больше контроля за ее ходом. А пациенты получают более эффективное и безопасное лечение.
В офтальмологической клинике «Эксимер» операции по коррекции зрения проводят более 23 лет, постоянно обновляя оборудование, повышая квалификацию врачей. Поэтому логично, что новый лазер — на сегодняшний день единственный в Петербурге — появился именно в клинике «Эксимер».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для клиники «Эксимер»
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