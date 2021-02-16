В новый год — с новым лазером. Как меняется коррекция зрения

Новый лазер SCHWIND Amaris разработан и произведен в Германии. Установки этой линейки используют в передовых клиниках Европы, США и еще более чем в 120 странах мира. Среди производителей оборудования в последние годы идет настоящая гонка технологий — этому способствуют и развитие медицины, и рост потребностей пациентов, и конкуренция между самими производителями. Новая техника расширяет возможности специалистов во время операции, дает больше контроля за ее ходом. А пациенты получают более эффективное и безопасное лечение.



В офтальмологической клинике «Эксимер» операции по коррекции зрения проводят более 23 лет, постоянно обновляя оборудование, повышая квалификацию врачей. Поэтому логично, что новый лазер — на сегодняшний день единственный в Петербурге — появился именно в клинике «Эксимер».

